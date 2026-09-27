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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec v Liberci hájí neporazitelnost, Pardubice hrají s Brnem

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Sledujeme online   15:45

Hokejisté Třince slaví gól proti Kometě Brno. | foto: ČTK

Hokejová extraliga v neděli odpoledne vstupuje do 5. kola. V 16 hodin začíná Litvínov v Českých Budějovicích, od 16.30 Třinec vyzývá Liberec. O půl hodiny později startuje repríza březnového čtvrtfinále mezi brněnskou Kometou a Pardubicemi. Utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

České Budějovice i Litvínov v pátek prohrály a v tabulce jsou od sebe pouze bod. Motor se v Budvar areně vinou zranění musí obejít bez kapitána Tomáše Kundrátka, chybí také litvínovský David Kaše.

Zápasy pátého kola hokejové extraligy

Kladno v každém odehraném utkání nového ročníku extraligy získalo zatím alespoň bod. V ČEZ Areně jim v cestě za dalším úspěchem stojí Olomouc, která je v tabulce na 13. pozici.

Udržet dosavadní extraligovou neporazitelnost se v Liberci pokouší Třinec. Oceláři zatím v nové sezoně neztratili jediný bod, zatímco Bílí Tygři prohráli tři ze čtyř dosavadních utkání. V posledních dvou ze tří vzájemných střetů však dominovali Severočeši.

Řepík o svých 400 bodech: Už jsem starý! Augusta? Je lidský, ale umí i přitvrdit

Plzeň na domácím ledě bojuje proti Hradci Králové. Oba týmy vyhrály dva ze čtyř odehraných zápasů, o bod víc si z nich odnesl Mountfield, který v tabulce hájí 8. místo. Vzájemné duely byly vyrovnané, kluby je odehrály 3:1, 2:3SN a 4:5.

Vítkovice hrají od 16.30 před domácími fanoušky duel proti Mladé Boleslavi. Ostravský klub zatím nevyhrál ani jedno utkání a v tabulce figuruje na posledním místě.

Březnové čtvrtfinále opakují Kometa s Pardubicemi. Brňané se v moravské metropoli pokouší ukončit sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech.

Tipsport extraliga 2026/27
27. 9. 2026 16:00
Č. Budějovice : Litvínov
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Sestavy:
J. Strmeň - J. Štencel, R. Vráblík - O. Vála, L. Nordsäter - P. Pýcha, O. Kachyňa - O. Andersen - N. Olesen, M. Bulíř, R. Lantoši - J. Pour, Š. Hoch, J. Ordoš - F. Ahl, P. Bell, R. Krastenbergs - M. Beránek, M. Zachar, M. Hejduk - M. Toman
Sestavy:
P. Čajan - M. Moravčík, V. Husinecký - K. Czuczman, J. Jaks - A. Polášek, O. Baláž - V. Beran, F. Tittl - O. Kaše, D. Kämpf, M. Maštalířský - P. Koblasa, M. Sukeľ, T. Pištěk - V. Šámal, M. Gut, P. Zygmunt - T. Urban, J. Jícha, O. Jurčík

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
27. 9. 2026 16:00
Kladno : Olomouc
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Sestavy:
A. Brízgala - M. Kempný, M. Jandus - G. Mendel, J. Blain - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek - O. Lisler, D. Audette, N. Ojamäki - M. Ryšavý, F. Přikryl, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - M. Marcel, O. Bláha, A. Bareš
Sestavy:
O. Cichoň - R. Freibergs, P. Gewiese - T. Cosgrove, E. Stella - J. Ondrušek, A. Rutar - R. Petrovický - K. Plášek, C. Berglund, J. Navrátil - D. Herčík, R. Macuh, J. Orsava - M. Spodniak, D. Vitouch, O. Matýs - J. Kos, M. Štohanzl, M. Vitouch - L. Anděl

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
27. 9. 2026 16:30
Liberec : Třinec
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Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
27. 9. 2026 16:30
Plzeň : Hradec Kr.
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Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
27. 9. 2026 16:30
Vítkovice : Ml. Boleslav
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Sestavy:
Sestavy:

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
27. 9. 2026 17:00
Kometa : Pardubice
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5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 4 4 0 0 0 19:9 12
2. HC Dynamo PardubicePardubice 5 3 0 0 2 19:14 9
3. Rytíři KladnoKladno 4 2 1 1 0 13:10 9
4. HC Sparta PrahaSparta 4 2 0 1 1 14:11 7
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 4 2 0 1 1 8:10 7
6. HC Kometa BrnoKometa 4 2 0 0 2 13:11 6
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 4 2 0 0 2 11:9 6
8. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 0 0 2 11:10 6
9. HC Verva LitvínovLitvínov 4 2 0 0 2 7:10 6
10. HC Škoda PlzeňPlzeň 4 0 2 1 1 10:10 5
11. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 0 2 10:13 5
12. Bílí Tygři LiberecLiberec 4 1 0 1 2 9:14 4
13. HC OlomoucOlomouc 4 0 1 0 3 9:14 2
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 3 0 0 0 3 7:15 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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