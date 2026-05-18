Tipsport extraliga 2025/26

Mistr přivedl mistra. Pardubice posílil Stránský: Chtějí vyhrávat, což chci i já

Lucie Jirásková
  17:23
Po oznámení příchodu českého reprezentanta Davida Tomáška představily Pardubice další posilu prozkoušenou v národním dresu. Kádr letošních vítězů extraligy rozšíří od příští sezony útočník a mistr světa z roku 2024 Matěj Stránský. Do hokejové extraligy se vrací po pěti letech.
Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu.

Matěj Stránský v dresu švýcarského Davosu. | foto: ČTK

Matěj Stránský (vlevo) a Valentin Nussbaumer oslavili gól Davosu.
Matěj Stránský se snaží dotlačit puk do švédské branky.
Matěj Stránský a Eric Mik z Německa v souboji u mantinelu
Matěj Stránský slaví s českou střídačkou gól v utkání s Kazachstánem.
„Přicházím s těmi největšími očekáváními. Kluky sleduju dlouhodobě a vím, že tahle organizace chce vyhrávat, což chci i já,“ uvedl Stránský.

Dvaatřicetiletý útočník v posledních pěti letech oblékal dres švýcarského Davosu. V letošní sezoně včetně play off odehrál 63 zápasů a nasbíral 35 branek a 27 asistencí. „Jeho produktivita ve Švýcarsku byla obdivuhodná a věříme, že na ni v našem dresu naváže,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.

Stránský v extralize oblékne dres třetího týmu. V juniorském věku nastupoval ve Vítkovicích, dvě sezony strávil také v mistrovském Třinci. V Pardubicích podepsal víceletou smlouvu.

Novou posilu představily Pardubice na svém webu:

„Jsme rádi, že si Matěj při návratu do Česka vybral právě Pardubice. Je to útočník se zkušenostmi z nejlepších evropských lig a slibujeme si od něj, že uplatní svůj důraz v předbrankovém prostoru i instinkt střelce,“ doplnil Sýkora.

Stránský se účastnil několika mistrovství světa včetně zlatého v Praze a představil se i na únorové olympiádě v Miláně. Reprezentovat na květnovém šampionátu ve Švýcarsku odmítl právě kvůli náročné olympijské sezoně.

Stránský se zvolna loučí s Davosem. Vrátí se do Česka, patrně posílí Pardubice

Se zapadnutím do nabité pardubické kabiny by neměl mít problém. V roce 2024 oslavoval na Staroměstském náměstí titul mistrů světa s Romanem Červenkou, Lukášem Sedlákem nebo Liborem Hájkem a několik turnajů odehrál i pod Filipem Pešánem, který Dynama trénuje.

Kromě Stránského do východočeského města v příští sezoně zamíří také útočník David Tomášek. Jeho konec ve švédském Färjestadu a podpis v české extralize potvrdily Pardubice v polovině května.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

