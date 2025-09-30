Konkrétně Kautova rekonvalescence po těžkém zranění kolene v závěru loňské základní části by měla i podle samotného hráče běžet podle plánu, k dispozici ale bude nejdřív v roce 2026. „Letos už do hry velmi pravděpodobně nezasáhne,“ uvedlo Dynamo na svém webu.
Víceméně totožná je situace i u dalšího forvarda Jiřího Smejkala. Ten se v pardubické sestavě objevil naposledy v sedmém kole na Kladně, od té doby jej trápí blíže nespecifikované zranění v horní části těla.
|
Obrovská ztráta pro Pardubice. Kaut už jim v této sezoně nepomůže, přijde o play off
„Musel na operaci a v sestavě bude chybět několik měsíců,“ potvrdil klub. Smejkal přitom už za Dynamo nenastoupil ve čtvrtém kole na ledě Českých Budějovic, ze kterého vypadl jen těsně před zápasem.
Dalším marodem je obránce Peter Čerešňák. Ten sice utkání v Budějovicích odehrál, kvůli svalovému zranění však vynechal šest dalších včetně toho nadcházejícího s Litvínovem. A ještě nějaký čas prosedí na tribuně. „Věříme, že do hry se zapojí během dvou týdnů,“ uvedlo Dynamo.
Možná vůbec nejsledovanější situace ale teď bude kolem Lukáše Sedláka. Kapitán Dynama nedohrál poslední utkání v Brně, pukem do ruky jej zasáhl obránce Komety Jan Ščotka a Sedlák s bolestivou grimasou skončil na střídačce, kde mu zašívali prst. Závažnost zranění však Dynamo nepřiblížilo. „I náš kapitán snad bude velmi brzy zpátky ve hře.“