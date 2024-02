Trochu jsem se trápil, přiznal dvougólový Říčka. Pomohly rozmluvy se Sýkorou

Říčkova role v Dynamu výrazně ustoupila z původních pozic. Ve třetí lajně se mu letos nevede podle představ, pořád má ale aktuálně na kontě šestnáct gólů, což ještě pár let zpátky byla klidně meta nejlepšího pardubického střelce v základní části, a dokáže být platný. Ukázal to v neděli večer, kdy dvěma góly přispěl k drtivé porážce Liberce 7:1 a navrch přidal asistenci.

„Byl jsem zvyklý dávat góly, ale teď jsem dlouho nebodoval, takže mě to docela trápilo,“ nezastíral Říčka. „Tým ale pořád fungoval, takže jsem se snažil zůstat pozitivní a trpělivý, pod tlakem se hráč často rozhoduje špatně,“ dodal.

Že Dynamo šlape, se právě proti Liberci ukázalo. Východočeši nevypustili ani vteřinu a Tygry přejeli přesvědčivým výkonem, ke kterému pomohl i návrat uzdraveného kapitána Lukáše Sedláka. Ten hned v osmé minutě dával vítězný gól na 2:1, Říčkovy zásahy přišly ve 29. (5:1) a 55. minutě (7:1).

A recept na ně?

„Musel jsem si sestavit playlist písní na rozbruslení,“ smál se Říčka nad pravidelnou „rubrikou“ kabiny. „Člověk si pak ty svoje oblíbené kousky klidně zabrouká, ale s výkonem to samozřejmě nesouvisí,“ dodal.

Daleko účinnější v Říčkově případě byly debaty s Petrem Sýkorou, legendárním pardubickým útočníkem, který soupeřům v extralize nasypal 385 gólů a rozhodně má střelcům, jako je on, co předat.

Hokejisté Pardubic se radují ze vstřelené branky.

„Má asi tak čtyřikrát tvrdší ránu než já, takže to rozhodně nebylo o žádné technice, spíš bych to nazval mentální pomocí,“ děkoval Říčka.

V utkání s Libercem nebyl jediným dvougólovým střelcem Pardubic, ve stejném režimu se trefil i obránce Ondřej Vála. Dalšími zásahy pak ještě přispěli Robert Kousal a Patrik Poulíček.

Dynamo tak se 106 body dál drží čelo tabulky. Stále má dvouzápasový náskok před Spartou (102), se kterou jde do finálového boje o vítězství v základní části. „Jsme nastaveni tak, že chceme vyhrát všechno. A uvidíme, na co to bude stačit,“ řekl Říčka.