Málem nebyl sám, kdo po konci v pražské Spartě letos v létě zakotvil u rivala v Pardubicích. Útočník Vladimír Sobotka s sebou lákal také obránce Michala Kempného, který dostal od vedení vale stejně jako elitní centr.

„Když na Spartě skončil, tak jsem mu to nadhodil, chvíli jsme to probírali, ale ‚Kempes‘ byl od začátku rozhodnutý pro Švédsko a podle toho to taky dopadlo,“ popsal Sobotka už v barvách Dynama. „Cítím se dobře a jsem připravený,“ hlásil.

Odchod ze Sparty byl pro něj logicky trochu nečekaný a štval jej, ale tahle kapitola je prý za ním. „Odešel jsem a hotovo. Byl jsem z toho zklamaný, ale takový je hokej. Pro mě uzavřená kapitola, nebudu se k tomu dál vyjadřovat,“ odmítl další otázky na tohle téma Sobotka.

Prakticky okamžitě mohl začít řešit působení v Dynamu, protože nabídka od Petra Dědka na sebe nenechala dlouho čekat. „Bylo to rychlé, jsem za to rád. Pardubická štace bude velkou výzvou, na kterou se moc těším,“ vyhlížel Sobotka.

Především kvůli starému známému parťákovi ze Slavie Romanu Červenkovi, se kterým Sobotka nastupoval téměř před dvaceti lety. Naposledy pak pár zápasů během výluky v NHL v sezoně 2012/13.

„Červuse se opravdu nemůžu dočkat. Byl to první člověk, se kterým jsem svůj možný přesun do Pardubic probíral. Dával mi jen pozitivní doporučení, takže nebylo co řešit,“ přiblížil Sobotka.

Zatímco Červenka ovšem na startu druhé fáze přípravy Dynamu chybí kvůli problémům se zády, Sobotka je stoprocentní a krájí už druhý týden na ledě.

„Věk je samozřejmě znát (Sobotkovi bylo v červenci 38), ale nepřemýšlím nad tím. Připravuju se zodpovědně, v létě jsem toho natrénoval fakt hodně, tělo drží a můžu být jen spokojený,“ těšilo Sobotku.

Příliš velký problém neměl ani s adaptací v kabině, v níž zná spoustu hráčů, aktuálně řeší spíš provozní záležitosti. Ale není na to sám. K ruce má kamaráda ze Sparty Ondřeje Mikliše, který Dynamu kývl na smlouvu už v předstihu minulý rok.

„Zatím společně dojíždíme z Prahy, ale určitě to nepůjde každý den. Do Pardubic je to hodinu, takže s rodinou nebude problém, ale minimálně kvůli zápasovým dnům tady hledáme byty,“ nastínil Sobotka.

Stejně jako ve Spartě by se rád i v Pardubicích zařadil po bok stávajících lídrů, kteří Dynamo dotáhnou na kýžený stupínek.

„Bude to výzva, tým je velice dobře poskládaný a vůdčích osobností má opravdu hodně. Je to plus, ale bude taky záležet, jak si to sedne. To už je však na nás v kabině, abychom si nastavili nějaký řád a byli co nejlepší,“ nabádal Sobotka.

Trénink hokejistů Dynama Pardubice.

Pozici by měl mít někde na centru třetí formace, jako ideální se jeví spolupráce se zkušeným Robertem Kousalem a ofenzivním mladým pravákem Danielem Herčíkem. S parťákem Červenkou by se mohl podle kouče Filipa Pešána potkávat na přesilovkách. „Bude záležet na trenérovi, jak to poskládá. Já odvedu všechno, co po mně bude chtít,“ slíbil Sobotka.

Podrobný program Pardubic v sezoně zatím nezkoumal, zápasy se Spartou si ale poznačil zcela jistě. Poprvé proti ní jako soupeř vyjede ve 13. kole v O 2 areně, kde lze očekávat i nevoli domácích fanoušků.

„Tohle nechávám být, neřeším to. Je prostě konec,“ řekl Sobotka.