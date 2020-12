Pohoda Plzně trvá. Čekám, kdy se to obrátí, ale držíme se, potěšilo Hanzlíka

„Někdy čekám, kdy se to obrátí, ale stále se držíme,“ řekl k současné pohodě druhého týmu tabulky Jiří Hanzlík, jeden z asistentů kouče Čiháka.

V Hradci to ale nebylo, naopak jste předvedli výborný výkon. Souhlasíte?

Určitě, byl podle nás dokonce jeden z nejlepších v této sezoně. Rychle jsme se dostali do vedení a brzy jsme utekli na tři góly. Někdy v tom vidím i trochu rozpor a mám pochybnosti, jak dlouho to vydrží. V Hradci jsme sice hráli výborně, ale i tentokrát měl Hradec soupeř více střel a tohle se nám nestalo poprvé. Přesto dál vyhráváme.

V Hradci jste bezpečně vládli snad s výjimkou začátku druhé třetiny, kdy domácí mohli za stavu 1:3 několikrát snížit. Čím to podle vás bylo?

Na hráčích bylo vidět, jak statečně si počínají. Minule proti Zlínu jsme také hodně vedli, ale pak jsme si náskok nechali o několik branek snížit. V Hradci to byl ale z naší strany zkušený projev, o rychlém vedení jsem mluvil, předvedli jsme skvělé individuální akce a výsledek si pak pohlídali.

I díky brankáři Frodlovi, který vás nejvíc podržel právě za stavu 1:3.

Souhlasím, za toho stavu se zápas a skóre mohly vyrovnat, ale on chytá skvěle.

V Hradci jste do hry mohli poslat vlastně jen tři pětky, nebyl to hendikep?

Nemyslím si, někdy to hlavně těm zkušenějším spíše prospívá, jsou víc ve hře.