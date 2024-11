Pardubický Zbořil: Hlavně, že brácha nedal gól, když jsem byl na ledě

Po debaklu 1:8 na Spartě vyvstala řada otázek. Hlavně ta, jak pardubičtí hokejisté zareagují v nejbližším nedělním utkání proti dalšímu těžkému soupeři z Brna. Když pak v 19. minutě po dvou gólech během šestadvaceti vteřin prohrávali 0:2, byla skepse ještě větší.

„Po tom, co se nám stalo v pátek v Praze, jsme něco podobného vůbec neplánovali. Bylo to hodně nepříjemné,“ přiznal pardubický obránce Jakub Zbořil. „Pozitivní ovšem bylo, že jsme si zase ukázali, jak umíme zabojovat,“ dodal.

Když Dynamo letos prohraje, ozve se pořádný výbuch. Po velkých porážkách od Motoru (1:6) a Boleslavi (1:5) ovšem pokaždé hned následovalo vítězství. Možná i proto se Pardubice po rychlých gólech Komety nesložily a ještě do přestávky snížil Tomáš Vondráček, jenž zavelel k obratu.

„Obrovsky nám to pomohlo. Chvíli před gólem jsem klukům říkal, že Kometa má problémy vyhazovat puky ze třetiny a musíme ji dostávat pod tlak. Gól Tomáše Vondráčka nás do dalšího průběhu zvednul,“ přemítal Zbořil, jenž byl v tu chvíli na ledě. Stejně tak, jako při vyrovnávací trefě Romana Červenky v přesilovce zkraje druhé části. Ta byla ovšem hodně vzácná, jelikož početní výhody se jinak Dynamu absolutně nevedly a téměř deset tisíc lidí na tribunách to „ocenilo“ velmi silným pískotem.

Nakonec ale zavládla radost, byť k ní Dynamo potřebovalo ohromný kus štěstí. Nejdřív při vítězné trefě Daniela Herčíka. Ten chtěl zadovkou mezi kruhy najít Jana Mandáta, akci se snažil zabránit Michal Gulaši, jenže puk zametl do brusle Nicolase Beaudina, od které se pak odrazil do sítě.

A následně v úplném závěru. Kometa při power play zamkla Dynamo v obranném pásmu a v posledních vteřinách měl na holi vyrovnání Adam Zbořil. Ten při střele do odkryté branky taky trefil brusli spoluhráče, od Lukáše Cingeľa se ovšem puk odrazil jinak, než bylo potřeba.

Obránce Jakub Zbořil na pardubickém stadionu

„Někdy to tak je. Často se vám puk odrazí do brány, že ani nevíte jak, a jindy zase v cestě stojí jediná brusle, kterou člověk trefí. S tím se nedá nic dělat,“ mrzelo útočníka Komety, který je bratrem pardubického obránce. Dával gól na 1:0 pro Kometu. „Říkal jsem Adamovi, ať hlavně nedává gól, když budu na ledě, což vyšlo,“ usmíval se Jakub Zbořil.

Bráchové si před utkáním zavolali, bylo však vypjatější především pro Jakuba, jehož jméno bylo spojováno právě s přestupem do Komety. Na poslední chvíli ale zvolil Pardubice. „Slyšel jsem, jak na mě kluci z Brna něco pokřikují ze střídačky, ale snažil jsem se to vytěsnit. Zavřel jsem se do bubliny a soustředil se jen na sebe,“ krčil rameny mladší ze Zbořilů. „Spíš jsem něco čekal od fanoušků, ale ti si to asi schovávají až do Brna,“ dodal. Tam s Dynamem nastoupí 5. ledna.