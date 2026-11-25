„Pravidlo 37.4 stanoví, že z videozáznamu musí být zřetelné, že útočící hráč záměrně uvedl puk do pohybu kopnutím nohy nebo brusle. Při posuzování podobných situací je důležitým vodítkem kývavý pohyb nohy hráče a energie předaná puku. Klíčové je právě slovo ‚zjevné‘, pro neuznání branky musí být kopnutí ze záznamu jednoznačně patrné,“ uvedl Pešina.
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Pavlík před zakončením nastavil nohu a puk zasáhl bruslí, podle Pešiny ale nekopl. „Ze záznamu je patrné, že hráč úmyslně nohu nastaví, ale ta následně nepokračuje v pohybu vpřed. Proto nelze situaci kategorizovat jako zjevné kopnutí,“ vysvětlil Pešina.
Šéf extraligových rozhodčích zároveň poukázal na fakt, že arbitři v úterý správně rozhodli i další podobný moment a neuznali branku olomouckého Michala Tomečka proti Litvínovu.
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Naopak chybovali v souboji Plzně a Karlových Varů, kdy neuznali Černochův gól v přesilové hře pět na tři. „Situace naplňuje stejné znaky (jako v případě Pavlíka - pozn.) a podle pravidla 37.4 měl být gól karlovarského Jiřího Černocha uznán,“ uvedl Pešina.