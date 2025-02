Hořava nešetřil kritikou: Hrůza, všechno špatně! Naše hra je jako svatba a pohřeb

V úvodu jeho nového angažmá se mohlo zdát, jako by ani nebyl trenérem Dynama. Hlásil, že působí spíš jako dozor práce, kterou vykonávají asistenti Marek Zadina, Václav Kočí a Vít Černohous.

„Jsou to trenéři, kteří tu byli od začátku sezony a vědí, jak věci fungují. Já se jim do toho nebudu montovat,“ říkal Hořava koncem ledna.

Pomalu však uplynul další měsíc a důvod jeho příchodu do Dynama, respektive vliv na tým, se možná začíná propisovat. Třiašedesátiletý kouč je znám svou přímočarostí. Je mu úplně jedno, kdo si co myslí, nazývá věci pravými jmény.

A tak, když jeho tým v pátek se Spartou (3:5) a v neděli s Kometou (3:4) utrpěl třetí a čtvrtou porážku v řadě, už nepřipomínal jen dohled. Teď je to přísný šéf, se kterým to minimálně do příštího zápasu budou mít jeho podřízení velmi těžké.

„Úplně všechno bylo špatně,“ spustil na tiskovce. „Brno bylo celý zápas lepší a vyhrálo zaslouženě. Snad kromě třetí třetiny, tam jsme měli optický tlak (13:4 na střely), ale jinak hrůza.“

Momentka z extraligového utkání Pardubice - Kometa Brno

Přitom byste si možná řekli, že minimálně první lajna v novém složení Martin Kaut – Jasper Weatherby – Roman Červenka celkem fungovala. Postarala se o dva góly Dynama a dokonce využila i přesilovku.

„Nebylo tam vůbec nic pozitivního, nelíbila se mi. Už to takhle bylo se Spartou. Tam jsme taky byli celý zápas horší,“ pokračoval Hořava v ostré kritice.

Aktuální herní projev týmu se mu zkrátka nelíbí. Přitom nedávno bral pět výher v řadě. Obzvlášť vypíchnout by se dala dvě domácí vítězství 1:0 nad Třincem a Olomoucí. Tam už to začalo vypadat, že na play off je všechno připravené. Že hlavní Hořavův požadavek hrát ze zajištěné obrany funguje.

„Máme hrozné výkyvy. Jak říkal Standa Neveselý (bývalý hokejista a trenér, člen Síně slávy českého hokeje): Svatba – pohřeb. Odehrajeme jeden dobrý zápas a pak další je šílený. Není tam žádný standard. Zatím,“ chrlil ze sebe Hořava.

Podle něj hráči potřebují začít jinak uvažovat. „Nemají správně nastavené hlavy, přesně to je ten důvod, proč Kometa vyhrála,“ hledal příčiny.

Úplně bokem si pak zřejmě vezme Michala Houdka, který ve třetí minutě nedělního duelu ostře na hlavu atakoval Marka Ďalogu. Ukončil mu tím zápas a sobě taky, protože rozhodčí ho poslali do sprch. S Ďalogou to teď nevypadá nejlépe, pardubický bek může zřejmě očekávat pozdrav od disciplinární komise.

„Jediné, co si přeju, je, aby byl Marek v pořádku. Tohle do hokeje nepatří,“ káral dál Hořava.