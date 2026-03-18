ONLINE: Začíná čtvrtfinále extraligy. Plzeň hostí Spartu, Kometa zavítá do Pardubic

Sparta v aktuální sezoně netradičně musela zahájit play off v předkole. Série s Kladnem se dostala až do pátého utkání, kde pražský tým poslal do čtvrtfinále trefou v prodloužení kapitán Filip Chlapík.
1. zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy
Plzeň, která loni vypadla v předkole s Mladou Boleslaví, vstoupí do play off až dnešním zápasem. V základní části skončila na druhém místě, se Spartou mají vyrovnanou bilanci (0:3, 4:1, 5:6, 2:0).
Pardubice jsou jedním z největších favoritů extraligy. S 99 body dokázaly ovládnout základní část a disponují jedním z nejsilnějších kádrů v celé soutěži, na své straně mají i vítěze bodování Romana Červenku.
Ve čtvrtfinále si zopakují nepovedenou loňskou finálovou sérii proti Kometě Brno. Obhájci titulu jsou už rozehraní z předkola, České Budějovice porazili 3:1 na zápasy.
N. Malík - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - K. Rubins, V. Lajunen - S. Percy - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - D. Simon, M. Filip, J. Schleiss - A. Kubík, J. Lev, L. Strnad - I. Sedláček
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, T. Hyka - M. Dzierkals, K. Hrabík, P. Kousal - A. Raška, F. Kuťák, M. Vitouch - K. Vesalainen
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0
M. Subban - D. Gazda, M. Tourigny - T. Dvořák, P. Čerešňák - L. Hájek, J. Košťálek - O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, J. Stránský, T. Vondráček - S. Fejes
A. Stezka - F. Král, L. Zábranský - J. Ščotka, T. Bartejs - M. Gulaši, M. Ďaloga - J. Zdráhal - K. Pospíšil, T. Zohorna, A. Ilomäki - Š. Stránský, L. Cingel, J. Flek - A. Zbořil, A. Kollár, D. Chludil - J. Kos, J. Ekrt, D. Moravec
