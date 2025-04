Finále je ta výzva, kvůli které jsem v Pardubicích, hlásí Červenka po postupu

Pardubický kapitán Roman Červenka po postupu do finále extraligy. | foto: ČTK

V základní části jako by se místy trápil. Do Pardubic přišel navázat na úspěšnou spolupráci s Lukášem Sedlákem z mistrovství světa, ale v extralize si spolu kvůli vleklým zraněním pardubického kapitána de facto zahráli jen pár zápasů.

I tak se Červenka stal nejproduktivnějším hráčem Pardubic v dlouhodobé fázi soutěže, ale všechno naplno odšpuntoval až v play off. V devíti zápasech nasbíral čtrnáct bodů za pět gólů a devět nahrávek a dotáhl Dynamo do finále extraligy.

Pardubický útočník Roman Červenka (vpravo) slaví se spoluhráči gól proti Hradci.

„Udělali jsme dva kroky a čeká nás třetí. Bude to nesmírně těžké, ale právě to je ta výzva, kvůli které jsem do Pardubic přišel,“ vyhlásil Červenka bezprostředně po semifinálovém skalpu Hradce Králové. Pod poslední pardubickou výhru 5:1 se podepsal čtyřmi body (1+3), Dynamo nakonec rivala vyřadilo 4:1 na zápasy.

„Vypadá to lehce, ale nebylo. Všechny zápasy byly dost vyrovnané, ale jsem rád, že jsme postoupili relativně rychle,“ těšilo ho.

Trenér Miloslav Hořava na tiskové konferenci přiznal, že nečekal, že by se jeho tým v semifinále prezentoval tak zodpovědným výkonem jako právě proti Hradci, který prakticky k ničemu nepustil.

„To nechci hodnotit. Některé věci si zkrátka v play off sedly. Neumím říct proč, ale je dobře, že to přišlo včas. Odehráli jsme dobře už poslední zápas v základní části proti Varům (4:0). Máme sebevědomí, hrajeme víc pospolu, chválíme se... Najednou je cítit tým,“ přemítal Červenka.

Pardubice si teď pár dní počkají na soupeře, budou hrát s Kometou, nebo pražskou Spartou. Zatímco Dynamo finále absolvuje podruhé v řadě, Červenka do extraligového vrcholu naskočí po 16 letech.

„Je to už dlouho, ale spoustu věcí si pořád pamatuji. To jsou přesně ty momenty, kvůli kterým hrajete hokej a ze kterých vznikají vzpomínky na celý život. Je to nejlepší část sezony, pro klub, pro fanoušky, pro všechny,“ těšil se Červenka.