„Jít do vedení byl náš hlavní úkol, první gól dělá v těchto vypjatých zápasech opravdu hodně. Pak už jsme se soustředili až do konce. Sice jsme po chybě darovali Kometě gól na 1:2, ale o to víc jsme zapnuli, začali být ještě zodpovědnější a zaslouženě jsme vyhráli,“ popisoval Smejkal.

Pardubice tak stejně jako Kometa uspěly hned v prvním utkání na ledě soupeře a v sérii se ujímají vedení 2:1. Nejen díky čtyřem vstřeleným gólům, ale podle Smejkala taky odolnější psychice.

„Kometa se snaží něco vyprovokovat, ale my se těchto věcí vůbec nechceme účastnit. Vyplácí se to,“ pochvaloval si Smejkal, jenž nově naskočil ve třetím útoku vedle Jakuba Lichtaga a Daniela Rákose.

Potvrdily se vaše odhady před sérií, že dostanete pár piv za krk?

Pár jich tam přiletělo, fanoušci byli hodně slyšet. Připravili skvělou atmosféru, která se pak přenesla i na led. Myslím, že jsme to zvládli celkem dobře. Nenechali jsme se do ničeho vtáhnout.

Po první třetině měl možná trochu problémy trenér Miloslav Hořava, který se „šel na něco zeptat“ rozhodčích. Probírali jste to v kabině hodně?

Řešili jsme, že nás hráči Brna neustále chodili provokovat před vhazováním i po odpískání, ale jak jsem říkal, my jsme se soustředili na hokej a šlo nám to skvěle.

Michala Postavu jste překonali třemi góly z dorážky. Našli jste na něj recept?

Na každého gólmana platí, když mu chodíte do brankoviště. Snažili jsme se ho dostat pod tlak, což se celkem dařilo a byl to jeden z hlavních důvodů našeho vítězství.