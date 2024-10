Kondelík: S výměnou za Zohornu nic neudělám. Snad si fanoušky získám

„Byl jsem z toho zápasu trochu nervózní, protože přišlo deset tisíc lidí a to na vás trochu dolehne. Jak ale zápas šel dál, tak jsem se cítil lépe a lépe. Jsem rád, že jsem mohl hned na úvod poznat, co se v pardubické kabině dělá po výhrách. Nic takového jsem ještě nezažil, bylo to vtipné,“ smál se Kondelík vítězným rituálům.

O vašem trejdu do Dynama se hodně mluvilo, sám jste asi dopředu věděl, jak se věci mají, ale přesto: Jaké jsou první chvíle po oficiálním oznámení?

V pátek jsme s Budějovicemi hráli ve Varech už od dvanácti hodin, tak jsem si říkal, že to bude fajn, že bude dost času, ale stejně jsme přijeli až někdy v osm večer. Stavil jsem se ještě za rodiči, abych se rozloučil a domů jsem se dostal kolem deváté. Něco málo jsem pobalil a v sobotu ráno se chystal na přesun. Auto jsem měl plné, že už se mi do něj skoro nic nevešlo, ale zároveň jsem měl pocit, že nemám vůbec nic. Sbalil jsem hlavně to nejdůležitější – snoubenku s kočkou. Snad jsem stěhování v rámci možností splnil.

Přicházíte jako náhrada za Tomáše Zohornu, který bude pardubickým fanouškům hodně chybět. Je to závazek?

Uvědomuju si, že Zohy byl pro pardubické fanoušky velmi důležitý. Jeho styl hokeje se mi líbí, když jsem byl mladší, tak jsem si říkal, že bych chtěl jednou hrát jako on. Mrzí mě, že o něj tady přišli, ale já s tím bohužel nic neudělám. S Tomášem jsme si psali, mám k němu respekt a doufám, že se tomu někdy zasmějeme u piva. Já si snad svými výkony v Pardubicích řeknu o odpuštění a časem si lidi tady taky získám.

Dostal jste místo ve druhém útoku s kamarádem Martinem Kautem, jak se vám spolu napoprvé hrálo?

Nastupovali jsme spolu v pár zápasech v reprezentaci. Teď před Olomoucí jsme stihli jen jeden dopolední trénink, takže to bylo trochu těžší, ale věřím, že spolupráce postupem času bude lepší, ať už to bude v lajně s kýmkoliv. V profesionálním hokeji si zkrátka musíte zvyknout rychle.

Často se řešil váš kontrakt s Pardubicemi platný do příští sezony, teď to můžete hodit za hlavu?

Fanoušci v Budějovicích to brali celkem v pohodě, ale trochu těžké to bylo. Znovu odmítám, že bych byl hlavou v Pardubicích, když jsem hrál za Motor, ale zkrátka se mně ani týmu nedařilo a přišla výměna.

Pardubičtí hokejisté se radují z gólu.

A úleva?

Kladu si na sebe velké nároky a přiznám se, že před letošní sezonou jsem si asi nastavil laťku moc vysoko. Vytvářel jsem si na sebe zbytečný tlak, který sice k hokeji patří, ale vy se naopak musíte snažit si ho nepřipouštět. Utápěl jsem se v tom, věděl jsem, že se ode mě čekají body. O to víc kvůli tomu, pod jakým drobnohledem jsem byl kvůli smlouvě.

Je určité plus, že se v Pardubicích lze trochu sobecky schovat za hvězdy?

Když to řeknu blbě, tak v Budějovicích jsem byl hlavně od toho, abych bodoval a v Pardubicích jsme všichni dohromady, abychom vyhrávali. Tým je dobrá skládačka, ve které je každý z nějakého důvodu. Ultimátní cíl je jasný, chceme pohár a v takovém případě musí každý přijmout svoji jasně danou roli. Chvíli si budu zvykat, ale věřím, že to bude dobré.

Hned další zápas Dynamo trochu ironicky hraje právě v Českých Budějovicích.

Jo, vyšlo to tak. Mně se v Budvar Areně hraje dobře. Těším se tam na všechny kluky, se kterýma jsem odehrál rok a půl a byli skvělí. A možná poprosím rodiče, aby mi ještě na cestu zpátky přibalili nějaké věci, protože přesun do Pardubic byl velmi hektický. Asi jsem nikdy takový den nezažil.