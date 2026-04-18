Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Po čtyřech letech ve finále? Titul je blízko, ale zároveň hrozně daleko, říká Sobotka

Marek Votke
  22:04
V roce 2024 prohráli první domácí finále s Třincem 1:2, o rok později s Kometou stejně tak, ovšem v prodloužení. Až na třetí pokus pardubičtí hokejisté úvodní souboj o titul v enteria areně zvládli a vedou nad Oceláři 1:0 na zápasy. Rozhodlo šestnáct vteřin ve třetí třetině a dva rychlé góly.
Pardubický brankář Roman Will zasahuje před Matějem Kubiesou z Třince. | foto: ČTK

Pardubičtí hokejisté slaví vstřelený gól.
Rozhodčí se snaží uklidnit situaci před pardubickou brankou.
Třinecký brankář Marek Mazanec zasahuje ve finále extraligy proti Pardubicím.
Pardubický útočník Jan Mandát se natahuje ke střele před brankou Marka Mazance.
8 fotografií

Nejprve Roman Červenka poslal pod břevno odražený puk, hned potom Jiří Smejkal rychle otočil hru v útočném pásmu a taktéž mířil přesně. Pardubické góly na 2:2 a 3:2 rozsekly první finále.

„To bylo krásné. Červus to tam dobře pověsil. Tlačili jsme se do brány, hodně stříleli a padlo to tam. Pak jsme dobře napadali třineckou rozehrávku a byl z toho další gól,“ popisoval pardubický útočník Vladimír Sobotka.

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Třinec zkoušel u Smejkalovy vítězné trefy uplatnit coach challenge na ofsajd, ale rozhodčí nenašli průkazný záběr a gól uznali. Kouč Třince Boris Žabka pak tvrdil, že záběry má a rozhodnutí ovlivnilo zápas, ale nebylo mu to nic platné.

„My jsme nějaké záběry na střídačce viděli. Rozhodčí nenašli ten správný, tak to neuznali,“ říkal Sobotka. Pořádně si oddechl. Pardubice po třech letech doma zvládly první finále, výkon to však podle Sobotky nebyl ideální.

Dynamo sice poslal do vedení v desáté minutě Jan Mandát, hned za minutu ovšem srovnal Oscar Flynn a ještě do přestávky skóre otočil Ondřej Kovařčík. „Z toho se musíme do příštího průběhu série poučit. Chvíli nám trvalo, než jsme rozjezdili nohy. Potřebujeme si prohlédnout pár věcí u videa a zítra být lepší,“ nabádal Sobotka.

Po semifinále obletěly sociální sítě záběry, jak na střídačce hodně emotivně prožíval postup přes Spartu, Sobotkova bývalého zaměstnavatele, od kterého dostal po loňské sezoně vale. Teď je po čtyřech letech ve finále a další cíl je jasný.

Pardubický útočník Jan Mandát se natahuje ke střele před brankou Marka Mazance.

„Všichni víme, o co hrajeme. Je to strašně blízko, ale zároveň taky hodně daleko. Snažím se mimo hokej vyvarovat úplně všeho, nečtu nic v médiích atd. Soustředím se jenom na to, abych hrál, jak mám,“ líčil Sobotka.

Další zápas se hraje v Pardubicích v neděli od 17 hodin.

Vstoupit do diskuse

Finále

Baráž

Kompletní los

Semifinále

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Třinec
Pardubice
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

Pardubice - Sparta 1:0. Domácí jsou potřetí v řadě ve finále, rozhodla hrubka Krejčíka

Pardubičtí hokejisté se radují z postupu do finále extraligy.

Až sedmý zápas určil druhého finalistu hokejové extraligy. S Třincem se utkají Pardubice, které v rozhodujícím klání porazily Spartu 1:0 a potřetí v řadě si zahrají o titul. Jedinému gólu předcházela...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, finálová dvojice, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off, ze kterého už zbývá odehrát pouze finále. V boji o titul zůstávají Pardubice s Třincem, jejichž série odstartuje v...

Pardubice získaly proti Spartě mečbol. Třinec udolal Vary a je ve finále

Pardubičtí hokejisté se v prodloužení radují z vítězného gólu Tomáše Vondráčka.

Hokejová extraliga zná prvního finalistu. Je jím Třinec, jenž využil druhou možnost ukončit semifinálovou sérii, Karlovy Vary udolal 3:2 po prodloužení a slaví postup po pěti utkáních. Pardubice...

Sparta - Pardubice 3:2. Série pokračuje, výhru zařídili Špaček s Chlapíkem

Hokejisté Sparty slaví výhru v šestém semifinálovém zápase proti Pardubicím.

Až sedmý zápas rozhodne semifinálovou sérii hokejové extraligy mezi Spartou a Pardubicemi. V šestém utkání zvítězili 3:2 domácí Pražané, za které dvakrát skóroval Michael Špaček a jednou Filip...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Ofsajd, nebo ne? Finále rozhodl sporný gól. Žabka si stěžoval: Ovlivnění výsledku

Jiří Smejkal překonává Marka Mazance v prvním finále extraligového play off.

Když sudí potvrdil platnost třetí pardubické trefy, okamžitě sestoupil k ledu a žádal vysvětlení. Boris Žabka se domníval, že vítěznému gólu prvního finále extraligového play off předcházel ofsajd....

18. dubna 2026  21:08

Pardubice - Třinec 3:2. Úvod finále patří domácím. Duel obrátili Červenka a Smejkal

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v prvním extraligovém finále proti Třinci.

Vypjatý první zápas extraligového finále zvládli lépe hokejisté Pardubic, kteří porazili na domácím ledě Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě...

18. dubna 2026,  aktualizováno  20:33

Litvínov - Jihlava 3:1. Druhý zápas baráže v režii domácích, přidávají další vítězství

Litvínovští hokejisté se raduji z gólu Matúše Sukeľa .

Hokejisté Litvínova vyhráli ve druhém utkání baráže o extraligu doma nad Jihlavou 3:1 a v sérii na čtyři vítězství vedou 2:0 na zápasy. Vítěznou branku posledního týmu extraligy dal ve 27. minutě v...

18. dubna 2026  17:20,  aktualizováno  20:25

Bouchnout musí hned první střídání. Start série bude důležitý, tuší kouč Třince

Třinecký obránce Marian Adámek se rozhlíží, komu by nahrál.

Třinečtí hokejisté jsou zpátky. Po loňském výpadku rozehrají v sobotu v 18.00 své sedmé finále extraligy od roku 2018. Jaká je nálada v týmu? „Věřím, že dobrá,“ říká před zápasem v Pardubicích trenér...

18. dubna 2026  13:16

Příběhy bitev o Pensylvánii: Sbohem, Mario! Jágrova zrada a Crosby v pisoáru

Premium
Jaromír Jágr a Sidney Crosby sledují kotouč.

Znovu naplno vzplane jedna z nejtřaskavějších hokejových rivalit. V prvním kole Stanley Cupu se utkají Pittsburgh Penguins s Philadelphia Flyers a dá se čekat, že rozžhavené vášně budou z ledu šlehat...

18. dubna 2026

Pastrňák boduje i mimo led. Vyniká módou, přezdívka Pasta je nejlepší v NHL

David Pastrňák slaví se spoluhráči z Bostonu gól.

Český útočník David Pastrňák z Bostonu Bruins má nejlepší přezdívku v NHL a druhý nejlepší módní styl. Vyplývá to z ankety, kterou mezi hokejisty zámořské soutěže uspořádala hráčská asociace NHLPA....

18. dubna 2026  11:41

Pogačar se šetří a cesta pro Evenepoela je volná. Nebo připraví Amstel další šok?

Remco Evenepoel táhne skupinku do stoupání na Amstel Gold Race, vedle něj jde...

Jarní cyklistická sezona se žene kupředu a kostkové klasiky střídají ty ardenské. Už v neděli peloton absolvuje 60. ročník Amstel Gold Race, jehož papírově největším favoritem je jednoznačně Remco...

17. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  18. 4. 10:18

Jihlavský Lhoták podusil Litvínov: Rozdíl je minimální. Baráž? Nespravedlivá

Útočník Jihlavy Lukáš Lhoták

V půlce ledna narukoval do jihlavské Dukly po letech strávených ve Švýcarsku, od té doby hokejový útočník Lukáš Lhoták pálí jako u Verdunu: sedm gólů ještě v základní části první ligy, sedm v play...

18. dubna 2026  9:43

Přípravné zápasy a aktuální soupiska českých hokejistů před MS 2026

Trenér Radim Rulík na kempu české hokejové reprezentace před mistrovstvím světa...

Květnové mistrovství světa v hokeji se blíží. Týmy jsou ve fázi sehrávání a ladění detailů, trenéři mají prostor vyzkoušet širší okruh hráčů a sledovat jejich formu. V našem přehledu najdete program...

18. dubna 2026  8:47

Rulík dál mění nominaci před MS, povolal dva světové šampiony a jednoho sparťana

Radim Rulík promlouvá k českým hokejistům na tréninku před startem mistrovství...

Příprava na světový šampionát už je v plném proudu. Čeští hokejisté na něm naposledy nastoupí pod vedením Radima Rulíka, jenž postupně mění nominaci na tréninkový kemp. Na jaké hráče ukázal? A co...

18. dubna 2026  8:34

Bostonu nestačila trefa Pejšové, v souboji nejlepších týmů PWHL uspěl Montreal

Daniela Pejšová během zápasu Bostonu v zámořské PWHL.

Česká hokejistka Daniela Pejšová se střelecky prosadila v souboji dvou nejlepších týmů zámořské soutěže PWHL. Boston však nedotáhl obrat ve skóre a nakonec na ledě Montrealu prohrál 2:3 v prodloužení.

18. dubna 2026  8:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.