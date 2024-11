Sedlák je připraven, říká Sýkora. Dál mluví o limitech pro mladé a „repre“

„Lukáš Sedlák už nějakou dobu naplno trénuje a jsem přesvědčený, že se v pátek proti Spartě vrátí do sestavy. Nějakou dobu už jede opravdu naplno,“ těšil se Sýkora.

Spolu s tím upřesnil, že úplně vyprázdněnou marodku Dynamo po reprezentační pauze nemá. Nadále na ní zůstává obránce Peter Čerešňák a útočník Lukáš Radil, jenž si přivodil vážnější zranění během říjnového duelu Ligy mistrů v Sheffieldu. Ten se pomalu zapojuje do tréninku.

Jak Dynamo strávilo uplynulou reprezentační pauzu?

Poměrně v klidu. Konečně byl čas na věci, na které v rozjeté sezoně běžně tolik prostoru není.

Napříč celou organizací odjelo reprezentovat 12 hráčů. Jde o maximum?

Statistiku ohledně toho neznám, ale odjelo nám opravdu hodně hráčů a já jsem za to moc rád. Všichni v letošní sezoně odvádějí parádní práci, kluci z dvacítky (Martin Švec, Adam Fiala a Tadeáš Kalužík) toho odehráli spoustu v první lize a první dva dokonce něco i v extralize. Jsem rád, že reprezentují.

Nebýt zraněného Sedláka, Čerešňáka nebo Smejkala, bylo by reprezentantů pravděpodobně ještě víc. Kde zhruba je nějaký strop?

Tohle není o žádných číslech. Jestli na reprezentaci odjede deset hráčů, nebo dvacet, je úplně jedno. Jde hlavně o příležitost, jakou ti kluci u nás dostávají. V dorostu, v juniorech, v béčku i v extralize. Je super, že v každé kategorii máme hráče, kteří jsou schopni dobře reprezentovat. Tady dostávají prostor ve starších kategoriích a právě díky tomu pak jejich role porostou i v národních týmech.

Pardubický kapitán Lukáš Sedlák oslavuje vstřelenou branku.

Dobrá vizitka. Na druhou stranu je pak nabouraný tréninkový proces v klubu.

Z pozice Dynama je určitě dobré, když má týmy během reprezentační pauzy pohromadě, ale na druhou stranu je obrovské pozitivum, že máme tolik reprezentantů. Je to ukázka toho, že věci u nás fungují správně a hráče dobře posouváme napříč jednotlivými kategoriemi. Viz to, že na dvacítku odjeli kluci, kteří už hrají dospělý hokej.

V létě už jsme se spolu bavili o tom, co všechno Dynamo mládežníkům nabízí. Vzniklo za pár měsíců v letošní sezoně ještě něco dalšího?

Je toho poměrně dost, ale myslím si, že nejde o nic zásadního. Všechno se snažíme neustále posouvat, zařazovat nové věci do tréninků, individuálně si vyhodnocovat jednotlivé hráče. Nadále jedeme nastavené vzdělávací programy, hlavní novinka je, že kluci hrají víc a víc v jednotlivých kategoriích. Jsou pak ostřílenější a jistější.

Asi nejviditelnější jsou v současnosti Daniel Herčík, Jakub Lichtag a již zmíněný Martin Švec. V extralize však mohou nastoupit jen do 26 utkání.

To je věc, která nás trochu brzdí a vadí nám. Jakmile nastoupí do tolika zápasů, tak už musí zůstat v „A“ týmu a nemůžou zpět do béčka, což podle mě není dobře. Nevidíme důvod, proč by hráči měli být takhle limitovaní, navíc v rámci jedné organizace. Na druhou stranu prostě takové pravidlo platí a musíme ho respektovat. Všichni tři vyjmenovaní hráči udělali za poslední dva roky velké pokroky. Švec hraje stabilně první ligu, Herčík loni vyhrál týmové bodování „béčka“ a letos se ukazuje v extralize. Jakub Lichtag je typově jiný hokejista, ale svojí bojovností a přístupem k tréninku si taky říká o místo v prvním týmu.

Ve chvíli, kdy se minimálně ti poslední dva dostanou na hranici 26 zápasů, jste připraveni spíš oslabit béčko, nebo je vyřadit z „A“ týmu?

Na to je teď těžké odpovědět. S jejich počtem startů v extralize operujeme, ale finální stanovisko budeme muset teprve zaujmout. Sezona je dlouhá a nemůžeme si dovolit, aby tady jen někdo seděl a nemohl hrát zápasy. Bude hlavně záležet na marodce. Své si k tomu řeknou trenéři jednotlivých kategorií.

Marodka vás letos trápí poměrně dost.

Potýkáme se s větším počtem zranění než loni, hlavně jde o to, že většina byla dlouhodobějšího charakteru. Ale myslím, že to je obecný trend napříč celou ligou. Musíme se s tím porvat a hledat pomoc třeba právě v první lize.

Z ní do extraligy napevno přešel Václav Baďouček. Jak je teď vyřešená jeho dosavadní pozice sportovního manažera v „B“ týmu?

Zatím všechno zvládáme tak nějak společně, konkrétní řešení na stole v tuto chvíli nemáme, ale varianty hledáme.

Ještě zpět k mládeži. V poslední době Dynamo do organizace přivedlo několik talentů, jak probíhá místní „přestupové období“?

Není to tak jednoduché, protože kluci chodí do školy a nemůžeme je vytrhávat z jejich zajetého prostředí. Snažíme se přivádět hráče tak, aby tady nastoupili na střední školu a měli čas se zabydlet a fungovat s námi od akademie (U17 a U20). Taky je důležité říct, že nepřivádíme deset lidí do každé kategorie, ale snažíme se doplňovat naše odchovance. Před sezonou vznikne seznam vytipovaných hráčů, ale není to tak, že je sem musíme přivést během čtrnácti dnů.