Lakatošovy úžasné dny. Za ženou do porodnice, teď směr reprezentace

A bude to ještě lepší, i když teď krátce musí opustit rodinu. Už zítra se připojí k reprezentaci, kde dokáže svůj střelecký um. „Partnerka mi řekla, ať tam jedu a hlavně něco předvedu,“ říká povzbuzeně Lakatoš.

Po sedmi prohrách jste vyhráli, jak moc si oddechli?

Perfektní, dneska jsme hráli dobře. Věděli jsme, že Litvínov hrát včera zápas. Věděli jsme, že na ně musíme vlítnout, hrát dobře, nerozebírat předchozí zápasy a jít si za výhrou, kterou tak potřebujeme a kterou jsme urvali.

Co bylo jiné?

Napadaly nám tam góly, dali jsme tři přesilovkové góly. Konečně! To je parádní, dokázali jsme si tím pomoct a nakopnout to.

Tři góly z přesilovek ani nepamatujete, ne?

(zasměje se) No, tak..asi máte pravdu. Díky bohu jsme si přesilovkami pomohli. Potřebovali jsme to už.

Jak se vám hrálo jako čerstvému tátovi?

Je to paráda. Mám dvoudenního syna, furt si to užívám, je to krásné. Jsem rád, že jsem mohl i dát gól a mohl jsem to oslavit takhle. Budu si to, doufám, užívat celý život.

Měl jste něco nachystaného na případnou oslavu?

Jen jsem zahoupal rukama. To bylo pro něj. I kdybych se neradoval, všichni ví, že tento gól je pro něho.

Potěšilo vás, že jste dostal volno od klubu a mohl být u porodu?

Že jsem tam mohl být, to pro mě znamená hodně. S trenéry se dalo fantasticky domluvit, umožnili mi, abych nemusel jet na Spartu a mohl být s partnerkou. Stát při ní a mít tento okamžik nadosmrti vyrytý v srdci.

O den dřív vám přišla premiérová pozvánka do seniorské reprezentace. Jak to vstřebáváte?

Je toho hodně. Zápasů v extralize, tréninky a do toho porod. Zítra v osm ráno už musím být v Praze na reprezentaci, je to všechno strašně rychlý. Takový je náš život, nikdo se neptá, dělám svoji práci. Jsem strašně vděčný, že se můžu podívat.

Neměl jste dilema, jestli rodina nebo reprezentace?

S partnerkou jsme to řešili. Říkal jsem, že uvidíme podle porodu. Jestli bude vše v pořádku, tak by to pro mě byla dobrá příležitost a šance odletět. Ale taky jsem řekl, že rodinu upřednostním vždycky. Tak to je, nebudu lhát. Když bude nějaký problém, vždycky budu s rodinou. Partnerka mi řekla, ať tam jedu a hlavně něco předvedu.

V reprezentaci potkáte svého bývalého trenéra z Liberce Filipa Pešána. Už vám stihl naznačit, co od vás očekává, jakou roli byste mohl zastávat?

O tom jsme se ještě nebavili, to asi přijde všechno až na místě. Na mítinku mi to sdělí a budu plnit svou práci.

Proti Litvínovu jste téměř zdvojnásobili úspěšnost přesilovek v sezoně. Hodně jste se na ně po příchodu nových trenérů zaměřili?

Trénujeme to opravdu, snažíme se to dělat a mluvit o tom. A vyšlo to teď. Je to paráda. Zápasy se lámou v přesilovkách a nás vždycky dostávaly pod tlak, protože jsme si nic nevytvořili. Dnes tam byla spousta střel, tři góly, to je paráda. Hlavně, aby to tak pokračovalo a góly budou přibývat.

Hrajete je jednodušeji, nebo úplně jinak?

V jednoduchosti je krása. Stačí jednou dvakrát nahrát a vystřelit. A když se tam něco otevře, máme kluky, kteří to umějí perfektně nahrát. Hlavně jednoduše a co přijde, s tím si musíme poradit.

Noví trenéři jsou u týmu zhruba týden, změnili toho hodně?

Pokaždé, když přijdou noví trenéři, tak je to jiné. My se musíme koukat jenom dopředu a doufám, že to bude dobré. Současné tréninky vypadají velice slušně. Zápasy taky, i když jsme první dva prohráli, tak hra vypadala dobře. Musíme jít krůček po krůčku k tomu, abychom na konci sezony předvedli nějaký výsledek.

Doplnění - partnerka je doma?

Ne, ještě tak dva dny, bude v porodnici.

To se možná odjíždí snáz, než kdyby už byli doma, že?

Ano, je to lepší, že je nemusím opouštět, když jsou ještě v porodnici.

Jak to teď máte naplánované?

Možná ještě stihnu na chvíli zajet za ženou do porodnice, zabalím si a pak uvidím, kdy usnu. A jestli vůbec. To nebudu řešit. Pak vyrazím do Prahy.