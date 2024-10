Konec v Lize mistrů pořád bolí. Extraliga nastavuje zrcadlo, říká brankář Will

Individuálních ocenění má už na krku hodně. Gólman s nejvyšším počtem vítězství během jedné extraligové sezony, nejlepší procentuální úspěšností zákroků, nejnižším průměrem obdržených gólů na zápas.

Tohle všechno Roman Will zažil několikrát. Na pořádný týmový úspěch však pořád čeká, proto z něj občas trochu cítíte, že někde vzadu v hlavě má brouka. Třeba kvůli nepovedenému vystoupení Pardubic v Lize mistrů, ze které se ambiciózní Dynamo pakovalo už po základní skupině.

„To mě pořád trápí. Je to zklamání, které mě jen tak nepustí. V Pardubicích je pořád o co hrát, ale sezonní cíle jsou jasné a úspěch v Lize mistrů byl jeden z nich. Že jsme nepostoupili do play off beru jako ostudu,“ mrzelo Willa.

I proto možná upozaďuje své druhé čisté konto ve druhém domácím utkání Pardubic v řadě. V úterý vynuloval Mladou Boleslav.

„Pro mě je důležitější, že bodujeme. Zvládli jsme porazit Plzeň (5:0), pak Třinec (4:2) a přivezli jsme bod i z těžkého utkání v Karlových Varech (1:2 po prodloužení). To je to hlavní, nula je týmová, sám bych ji neudělal,“ řekl Will a hned to ukázal na příkladu z druhé třetiny úterního duelu.

Roman Will (vpravo) se se spoluhráčem Danielem Herčíkem raduje z výhry nad Mladou Boleslaví 2:0.

„Dominik Lakatoš jel na mě sám. Chtěl mi zasunout puk mezi nohy, já ho jen zpomalil a Michal Houdek to odpálil z brankové čáry. To je přesná ukázka, že nula nikdy není o jednotlivci.“

Dynamo nakonec Boleslav přehrálo 2:0. Dlouhé čekání na gól ukončil ve 42. minutě svou osmou trefou v sezoně Martin Kaut a tři body pečetil do prázdné brány Roman Červenka. Východočeši uspěli především díky pěti ubráněným oslabením včetně jednoho čtyřminutového.

„Je znát, že naše obrana se zvedá. Tenhle kádr má obrovskou kvalitu a že se nám ze začátku možná trochu nedařilo, to je prostě normální. Důležité je, jak na to dokážeme reagovat. A výhra nad kvalitní Boleslaví je dobrá,“ uvažoval Will.

Dynamo se díky ní vyšvihlo do čela extraligové tabulky. Po čtrnácti zápasech má na kontě 29 bodů a vyšlo naprázdno jen ve dvou případech.

„Není tajemství, že základní část chceme zakončit nahoře. Je to důležité, protože extraliga je letos zase o něco vyrovnanější a nastavuje nám zrcadlo. Dokážeme vyhrávat zápasy, i když výkon někdy není ideální,“ pochvaloval si Will.

Mluvil o tom, že obrana před ním se zlepšuje, pořád ještě ale nedosáhla svého stropu. Naposledy chyběl elitní bek Peter Čerešňák a nezapojila se ani nejčerstvější posila Jakub Zbořil. Ten by se měl poprvé ukázat v pátečním utkání Dynama na ledě Kladna od 18 hodin.

„Je to skvělý razantní obránce s výborným bruslením a střelou. Jsem přesvědčený, že nám pomůže,“ těšil se Will.