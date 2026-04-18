Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Nejprve Roman Červenka poslal pod břevno odražený puk, hned potom Jiří Smejkal rychle otočil hru v útočném pásmu a taktéž mířil přesně. Pardubické góly na 2:2 a 3:2 rozsekly první finále.
„To bylo krásné. Červus to tam dobře pověsil. Tlačili jsme se do brány, hodně stříleli a padlo to tam. Pak jsme dobře napadali třineckou rozehrávku a byl z toho další gól,“ popisoval pardubický útočník Vladimír Sobotka.
Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku
Třinec zkoušel u Smejkalovy vítězné trefy uplatnit coach challenge na ofsajd, ale rozhodčí nenašli průkazný záběr a gól uznali. Kouč Třince Boris Žabka pak tvrdil, že záběry má a rozhodnutí ovlivnilo zápas, ale nebylo mu to nic platné.
„My jsme nějaké záběry na střídačce viděli. Rozhodčí nenašli ten správný, tak to neuznali,“ říkal Sobotka. Pořádně si oddechl. Pardubice po třech letech doma zvládly první finále, výkon to však podle Sobotky nebyl ideální.
Dynamo sice poslal do vedení v desáté minutě Jan Mandát, hned za minutu ovšem srovnal Oscar Flynn a ještě do přestávky skóre otočil Ondřej Kovařčík. „Z toho se musíme do příštího průběhu série poučit. Chvíli nám trvalo, než jsme rozjezdili nohy. Potřebujeme si prohlédnout pár věcí u videa a zítra být lepší,“ nabádal Sobotka.
Po semifinále obletěly sociální sítě záběry, jak na střídačce hodně emotivně prožíval postup přes Spartu, Sobotkova bývalého zaměstnavatele, od kterého dostal po loňské sezoně vale. Teď je po čtyřech letech ve finále a další cíl je jasný.
„Všichni víme, o co hrajeme. Je to strašně blízko, ale zároveň taky hodně daleko. Snažím se mimo hokej vyvarovat úplně všeho, nečtu nic v médiích atd. Soustředím se jenom na to, abych hrál, jak mám,“ líčil Sobotka.
Další zápas se hraje v Pardubicích v neděli od 17 hodin.