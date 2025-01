Každý tým má právo na krizi, říká Will. Takovou výhru jsme potřebovali jako sůl

Pardubický gólman Roman Will během utkání s Třincem. | foto: Ondřej Bičiště, ČTK

Hokejové Dynamo se v neděli večer ještě naposledy vrátilo ke smutné události z minulého týdne, kdy náhle zemřel dlouholetý moderátor domácích utkání. Východočeši Jiřího Vondru uctili krátkým ceremoniálem, během nějž na kostce nad ledem běželo vzpomínkové video a fanoušci následně svého oblíbence vyprovodili minutovým potleskem a pokřikem „Jirka Vondra“.

Od té doby už v enteria areně minimálně z pardubického pohledu vládla jen radost.

Pardubičtí hokejisté slaví branku v utkání s Třincem.

„Uhrát si to na 1:0, navíc proti Třinci. Ani nevím, jestli jsem měl ve třetí třetině nějaký zákrok, protože kluci to parádně odbránili. Podali jsme skvělý týmový výkon,“ dodal Will, jenž v poslední třetině zasahoval celkem třikrát, dohromady 21krát.

Výhru Dynamu zařídil hned v deváté minutě přesnou přesilovkovou trefou pod víko Roman Červenka, ale hlavní příčinu pardubického úspěchu hledejte jinde.

Po dlouhé době se u Dynama během celého zápasu nedostavil sebemenší výpadek, ve druhé třetině naopak skvěle aktivně ubránilo dvě oslabení, třetí potom v úplném závěru půl minuty před koncem.

„Musíme to teď všechno vzít a otočit v náš prospěch. Hlavně to čisté konto, protože v poslední době jsme dostávali celkem dost gólů. Každý dobrý tým má ale právo na krizi a právě teď se ukáže jeho velikost,“ zdůraznil Will.

„Vyhráli jsme v podstatě po sedmi porážkách v řadě, všechny to štve, ale sezona je dlouhá a já to rozhodně nechci vidět jako nějakou tragédii. Někdo možná jo, ale já určitě ne,“ odmítal dvaatřicetiletý gólman.

Nevyhnuly se mu pochopitelně ani otázky na zmíněné náhlé úmrtí kamaráda Jiřího Vondry.

Před zahájením utkání Pardubice-Třinec se konalo uctění památky zesnulého komentátora domácích utkání Jiřího Vondry.

„Pro všechny to byl moc velký šok, ještě když jsme nedávno byli společně na Spengleru. Pro mě osobně je dost těžké se o tom vůbec bavit. Jirku jsem znal dobře a nevím, co mám k tomu říkat. Je to velmi smutná věc,“ mrzelo Willa.

Víc se soustředil na to, jak dostat Dynamo ven z aktuálních červených čísel. Hodně podle něj může pomoci nový trenér Miloslav Hořava, který odkoučoval druhé kompletní utkání.

„Mě osobně se tyhle změny dotýkají nejméně, protože já mám pořád stejného trenéra brankářů, se kterým děláme ty samé věci. Pan Hořava je ale skvělý trenér. Budí respekt a přesně ví, co chce, což my potřebujeme. Pokud ho budeme poslouchat, tak budeme úspěšní,“ uzavřel Will.