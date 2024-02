První gól? Nechápal jsem to, měl jsem hrozný chaos v hlavě, líčí mladý bek

Mladí obránci pardubického hokejového Dynama zažívají téměř totožné příběhy. Prostor v sestavě dostanou minimální, většinou jako něčí náhrada na pozici sedmého beka. Na led se potom dostanou maximálně na tři čtyři střídání a celkový odehraný čas sotva dosáhne dvou minut.

A přesto se stihne navždy vrýt do paměti.

V roce 2022 to dokázal Ondřej Chabada (v té době 19let) a teď sedmnáctiletý Martin Švec, který přesně podle výše popsaného scénáře absolvoval středeční duel s Vítkovicemi: sedmý obránce, tři střídání a čas na ledě 1:32. Jenže stihl dal gól. První v extralize, který mu navíc vynesl pozápasovou děkovačku před kotlem domácích fanoušků.

„S Ondrou jsme se o tom bavili, taky dal vlastně gól po takové chvíli na ledě. Jsou to krásné zážitky. Pro mě to byl v extralize třetí zápas, užil jsem si děkovačku před fanoušky, mám skvělé pocity,“ rozplýval se Martin Švec po důležitých chvílích kariéry.

Obránce Dynama Martin Švec na pozápasové děkovačce.

Ta vůbec nejblyštivější přišla ve 34. minutě. Švec si sjel do střelecké pozice na levé křídlo, dostal přihrávku od Tomáše Hyky a neomylně poslal puk za záda Lukáše Klimeše.

„Měl jsem hrozný chaos v hlavě. Třeba minutu mi trvalo pochopit, že jsem dal gól. Kdyby mi to Hyčmen takhle nenarýsoval, tak šance vůbec nebyla. Ale prostě přišla přihrávka a já to trefil do brány,“ usmíval se Švec. A možná pořád nechápal, co se stalo.

Jeho trefa byla v tu chvíli už pardubickou čtvrtou, Dynamo vedlo 4:0 a Švec vyhnal Klimeše z brány. Vítkovickému brankáři zápas nevyšel, z obdobné pozice inkasoval víckrát.

„Říkali jsme si to od začátku, že to musíme hrát přes tuhle slabou stranu. Viděl jsem, že gólman tam má místo, tak jsem chtěl vyslat úplně stoprocentní ránu, ať to tam spadne,“ popisoval mladý zadák.

V utkání zaskakoval na Michala Houdka, který dostal nejvyšší možnou desetizápasovou stopku za svůj zákrok na Tima Söderlunda v utkání Dynama s Plzní (3:1). Vzhledem k tomu, že o trestu bylo jasno hned v první vteřině, měl Švec dost času se na utkání připravit.

„Ještě jsme čekali na definitivní verdikt disciplinárky, ale věděl jsem to den dopředu. Dostal jsem sice jen tři střídání, ale člověk musí být pořád připravený. Třeba kdyby přišla nějaká šance,“ usmál se znovu Švec.

Ze střídačky nakonec sledoval trochu drama. Dynamo vedlo nad Vítkovicemi už 5:1, nicméně dovolilo soupeři další dva góly a muselo bojovat o výhru až do konce. Tři body ale nakonec zůstaly v enetria areně. Tam Dynamo nastoupí v neděli od 17 hodin proti Liberci.