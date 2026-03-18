Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Začíná čtvrtfinále extraligy. Plzeň hostí Spartu, Kometa zavítá do Pardubic

Autor:
Sledujeme online   17:15
Startují první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta nastupuje od 17:30 v Plzni, sérii rozehrají také Pardubice, které na domácím ledě od 18 hodin vyzvou loňské mistry Kometu Brno. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Potyčka v zápase Sparty s Plzní. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Sparta v aktuální sezoně netradičně musela zahájit play off v předkole. Série s Kladnem se dostala až do pátého utkání, kde pražský tým poslal do čtvrtfinále trefou v prodloužení kapitán Filip Chlapík.

1. zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy

Plzeň, která loni vypadla v předkole s Mladou Boleslaví, vstoupí do play off až dnešním zápasem. V základní části skončila na druhém místě, se Spartou mají vyrovnanou bilanci (0:3, 4:1, 5:6, 2:0).

Pardubice jsou jedním z největších favoritů extraligy. S 99 body dokázaly ovládnout základní část a disponují jedním z nejsilnějších kádrů v celé soutěži, na své straně mají i vítěze bodování Romana Červenku.

Ve čtvrtfinále si zopakují nepovedenou loňskou finálovou sérii proti Kometě Brno. Obhájci titulu jsou už rozehraní z předkola, České Budějovice porazili 3:1 na zápasy.

Tipsport extraliga 2025/26
18. 3. 2026 17:30
Plzeň : Sparta
Sestavy:
N. Malík - D. Malák, P. Zámorský - J. Jeřábek, I. Merežko - K. Rubins, V. Lajunen - S. Percy - A. Měchura, C. Lalancette, O. Rohlík - M. Teplý, V. Petman, M. Petman - D. Simon, M. Filip, J. Schleiss - A. Kubík, J. Lev, L. Strnad - I. Sedláček
Sestavy:
J. Kořenář - J. Krejčík, M. Pysyk - J. Sirota, R. Knot - M. Seppälä, A. Irving - N. Seppälä - F. Chlapík, D. Shore, M. Řepík - R. Horák, M. Špaček, T. Hyka - M. Dzierkals, K. Hrabík, P. Kousal - A. Raška, F. Kuťák, M. Vitouch - K. Vesalainen

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Tipsport extraliga 2025/26
18. 3. 2026 18:00
Pardubice : Kometa
Sestavy:
M. Subban - D. Gazda, M. Tourigny - T. Dvořák, P. Čerešňák - L. Hájek, J. Košťálek - O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Lauko, J. Stránský, T. Vondráček - S. Fejes
Sestavy:
A. Stezka - F. Král, L. Zábranský - J. Ščotka, T. Bartejs - M. Gulaši, M. Ďaloga - J. Zdráhal - K. Pospíšil, T. Zohorna, A. Ilomäki - Š. Stránský, L. Cingel, J. Flek - A. Zbořil, A. Kollár, D. Chludil - J. Kos, J. Ekrt, D. Moravec

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Úleva Sparty, v nájezdech zdolala Kladno. Třinec a Vary mají mečbol, Motor srovnal

Pohled na sparťanskou lavičku po výhře nad Kladnem.

Druhými zápasy pokračovalo v úterý předkolo play off hokejové extraligy. Postupu mezi nejlepších osm se přiblížili hráči Třince a Karlových Varů, kteří vyhráli i své druhé domácí zápasy. Oceláři...

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

ONLINE: Začíná čtvrtfinále extraligy. Plzeň hostí Spartu, Kometa zavítá do Pardubic

Sledujeme online
Potyčka v zápase Sparty s Plzní.

Startují první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta nastupuje od 17:30 v Plzni, sérii rozehrají také Pardubice, které na domácím ledě od 18 hodin vyzvou loňské mistry Kometu Brno. Obě...

18. března 2026  17:15

Světový pohár v Praze? Jsem moc rád i za fanoušky, hlásí Pastrňák a bojuje o play off

Český útočník David Pastrňák v dresu Bostonu.

Hvězda českého hokeje David Pastrňák v NHL bodoval v posledních sedmi zápasech za sebou. Naposledy zapsal bod za asistenci na ledě Montrealu (2:3P). I díky jeho výkonům zůstává Boston na postupových...

18. března 2026  17:09

Moták ve hře, Plekanec nedává smysl. A co Varaďa? Experti rozebírají nástupce Rulíka

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Od úterka se hledá nový kouč národního mužstva. Nástupce, který naváže na práci Radima Rulíka. Variant není tolik, zatím se skloňují především dvě jména. Zdeněk Moták a Tomáš Plekanec. Co si o jejich...

18. března 2026  16:25

Syn z Hradce? I kdyby křeček, neberu na to ohled, říká Mazanec před čtvrtfinále

Třinecký brankář Marek Mazanec se vrhá po puku v předkole play off s Olomoucí.

„Bude to fofr,“ ví Marek Mazanec. Brankář Třince bude od pátku čelit ve čtvrtfinále extraligy hokejistům Hradce Králové. Nejprve v dvojzápase u nich doma, v úterý a ve středu pak ve Werk Aréně. „Jsou...

18. března 2026  14:16

Rulíkova éra končí. Připomeňte si zlatou Prahu, zážitek s Kanadou a další momenty

Vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025. Kouč českých hokejistů Radim...

Po květnovém mistrovství světa jeho tříletá štace u hokejového národního týmu skončí. Radim Rulík během ní dovedl Česko k titulu světových šampionů, na olympijských hrách jeho svěřenci trápili...

18. března 2026  13:58

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec na střídačce

Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off....

18. března 2026

S vášní člověk nezná únavu! Brankář Huf vychytal Slavii a vyhlíží semifinále

Zlínský brankář Daniel Huf sleduje kotouč přes slávistického útočníka Jana...

V základní části se svezl s trápením celého týmu, v play off se ale můžou hokejisté Zlína o svoji brankářskou stálici znovu opřít. Svoji první nulu v letošní vyřazovací části vychytal Daniel Huf na...

18. března 2026  12:50

Hokej zůstane na České televizi. Svaz však jednal o reprezentaci i s konkurencí

David Pastrňák, Martin Nečas a Lukáš Sedlák slaví vedení nad Spojenými státy.

V posledních týdnech a měsících se řešilo: Kdo bude vysílat zápasy hokejové reprezentace? O práva usilovalo několik stanic, nakonec se však nic nemění. I nadále budou fanoušci sledovat národní tým na...

18. března 2026  12:45

Konečně za branami předkola. Zámorský před čtvrtfinále: Sparta je vždycky favorit

Plzeňský obránce Petr Zámorský čistí prostor před Nickem Malíkem v lednovém...

Během čtyř sezon, ve kterých působí v Plzni, byl v základní části třikrát nejproduktivnějším obráncem týmu, před dvěma lety dokonce se 40 kanadskými body klubové statistiky ovládl i v součtu s...

18. března 2026

Ze života Dobeše: Nervózní rodiče i šílení fanoušci. A spánek na prvním místě!

Jakub Dobeš slaví s fanoušky Montreal Canadiens.

Ze 33 zápasů v sezoně vychytal už 22 výher. Mladý hokejový gólman Jakub Dobeš si pečlivě buduje pozici jedničky ve slavném Montrealu. Poslední úspěchy byly pro ostravského rodáka o to sladší, když...

18. března 2026  10:49

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Pardubičtí hokejisté střílí gól Kometě.

Stojí na stejné startovní čáře. S jediným cílem, s vidinou oslav s Masarykovým pohárem pro vítěze hokejové extraligy. Čtyři týmy už cestu play off zahájily úspěšným předkolem, čtyři do něj vstoupí až...

18. března 2026  9:30

Loučení kouče šampionů. Rulík dokázal víc než jen zlato. Kdo ale za něj k nároďáku?

Reprezentační kouč Radim Rulík seznamuje útočníky Pavla Kousala (32) a Jáchyma...

O dohodě Radima Rulíka s extraligovým Kladnem se šuškalo měsíce. Na hokejovém svazu možná ještě do poslední chvíle doufali, že nabídka na dvouleté prodloužení smlouvy a možnost vést českou...

18. března 2026  6:55

