Už jsem nevěděl, kam střílet, zoufal Čerešňák. Teď shání lístky na olympiádu

Obránce hokejových Pardubic Peter Čerešňák prolomil své desetizápasové čekání na gól. V úterý pomohl v prodloužení k výhře 2:1 nad Kladnem. Dobře ale věděl, že jeho tým předvedl zoufale málo.
Obránce Dynama Peter Čerešňák (vlevo) se raduje z vítězné trefy proti Kladnu.

Obránce Dynama Peter Čerešňák (vlevo) se raduje z vítězné trefy proti Kladnu. (27. ledna 2026) | foto: Josef Vostárek, ČTK

Peter Čerešňák z Pardubic (vlevo) a Matěj Pekař z Litvínova v bitce během...
Litvínov, 21.2. 2025, hokej Litvínov - Pardubice, hokejová extraliga, Vlasatý...
Slovák Peter Čerešňák u mantinelu sráží Brandona Taneva.
Slovenský obránce Peter Čerešňák (14) při útočném výpadu v utkání s Lotyšskem.
Natrápil se v předchozím domácím utkání pardubických hokejistů s Plzní (3:4 po prodloužení), kdy na soupeřovu bránu pálil dohromady devětkrát. Další střelecké pokusy v šedesáti minutách ne a ne projít do sítě ani v úterý proti Kladnu...

„Už jsem nevěděl, kam mám střílet. Bylo toho fakt hodně, ale brankáři chytali fantasticky,“ bědoval. Pak proti Kladnu nastalo prodloužení. Čerešňák vzal puk po buly, projel do útočného pásma a na první pohled docela jednoduše „zavěsil“ střelou přes bránícího hráče.

Pardubice zlomily Kladno v prodloužení. Liberec dál válí, Plzeň vymazala Kometu

„Taky by mě zajímalo, proč to takhle nešlo už před tím,“ pousmál se hořce. Jeho trefa sice byla vítězná, Pardubice udolaly Kladno 2:1 po prodloužení, výhra to však byla doslova utrápená.

„Nebyl to dobrý zápas. Vůbec jsme nehráli podle našeho plánu, měli jsme hodně ztrát a nabízeli soupeři spoustu šancí. Příště by nás takový výkon mohl stát body,“ uvědomoval si Čerešňák.

Trochu tím narážel na čtvrteční utkání v Třinci, kde Dynamo nastoupí v 17 hodin. Bude muset předvést diametrálně jiný hokej.

„Doufám, že to tak bude, abychom konečně získali tři body a na sto procent si zajistili přímý postup do čtvrtfinále a mohli jsme být v klidu. To je náš cíl,“ hlásil Čerešňák. „Zápasy jdou strašně rychle za sebou a vždycky může přijít nějaký výpadek. Doufám, že jsme si to teď v posledních dvou případech vybrali a v Třinci budeme daleko lepší,“ dodal.

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Po návratu sbalí tašku a nasedne do speciálu, který přepraví slovenskou výpravu do dějiště italské olympiády. „Moc se těším. Událostí podobného typu v kariéře není moc a velmi si toho cením,“ vyznal se Čerešňák.

Za Slovensko bude v Miláně bojovat ještě s parťákem z Dynama Milošem Kelemenem. Další dva spoluhráči Lukáš Sedlák a Romanem Červenka budou hájit barvy České republiky. Fanoušci během utkání s Kladnem pro všechny čtyři nachystali rozlučkové choreo a přáli jim olympijské medaile.

„Bylo to moc hezké gesto. Je vidět, že fanoušci podobným prezentacím věnují čas i peníze. Moc děkujeme,“ vzkázal Čerešňák.

Čerstvě třiatřicetiletého beka čeká již třetí účast pod olympijskými kruhy. Oproti Koreji 2018 a Číně 2022 se na ni těší možná nejvíc. Nejen kvůli účasti hvězd z NHL.

„Olympiáda se bude konečně konat v podstatě ve středu Evropy. Naposledy se navíc všechno konalo v Pekingu během covidu, takže bylo všechno zavřené a nikam jsme pořádně nemohli. Letos si to všechno užijeme, nejen my hráči, ale i fanoušci,“ doufal Čerešňák.

Jeho Slovensko rozehraje turnaj 11. února v 16.40 proti Finsku, pak budou následovat souboje s Itálií a Švédskem. „Snažím se na zápasy sehnat nějaké lístky pro rodinu, do Itálie se sjede celá Evropa,“ odhadoval Čerešňák.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 46 24 5 7 10 147:103 89
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 45 23 2 6 14 125:102 79
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 45 20 5 8 12 125:92 78
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 45 22 4 4 15 122:113 78
5. HC Oceláři TřinecTřinec 46 20 6 3 17 133:118 75
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 46 19 8 2 17 118:107 75
7. HC Sparta PrahaSparta 43 18 5 4 16 134:113 68
8. HC Kometa BrnoKometa 46 18 4 5 19 121:130 67
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 45 16 5 4 20 120:127 62
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 45 15 5 4 21 91:118 59
13. Rytíři KladnoKladno 46 14 5 6 21 110:122 58
14. HC Verva LitvínovLitvínov 46 11 3 4 28 97:150 43
