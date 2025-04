Prim však bude hrát hlavně aktuální generace. Proti sobě jdou bratři Zbořilové – pardubický Jakub a brněnský Adam, beka Dynama navíc na modré čáře doplňuje i další odchovanec Komety Libor Hájek.

„V Brně jsem hokejově vyrostl a místní prostředí znám velmi dobře. Těším se, bude to určitě dobrý boj,“ vyhlížel Hájek.

Už jste s Jakubem vypsali do kabiny nějakou odměnu?

Ještě ne, ale těsně před zápasem určitě oba něco vymyslíme. Kuba se taky těší, spousta věcí už se domlouvala. Bude to legrace.

Adam Zbořil doslova říkal, že bude proti bráchovi hrát „jako prase“. A vy, že budete taky chodit domů s bolístkami. Jak se na to připravit?

Asi budeme muset být ještě větší prasata, uvidíme. (směje se)

Pojedete na konci dubna ke Zbořilům na oslavu?

Když to vyhrajeme, tak jo.

Dynamo je vůbec poprvé v historii ve finále podruhé v řadě. U obou účastí jste byl, v současných poměrech to vypadá jako povinnost. Jak ale ty cesty do finále reálně vypadaly?

Byly strašně těžké. Postup do finále jako takový už je podle mě velký úspěch, obzvlášť dvakrát po sobě. Hlavně to teď už konečně musíme dotáhnout do konce.

Je loňská porážka od Třince pořád strašákem? Třeba prohraný první zápas (1:2)?

To jdete moc dopodrobna. První utkání se nesmí podcenit, to je jasné, ale že bychom to nějak srovnávali, tak to ne.

Od začátku sezony se pořád mluvilo jen o finále Pardubic se Spartou, nic jiného nepřipadalo v úvahu. A najednou jdete na Brno.

Možná to je trochu šok, čekal to málokdo a hodně lidí nejspíš prohrálo hodně peněz (směje se). Já ale vlastně zas tolik překvapený nejsem. Hokej je zkrátka nevyzpytatelný sport.

V Pardubicích je aktuálně několik hráčů včetně vás, kteří v květnu slavili triumf na šampionátu v Praze. Roman Červenka říkal, že proto se vrátil do extraligy, aby podobné pocity zažil i s klubem. Naskakuje to teď znovu jako nějaká motivace navíc?

Už je to nějaký čas, ale v hlavě to samozřejmě máme. Je důležité si v těchto chvílích ten vítězný pocit připomínat, ale snažím se trochu krotit. Prostě se budou soustředit na zápas od zápasu, nechci se nechat zbytečně něčím svazovat.

Zatím vám to podle všeho nehrozí, váš výkon šel v play off viditelně nahoru. Čím to je?

(zamyslí se). Zkrátka se teď hraje jiný hokej. Je důraznější, tvrdší a rychlejší, což mě osobně hodně baví. V globálu se ale prostě pořád snažím dělat maximum pro tým.

Co vlastně čekáte od Komety Brno?

Výbornou obranu, bude určitě hrát podobným stylem jako se Spartou. Musíme k tomu najít lepší klíč, ale hlavně se držet toho, co nám doteď fungovalo a nebláznit.

I pardubická defenzivní hra je v dosavadním play off skvělá. Co se změnilo?

V první řadě chytá výborně Roman Will, ale celá pětka se soustředí na obranu. Každý má jasně daná pravidla, která dodržuje. Postupně se v tom zlepšujeme a ve finále musíme být úplně na vrcholu.

Trenér Hořava přiznal, že od vás podobné výkony příliš nečekal. Jak se to poslouchá?

Vlastně dobře. Víme, že to všechno máme v sobě, stačilo to jen vytáhnout ve správný čas.

Pardubický Libor Hájek se raduje z vyrovnání s Českými Budějovicemi.

Jaký byl váš program před finále? Po Hradci nejspíš přišlo vhod nějaké volno.

Jo, dostali jsme tři dny a od pondělí opět trénujeme. Jednotky jsou dobré, mají velké tempo a všichni už se nemůžeme dočkat, až to vypukne naostro. Moc už toho nenatrénujeme, hlavně se musíme nachystat mentálně.

Kometa má v nohách v podstatě o sérii navíc. Bude to podle vás hrát roli?

Myslím, že ne. Brno po postupu určitě taky dostalo nějaké volno, takže nějaké síly najde. V play off se na únavu nikdo nesoustředí, do každého zápasu jdete na maximum. Zase budou po ledě létat a bude to těžké.