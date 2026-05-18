Mistr přivedl mistra. Pardubice posílil Stránský: Chtějí vyhrávat, což chci i já

„Přicházím s těmi největšími očekáváními. Kluky sleduju dlouhodobě a vím, že tahle organizace chce vyhrávat, což chci i já,“ uvedl Stránský.
Dvaatřicetiletý útočník v posledních pěti letech oblékal dres švýcarského Davosu. V letošní sezoně včetně play off odehrál 63 zápasů a nasbíral 35 branek a 27 asistencí. „Jeho produktivita ve Švýcarsku byla obdivuhodná a věříme, že na ni v našem dresu naváže,“ uvedl sportovní ředitel Dynama Petr Sýkora.
Stránský v extralize oblékne dres třetího týmu. V juniorském věku nastupoval ve Vítkovicích, dvě sezony strávil také v mistrovském Třinci. V Pardubicích podepsal víceletou smlouvu.
Novou posilu představily Pardubice na svém webu:
„Jsme rádi, že si Matěj při návratu do Česka vybral právě Pardubice. Je to útočník se zkušenostmi z nejlepších evropských lig a slibujeme si od něj, že uplatní svůj důraz v předbrankovém prostoru i instinkt střelce,“ doplnil Sýkora.
Stránský se účastnil několika mistrovství světa včetně zlatého v Praze a představil se i na únorové olympiádě v Miláně. Reprezentovat na květnovém šampionátu ve Švýcarsku odmítl právě kvůli náročné olympijské sezoně.
Se zapadnutím do nabité pardubické kabiny by neměl mít problém. V roce 2024 oslavoval na Staroměstském náměstí titul mistrů světa s Romanem Červenkou, Lukášem Sedlákem nebo Liborem Hájkem a několik turnajů odehrál i pod Filipem Pešánem, který Dynama trénuje.
Kromě Stránského do východočeského města v příští sezoně zamíří také útočník David Tomášek. Jeho konec ve švédském Färjestadu a podpis v české extralize potvrdily Pardubice v polovině května.