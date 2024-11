Velká posila Motoru odchází. Ondřej Kovařčík se vrací do Třince

Reprezentant, který do poslední chvíle bojoval o účast na mistrovství světa v Praze, měl být hlavní letní posilou Motoru. Poprvé nastupoval bez svého bratra, ale angažmá na jihu Čech mu nesedlo.

Trenér Ladislav Čihák hledal Ondřeji Kovařčíkovi místo v sestavě, střídal mu parťáky v útočné formaci, ale nepovedlo se to. Po návratu z Finska zaznamenal v 17 zápasech osm bodů (3+5).

Motor má v útoku přetlak, a tak se Kovařčíka rozhodl uvolnit. „Chtěl bych Ondrovi poděkovat za to, co pro Motor odvedl. Jedna věc je, že se týmu ani jemu samotnému nevedlo tak, jak bychom si všichni představovali. Ale rozhodně to nebylo proto, že by nemakal,“ uvedl sportovní manažer Budějovic Jiří Novotný.

O služby reprezentačního forvarda projevil zájem mateřský Třinec, se kterým slavil tři tituly. „Jsme rádi, že se Ondra vrací do míst, kde to zná. Ví, jak to u nás funguje, takže by měl rychle zapadnout. Chtěli jsme zvýšit konkurenci v útoku, což se nám díky tomuto příchodu povedlo,“ shrnul pro klubový web sportovní ředitel Jan Peterek.

Třinci se také příliš nedaří, a tak na nepovedený start do sezony zareagoval cenným příchodem. „Beru to opravdu jako návrat domů. Vracím se zkušenější, ale zároveň pořád motivovaný. Těším se na fanoušky i známé tváře. Věřím, že se nám bude dařit,“ dodal Kovařčík.

Budějovičtí se naopak po odchodu letní posily budou poohlížet po jiných hráčích. „Peníze, které se nám uvolní tímto odchodem, budeme v budoucnu investovat zpět do kádru,“ ujistil Novotný.