Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Kometa je zápas od vyřazení, Sparta se proti Plzni pokusí vyrovnat sérii

Autor: ,
Sledujeme online   16:45
Startují čtvrté zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy. Obhájci titulu z Komety jsou jeden duel od vyřazení z play off, důležitý střet s Pardubicemi začíná v 17 hodin. Sparta posléze od 18:30 nastupuje na holešovickém stadionu s Plzní, proti níž usiluje o vyrovnání série. Obě utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.
Fotogalerie2

Momentka ze čtvrtého čtvrtfinálového utkání hokejové extraligy mezi Kometou a Pardubicemi. | foto: ČTK

Pardubicím se v play off zatím daří skvěle. Díky vítězství v základní části se vyhnuly předkolu a ve čtvrtfinále dosud předvádí bezchybný výkon.

V rekapitulaci loňského finále proti Kometě vedou 3:0 na zápasy, teď se pokusí proměnit mečbol a postoupit do semifinále hokejové extraligy nejrychlejším možným způsobem.

Pondělní zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy

Naopak fanouškům brněnské Komety se na čtvrtfinále zatím dobře nekouká. Obhájci titulu z minulé sezony proti Východočechům nepředvádějí očekávaný výkon, sužuje je rozsáhlá marodka a pohybují se na hraně vyřazení. V domácí aréně se vynasnaží debaklu vyhnout, aby vrátili sérii zpátky do Pardubic.

Sparta kvůli mistrovství světa v krasobruslení hraje čtvrtfinálové zápasy v holešovické Sportovní hale Fortuna. V pondělí v ní znovu přivítá hráče Plzně, jimž v nedělním klání podlehla 3:4 po samostatných nájezdech. Nyní usiluje o vyrovnání série.

Plzeň v neděli získala díky nájezdu Petra Zámorského další výhru a v sérii se ujala vedení 2:1. O den později se v Praze pokouší opět zabodovat a získat proti Spartě mečbol. Série se následně ve čtvrtek znovu vrací do západních Čech.

23. 3. 2026 17:00
Zápas probíhá
Kometa : Pardubice 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, J. Zdráhal - M. Gulaši, T. Bartejs - M. Furch - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - J. Kos, A. Zbořil, D. Moravec - L. Cingel, A. Ilomäki, D. Chludil - R. Ferda
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - D. Gazda, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Stránský, T. Vondráček, S. Fejes

Vyloučení: 1:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

Přejít na online reportáž
23. 3. 2026 18:30
Sparta : Plzeň
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
3:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
2:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního...

23. března 2026  15:17

Dva góly nohou, opačné verdikty. Jak je to s kopnutím v extraligovém play off?

Liberecký Pérez se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jste zmateni, jak hokejoví rozhodčí posuzují góly dosažené nohou? Jen v letošním play off extraligy došlo ke dvěma hraničním situacím. Kopl? Nebo puk jen nasměroval? Jednou gól Kladna proti Spartě...

23. března 2026  15:01

Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

Mělo jít o spolupráci, která jen tak neskončí. Obě strany se ale rozchází už po čtrnácti měsících. Hokejové Vítkovice podle informací iDNES.cz odvolaly Václava Varaďu z pozice kouče i sportovního...

23. března 2026  14:42

Pochvaly od Jágra? Ty mi lichotí, těší Slafkovského. Rivalitu s Pastrňákem neřeší

Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres.

Poté, co se v roce 2022 stal jedničkou draftu, čelil talent slovenského hokeje Juraj Slafkovský obrovskému tlaku. Náročné fanoušky slavného Montrealu musel výkony přesvědčit, že vedení týmu nevybralo...

23. března 2026  14:30

Tragédie v NHL. Hokejová reportérka a její tři děti uhořely, případ řeší policie

Reportérka Jessi Pierce na zápas Minnesoty Wild.

Obrovské neštěstí v hokejovém světě. V sobotu v noci nalezli doma mrtvou hokejovou reportérku týmu Minnesota Wild Jessi Piercovou a její tři děti. Příčinu požáru vyšetřuje policie. „Celý náš tým je...

23. března 2026  13:15

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas

Petr Holík ze Zlína v semifinále s Kolínem.

V pátek v Brně asistoval u narození své dcery Justýny, sobotu strávil v porodnici s ní a manželkou Lucií. V neděli dorazil do Zlína na dopolední rozbruslení, aby v podvečer rozhodl v prodloužení...

23. března 2026  9:52

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 9:15

Zpět ve starém. Sparta si užila nostalgii, Krejčík uklidňoval: Porážka není tragédie

Hokejisté Sparty se radují z gólu Filipa Chlapíka.

Hokejisté zdánlivě na dosah ruky, fanoušci na tribunách namačkaní vedle sebe. Ale že by jim to snad vadilo? Ani v nejmenším. Návrat do Sportovní haly ve spoustě z nich probudil závan nostalgie. Vždyť...

23. března 2026  8:36

Skvělý Nečas přihrál na dva góly, Ovečkin slavil 1 000. trefu kariéry

Útočník Brock Nelson z Colorada (vpravo) slaví svůj gól v prodloužení s...

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  23. 3. 7:47

