Nemoc jako šance. Zastavit a poodstoupit od hokeje bylo potřeba, uznává Will

Když dostanou hokejisté Dynama za úkol ukázat na největší profíky ve svých řadách, nejčastějším jménem bude jednoznačně Roman Will. Pardubický gólman chodí s hokejem spát, vstává s ním a celý den by nejradši řešil, jak se ještě posunout a dělat lepší zákroky. „Hokej je můj život,“ dokládá.

Svůj přístup teď však přece jen možná trochu přehodnotí. Vyfasoval antibiotika a na dva týdny padnul do postele, což není během aktuální chřipkové epidemie nic neobvyklého, jemu to však v jistém smyslu otevřelo oči.

„V podstatě doteď jsem všechny nemoci jen přecházel, protože miluju hokej a chci pořád chytat. Teď jsem to udělal taky a potrestalo mě to. Na druhou stranu jsem měl dost času přemýšlet, potřeboval jsem trochu zastavit a poodstoupit od hokeje,“ přiznává Will.

Rozhodně však ne kvůli krizi, kterou si právě pardubičtí hokejisté prochází.

„O to vůbec nejde. Nechci říct, že jsem potřeboval pauzu od Dynama, jsem tu spokojený, kluky mám rád a kabina mi chyběla. Jednalo se čistě o zdravotní hledisko,“ vysvětluje.

Týmové problémy však neskrývá. Will ve čtvrtek po návratu do brankoviště nezabránil prohře 0:2 s Plzní, která byla pro Dynamo už třetí v řadě. Celkově prohrálo osm utkání z posledních devíti.

„Jsme v krizi, to vám nebudu lhát. Není to ideální čas, protože play off je za rohem, ale pořád si myslím, že i ze špatných věcí nakonec může vzniknout něco krásného. Tomu věřím a drží mě to při životě,“ nezoufá Will.

Pardubický brankář Roman Will diskutuje s čárovým rozhodčím.

Už v neděli se bude se svým týmem v Třinci (od 16.30) pokoušet o sebemenší nakopnutí právě před rozhodující fází sezony.

„Je to těžké, protože jsme pod drobnohledem a každý řeší, že se nám nedaří. Prožíváme první krizi za tři roky, co jsem tady, ale z mého pohledu jsme poctiví a bojujeme. Od toho se musíme odrazit,“ nabádá. „Nemusíme zběsile měnit systém nebo další věci, na to ani není čas, prostě musíme každý den chodit do práce a věřit. To je můj recept,“ dodává Will.