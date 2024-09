Moc rád bych se bral za Pardubáka. Červenka mi může ulevit, říká Sedlák

Lukáš Sedlák už téměř dva roky patří v Pardubicích k ústředním postavám týmu, točí se kolem něj většina věcí na ledě i mimo něj. Dynamo táhne, ale třeba na mistrovství světa v Praze bylo znát, že jakmile se pozornost soustředila i na jiné hráče, ožil o to víc.

A právě tahle změna by letos mohla nastat i v klubu. Dynamo totiž ze Švýcarska přivedlo další hvězdu Romana Červenku. Kvůli vlastním ambicím, ale taky právě kvůli tomu, aby na sebe převzal část tlaku od Sedláka. Samotnou spolupráci si navíc oba dva osahali i na zmíněném šampionátu.

„Roman dokáže krásně pracovat s hrou, dokáže ji zpomalit a vyhodnotit tak, aby vám v přesný moment dal puk. Dokáže se na něm udržet, umí číst hru a na střídačce si pak můžeme o to lépe říct, jak co hrát. Probrat hokej i z jeho pohledu, protože ho vidí trochu jinak. Další věc je, že soupeři se na něj budou určitě hodně soustředit, takže bych teoreticky mohl mít maličko víc místa. Do toho Jirka Smejkal, který je obrovský silný před bránou, ten mi tam taky bude pomáhat. Síly se rozloží mezi nás všechny,“ říká Sedlák.

A ve druhé lajně bude sypat góly Martin Kaut.

Já bych nezapomínal na nikoho z té sestavy. Máme tam Tomáše Zohornu nebo lajnu Mandát – Poulíček – Vondráček, která nás táhla v play off. Ti taky můžou být zase lepší. Ale samozřejmě Martin je výborný hráč se skvělou střelou, která má parametry NHL. Proto v ní na chvíli byl. Doufám, že ji bude využívat co nejvíc a bude mu to tam padat.

Třeba už ve středu proti Kladnu. První zápasy v sezoně bývají kostrbaté, ale vy už jste víceméně v plném zápřahu. Navíc by měl hrát Jágr, který celou věc zase o něco posouvá. Jaké to bude utkání?

Doufám, že hlavně vítězné. Těším se, že ten kolotoč se zase rozběhne naplno, protože Liga mistrů byla taková rozkouskovaná. Dva zápasy, pak týden tréninků a zase dva zápasy. Teď půjde jeden za druhým v klasickém sezonním tempu, což je pro všechny hráče lepší.

Do Ligy mistrů jste vlétli dvěma výhrami, ale v Německu přišel útlum (dvě prohry s Berlínem a Straubingem). To může před extraligou sloužit jako dobré poučení, ne?

Myslím, že všichni víme, že to nepůjde samo. Máme kvalitní tým, ale to neznamená, že si můžeme jít na led jen tak zahrát hokej. Liga mistrů je složitá na cestování, ale hlavně v tom, že pokaždé hrajete jiný styl. Přijedete do Německa na obrovské hřiště a ten hokej je zase úplně jiný. A samozřejmě, že domácí tým je na to zvyklý, nám to dělalo problémy. Nejvíc jsme bojovali s tím přizpůsobením se.

Dynamo do další sezony vstupuje opět s velikými ambicemi. Parta je zase o rok pevnější, vy jste taky o něco víc Pardubák. Jak se těšíte z osobního pohledu?

Věřím, že nová sezona bude ještě veselejší než minulá, moc se na ni těším. Když budu mluvit za sebe, tak mně Pardubice obrovsky přirostly k srdci. Rád bych se považoval za Pardubáka a chtěl bych týmu dát všechno, co můžu, abychom byli úspěšní.

Loni to nevyšlo těsně pod vrcholem. Přišli jste na nějakou slabinu, kterou je letos potřeba eliminovat?

Samozřejmě přemýšlíte, co jste mohli udělat jinak, nebo lépe. Každý hráč nakonec dojde k něčemu, v čem se musí zlepšit. Mezi sebou jsme si to řekli, ale veřejně o tom mluvit nebudu. Ostatní týmy to vědět nemusí.

Titul je letos jasná meta?

Samozřejmě, chceme dojít co nejdál. Vyhrát každý zápas, který budeme hrát, ale všichni víme, že je to sport. Půjdeme do nové sezony stejně jako loni, kvůli vítězstvím jsme tady a je to to, co nás na hokeji baví.

Pardubický útočník Lukáš Sedlák před brankou Tappary

Řešili jsme příchody Romana Červenky i Jiřího Smejkala, ale co odchod Tomáše Hyky? Jak jste ho vlastně bral?

Byl jsem trochu smutný, přece jenom jsme spolu hráli dlouho a byl jsem na něj zvyklý. Ale takový je prostě hokejový život. Asi ještě nikomu se nepovedlo, aby odehrál s jedním spoluhráčem celou kariéru. Jsem za Tomáše rád, že našel místo ve Spartě, že bude hrát v podstatě doma, protože v Praze bydlí. My jsme furt dobří kamarádi a zůstaneme jimi dál. Pořád jsme v kontaktu, minimálně jednou za týden si napíšeme. Posíláme si třeba reels na Instagramu, což nás hodně baví. (směje se)

Zápasy se Spartou pro vás teď tedy budou ještě prestižnější?

Určitě mezi námi proběhne nějaké hecování. Jsem na to zvědavý.

Nově máte doma zlatou medaili z mistrovství světa. Nepřišla díky ní třeba ještě nějaká další nabídka z NHL?

Něco jsme trochu řešili, ale pro mě už je to nejspíš úplně uzavřená kapitola. Agentům jsem řekl víceméně jasné podmínky, za kterých bych se do NHL případně vrátil, ale bylo mi dopředu jasné, že jsou nereálné. Třeba ohledně pozice v týmu. Nešel bych tam za každou cenu.

Ani jinam do Evropy?

Ne, ani tam už bych nešel. Jsem v Pardubicích spokojený a už jsem říkal, že bych tady chtěl jednou ukončit kariéru.