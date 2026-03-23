ONLINE: Kometa je zápas od vyřazení, Sparta se proti Plzni pokusí vyrovnat sérii

Pardubicím se v play off zatím daří skvěle. Díky vítězství v základní části se vyhnuly předkolu a ve čtvrtfinále dosud předvádí bezchybný výkon.
V rekapitulaci loňského finále proti Kometě vedou 3:0 na zápasy, teď se pokusí proměnit mečbol a postoupit do semifinále hokejové extraligy nejrychlejším možným způsobem.
Pondělní zápasy čtvrtfinále hokejové extraligy
Naopak fanouškům brněnské Komety se na čtvrtfinále zatím dobře nekouká. Obhájci titulu z minulé sezony proti Východočechům nepředvádějí očekávaný výkon, sužuje je rozsáhlá marodka a pohybují se na hraně vyřazení. V domácí aréně se vynasnaží debaklu vyhnout, aby vrátili sérii zpátky do Pardubic.
Sparta kvůli mistrovství světa v krasobruslení hraje čtvrtfinálové zápasy v holešovické Sportovní hale Fortuna. V pondělí v ní znovu přivítá hráče Plzně, jimž v nedělním klání podlehla 3:4 po samostatných nájezdech. Nyní usiluje o vyrovnání série.
Plzeň v neděli získala díky nájezdu Petra Zámorského další výhru a v sérii se ujala vedení 2:1. O den později se v Praze pokouší opět zabodovat a získat proti Spartě mečbol. Série se následně ve čtvrtek znovu vrací do západních Čech.
A. Stezka - J. Ščotka, L. Zábranský - F. Král, J. Zdráhal - M. Gulaši, T. Bartejs - M. Furch - K. Pospíšil, T. Zohorna, H. Zohorna - Š. Stránský, A. Kollár, J. Flek - J. Kos, A. Zbořil, D. Moravec - L. Cingel, A. Ilomäki, D. Chludil - R. Ferda
R. Will - J. Ludvig, M. Tourigny - L. Hájek, P. Čerešňák - T. Dvořák, J. Košťálek - D. Gazda, O. Mikliš - R. Červenka, L. Sedlák, J. Mandát - J. Smejkal, D. Rákos, M. Kelemen - R. Kousal, V. Sobotka, M. Kaut - J. Stránský, T. Vondráček, S. Fejes
Vyloučení: 1:2, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0