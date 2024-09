Konečně úctyhodné dresy. Revoluce v hokejové extralize, sponzoři vyšli vstříc

Oba zástupci mají pravdu, zároveň ale platí, že až v nové sezoně (startuje 17. září) ucítí fanoušci opravdu výraznou změnu.

Prakticky všechny kluby na led vyjedou v hezčích dresech, než bývalo zvykem.

Očištěných od křiklavých reklam sponzorů, které leckdy hrály barvami od růžové přes oranžovou až po tyrkysovou.

Dresy dřív připomínaly spíš omalovánky čtyřletého dítěte. Leták, kde chyběly už jen cenovky lákající na obří slevy.

Litvínov, 4.9. 2024, tisková konference hokejového Litvínova před startem extraligy. Nové dresy Vervy.

Samozřejmě, sponzoři chtěli viditelná loga, když hokej platí. Vedle prostoru na ledu jde o nejlukrativnější plochu, takže se léta marně argumentovalo, že by naopak prospěla elegantnější forma.

Až doteď. „O kultivaci reklamních ploch obecně se bavíme několik let,“ řekne marketingový ředitel agentury BPA Petr Nitsche. „Jde o společný zájem, aby dres byl vnímán jako cenný artefakt.“

A dodává: „Kluby se snaží budovat respekt ke své organizaci, hrdost ke klubovým barvám. Jde jim i o to, aby s designovou stránkou rostla i hodnota reklamy, mělo by tedy jít o čestnou prezentaci. Fanoušci pak hrdě nosí oficiální klubový merchandising, aniž by jim loga firem na dresu vadila.“

Reklamy zcela nezmizí

Na estetické bizarnosti dlouhé roky upozorňovali marketingoví experti i média, fanoušci se každý rok hádali, kdo že má ošklivější dres.

Teď diskutují, komu víc sluší.

Příjemná změna. Chvályhodná. Slova díků slyšíte všude. Zavedlo se například i pravidlo, že jméno hráče musí být na zádech nad číslem, nikoli pod ním, kde když se dres zkrabatí, nemáte šanci ho přečíst.

Pozor, reklamy z dresů nezmizely a nezmizí. Sponzoři dál zůstávají naprosto zásadní položkou příjmů v rozpočtech a z dresů neodejdou.

Po dlouhých debatách, přesvědčování a jednáních se ale většině klubů, BPA a sponzorům podařilo domluvit na kompromisu.

Loga partnerů se až na pozoruhodné výjimky sjednotila do stejných barev.

V nových dresech se před sezonou usmívají také šampioni z Třince.

Z těch, co už nové varianty představili: Na červených dresech Třince, Hradce, Sparty, Olomouce a modrých Vítkovic a Kladna je najdete v bílé variantě. Litvínov je synchronizoval do černo-žlutých, zelená Mladá Boleslav do černých.

„Je to celé postavené na konsenzu všech partnerů. Jakmile by to jeden odmítl, realizace této podoby dresu padá,“ zazní z Olomouce.

Nyní v extralize panuje křehká rovnováha. Ochotní sponzoři napjatě vyhlíželi, jak veřejnost jejich krok ocení (ocenila), a zůstávají zásadně zvědaví na reakce během sezony. Kluby jsou partnerům vděčné a taky doufají, že se zvýší zájem lidí v obchodech.

„Hezčí dresy se prodávají lépe,“ zazní jednoznačně z Litvínova.

Z Hradce se od marketingového ředitele Jana Vavřiny dozvíte: „Máme za cíl navýšit prodej o 10 až 20 procent. První objednávky přitom dorazily na e-shop záhy po jejich představení.“

„Partneři chápou, že nejlepší reklamou je pro ně právě hezky sladěný dres,“ věří kolega Simon Vejtasa z Olomouce.

Bílá varianta zůstane barevná

Nicméně neplatí to paušálně. Některé sponzory na dresech klubů už nenajdete, protože se sjednocením barev spolu s ostatními nesouhlasili.

Někteří si vyjednali různé výjimky (třeba na sparťanských červených najdete zlaté kolečko a oranžovou „fajfku“ dvou konkurenčních sázkovek), odlišná debata se vedla taky u kalhot a někde rovnou představili tři barevné varianty.

Zároveň došlo často k dohodám, že u bílých variant zůstanou reklamní loga barevná.

„Protože nám vyšli vstříc, chtěli jsme pro ně zachovat plnobarevnou podobu alespoň u světlé varianty,“ vysvětluje Olomouc.

Jiné vysvětlení nabízí Pardubice.

„Je potřeba dojít ke shodě všech partnerů, a to je mnohem snazší na červeném podkladu. Většina firem má totiž negativní variantu loga vyvedenou v bílé barvě, takže s tím nemají problém. Na bílém podkladu je to mnohem obtížnější,“ vysvětluje mluvčí Jan Mroviec.

I Pardubice udělaly krok vpřed, ale z extraligových klubů asi nejméně výrazný. Dresy Dynama v červené i bílé variantě hrají barevnými logy partnerů.

„Klub by rád měl co „nejčistší“ dresy, ale zároveň potřebuje zajistit sezonní rozpočet a reklamy na dresu jsou v našem případě stále žádaným artiklem. Ostatně, když jsme naposledy měli dresy s nízkým počtem partnerských log, hrálo Dynamo o záchranu. Fanoušci na tyto roky vzpomínají jako na dobu temna,“ dodává Mroviec s tím, že do budoucna budou usilovat ještě o významnější posun.

Nová pardubická posila Roman Červenka ukazuje červený dres.

„Aktuální stav je daní za kvalitní hráčský kádr a celkově rostoucí náklady na provoz klubu.“

Co partneři za vstřícnost chtějí? Na to vám nikdo úplně neodpoví – někde prý nic, jinde se domluvili na kompenzacích. Třeba, že se loga odprezentují při jiných příležitostech nebo se spolupráce prohloubí v jiné oblasti.

Na čem se všichni shodují, jsou vstřícnost, ochota, partnerství a budování značky.

Vydrží tenhle nový směr?

„Zůstáváme pokorní,“ říká Nitsche z BPA. Stačí totiž málo, něco se pokazí, změní se okolnosti a trend ztratí sílu.

„Dovolte mi i apel na kluby, aby na to pamatovaly v jiných oblastech spolupráce a nebraly to jako samozřejmost,“ prosí Nitsche.

A když to půjde dobře, třeba se jednou zkultivuje i led.

