Vůči podpisu dvojnásobného mistra světa ale příliš výhrad nemůže být. „My víme, co v Romanovi máme, on má od nás zase dobré podmínky a v Pardubicích se mu líbí,“ libuje si Sýkora.
Kdo další rokování vyvolal?
Původní dohoda byla na dva roky, ale už v průběhu loňské sezony, jsme se vyptávali, jak to vidí dál. Ve svém věku je pořád výborně připravený, v extralize patří mezi nadstandardní hráče. Jsme rádi, že podepsal další smlouvu.
Na začátku letošní sezony majitel Petr Dědek prohlásil, že konečně zažil klidné léto. Že všechno už řešíte výhradně vy, přibylo vám práce?
Náplň je asi pořád stejná. Všechny kroky komunikuji s Petrem i s celým sportovním vedením klubu. Věřím, že naše spolupráce je nastavená dobře.
Pozici sportovního ředitele vykonáváte od loňska, už jste sebejistější?
Pořád se učím. Tahle práce neustále přináší nové věci, ale dělám všechno pro to, aby byl tým spokojený. Aby hráči měli odpovídající servis a nebylo si na co stěžovat. Teď je hlavní vyléčit všechny zraněné.
Na marodku jste žehrali už v minulé sezoně, ale tentokrát je situace ještě horší.
Není to lehké, ale vidíme, že v extralize se s tímto problémem potýká vícero týmů. Je otázka, jestli za množství zranění může rychlé tempo zápasů, nebo něco jiného. V jednu chvíli jsme měli zraněných osm devět lidí, což je v takovém týmu opravdu hodně. Něco je bohužel dlouhodobějšího rázu, ale zkrátka se s tím musíme srovnat. I díky B-týmu se nám to celkem daří. Všem hráčům, kteří mají opravdu velké vytížení, se sluší poděkovat.
Zkoušeli jste si vyhodnocovat, jestli problém se zraněními nevychází přímo z organizace?
Řešíme to poměrně často. Používáme systém, který u hráčů umí odhalit přetížení. Máme svalová zranění, ale taky tři zlomeniny po zásazích pukem, které s únavou těžko souvisí. Je hodně složité se v tom zorientovat a určit jeden konkrétní důvod. K jednoznačnému výsledku jsme se nedobrali.
Po reprezentační přestávce by měli být připravení všichni kromě Smejkala s Kautem, že?
Věříme tomu. U Vládi Sobotky a Daniela Gazdy by to mělo být hraniční. Buď zasáhnou hned po reprepauze, nebo budou potřebovat ještě nějaký necelý týden navíc. A taky nám zbývá Carsen Twarynski.
Prodloužili jste mu try-out i přesto, že se zranil.
Dohodli jsme se na prodloužení jeho zkoušky o další měsíc. Není to pro něj jednoduchá situace, řeší zranění se svým i naším klubovým doktorem. Minimálně mu chceme pomoci, aby se vyléčil a dostal se do kondice. Uvidíme, jak se bude jeho stav vyvíjet.
Blíží se Vánoce, mohou se fanoušci těšit na nějaký „dárek“, kterým byl v minulosti třeba Libor Hájek nebo Miloš Kelemen?
Trh sledujeme a je možné, že budeme muset reagovat na nějaké zranění v podobě další měsíční zkoušky, ale do ničeho se netlačíme. Věřím, že máme silný tým. Až se dáme zdravotně dohromady, tak nebude nic potřeba. Pokud ano, muselo by to dávat smysl po všech stránkách.
Měli byste zájem o Davida Kämpfa?
Je to výborný hokejista, ale jeho prioritou je setrvání v Americe. Tohle téma není aktuální.
Boleslav převzal Miloslav Hořava, hodně se přitom spekulovalo o jeho návratu do Dynama za Filipem Pešánem.
Řešilo se to spíš v loňské sezoně, když jsme mu nabízeli pokračování na naší lavičce. Byl tomu celkem nakloněný, ale až během dalšího ročníku, protože chtěl mít volno a odpočinout si. Letos jsme v kontaktu nebyli, jen jsme mu přáli, ať se mu v Boleslavi daří.
Listopad je zároveň obdobím, kdy začínají vyjednávání o kádrech na další sezonu. Jste aktivní?
Máme domluveno nějakých 85 procent týmu. Zbytek začínáme řešit. Zase ale budeme potřebovat vyladit jen pár detailů.
Kroužíte třeba kolem bratrů Kašových? V Litvínově nejspíš bude muset nastat výprodej.
Předně chci říct, že je důležité, aby se hokej v Litvínově zachránil. Je to klub s obrovskou historií, který určitě patří do extraligy. Nemám přesné informace o aktuálním stavu, ale všichni si přejeme, aby se to srovnalo. Situace kolem Ondry a Davida se nějak vyvíjí, ale spekulace o jejich přestupu by v tuhle chvíli nebyly fér.
V Pardubicích se asi umíte do litvínovských problémů vžít velmi dobře...
Není to úplně stejná situace. My jsme málem neuhráli baráž a o extraligu bychom tak přišli sportovní cestou, finanční problémy jsou něco jiného. Stejný je však zájem lidí o hokej v těchto městech. Žijí tím, takže si umím představit, jak těžké to pro ně je. I proto si přeju, aby se všechno zklidnilo a v Litvínově se hokej udržel.
Letošní sezona je také ve znamení olympiády. Nemáte strach, že měsíc před play off může tým postrádat řadu klíčových hráčů?
Můžeme mít strach, že v nabité sezoně, kde se hraje obden, bude najednou měsíční díra a málo zápasového vytížení. Ale je to olympiáda, která je pro všechny vrcholem kariéry. Přejeme klukům, ať se jich do Milána dostane co nejvíc, bude to čest pro ně i pro náš klub. Zbytek hráčů tady bude trénovat a chystat se na play off.
Letos hrajete jen extraligu, ale v rychlém tempu má člověk pocit, že pořád působí ve více soutěžích.
Je toho hromada. Únorové zápasy se musely někam vecpat, je to náročné, ale každý hráč vám řekne, že radši hraje, než trénuje, takže jim to tolik nevadí. Hrát ale v současné situaci třeba Ligu mistrů, to by bylo opravdu těžké. I když v případě, že bychom věděli o naší účasti, tak bychom už před sezonou reagovali.
Návrat do ní je jednou z priorit?
Určitě, je to soutěž nejlepších evropských týmů a je výborné s nimi jít do konfrontace ještě před startem extraligy. Během ní už je to pak trochu náročnější, ale i díky B-týmu můžeme držet širší kádr a odehrát to kvalitně.
Dynamo je aktuálně třetí v tabulce, nicméně některé výkony asi neodpovídaly vašim představám, že?
Důležitější pro mě je, že oproti loňsku vidím v naší hře progres. Nechci si zase stěžovat na zraněné a přetížené hráče, kteří hrají někdy i čtyři zápasy za týden. Extraliga je prostě vyrovnaná soutěž a tomu odpovídá naše postavení. Pracujeme však na zlepšení, trenéři napříč organizací spolu výborně komunikují, což je zásadní. Není to jednoduché, ale fungují. Snad se všechno brzy zklidní.
I tak se často od fanoušků objevuje kritika kouče Filipa Pešána či gólmana Romana Willa.
Nevím, jestli se k tomu potřebuji a chci vyjadřovat. Jsem přesvědčený, že naši trenéři odvádí skvělou práci. Co se týče Romana, to je v extralize nadstandardní a výborný gólman. Jestli to někdo zpochybňuje, tak tomu nerozumím. V posledních sezonách nás dvakrát dovedl do sedmého finále, takže tyhle spekulace nejsou na místě. Je to spíš otázka přímo na kritiky.
Neustále narážíme na B-tým. Je úleva, že se konečně odlepil ode dna prvoligové tabulky?
Je to klidnější. Řešili jsme posílení hráčského kádru i realizačního týmu. Vrátil se kouč Richard Král, útočník Matěj Pekař přinesl obrovskou energii a nasazení, pomáhá nám taky Erik Pospíšil ze Vsetína. Měli jsme pár zápasů, ve kterých jsme nedali góly a projevovala se únava z velkého vytížení, ale nikdo si nestěžuje a všichni makají.
Třeba Jan Stránský, který v pětatřiceti letech hrál nedávno čtyři zápasy ve čtyřech dnech.
Mluvili jsme spolu v Třinci (výhra 4:2, Stránský měl dvě asistence) a jen tak to prohodil. Říkal, že se cítí výborně a chce hrát. Nepůjde to pořád, ale má natrénováno. Ve všech směrech jde příkladem a doufám, že je spokojený. Teď dostane čas na odpočinek a zase přijde plný energie.
Jak se vyvíjí situace u Daniela Herčíka? Před časem byl trochu kritizovaný za svůj přístup.
Je to výborný hokejista a už pochopil, že musí makat a vybojovat si svoje místo. Jednou bude hrát extraligu stabilně, teď potřebuje co největší vytížení, aby měl velkou minutáž a nasbíral zkušenosti. Momentálně je nastavený velmi dobře, pomáhá B-týmu, a když je potřeba, naskočí do extraligy. Všechno v pořádku.
Velké momenty taky před reprezentační přestávkou prožili mladí junioři.
Měl jsem ohromnou radost, když nastoupili. V jeden den se sešly zápasy áčka i béčka, takže tohle muselo nastat. Svoji šanci chytili výborně, v kabině i na ledě z nich byla cítit obrovská chuť a energie. U takhle mladých hráčů je to samozřejmě normální, ale v tomhle případě to bylo extrémní. Kluci makají od začátku sezony a svoje místo si zasloužili. Věřím, že časem ho dostanou ještě víc.
Mluvíme třeba o Tomáši Rolinkovi mladším. S tátou jste jeho první extraligový start řešil?
Proběhlo jen pár legračních smsek.
Neplánuje návrat do Dynama?
Já věřím, že jo, ale to se musíte zeptat jeho. Tomáš si chtěl od hokeje na chvíli odpočinout, ale snad se vrátí. Je to výborný a pracovitý člověk, takoví jsou všude potřeba.