ONLINE: Třinec v Liberci hájí neporazitelnost, Pardubice hrají s Brnem

České Budějovice i Litvínov v pátek prohrály a v tabulce jsou od sebe pouze bod. Motor se v Budvar areně vinou zranění musí obejít bez kapitána Tomáše Kundrátka, chybí také litvínovský David Kaše.
Zápasy pátého kola hokejové extraligy
Kladno v každém odehraném utkání nového ročníku extraligy získalo zatím alespoň bod. V ČEZ Areně jim v cestě za dalším úspěchem stojí Olomouc, která je v tabulce na 13. pozici.
Udržet dosavadní extraligovou neporazitelnost se v Liberci pokouší Třinec. Oceláři zatím v nové sezoně neztratili jediný bod, zatímco Bílí Tygři prohráli tři ze čtyř dosavadních utkání. V posledních dvou ze tří vzájemných střetů však dominovali Severočeši.
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Plzeň na domácím ledě bojuje proti Hradci Králové. Oba týmy vyhrály dva ze čtyř odehraných zápasů, o bod víc si z nich odnesl Mountfield, který v tabulce hájí 8. místo. Vzájemné duely byly vyrovnané, kluby je odehrály 3:1, 2:3SN a 4:5.
Vítkovice hrají od 16.30 před domácími fanoušky duel proti Mladé Boleslavi. Ostravský klub zatím nevyhrál ani jedno utkání a v tabulce figuruje na posledním místě.
Březnové čtvrtfinále opakují Kometa s Pardubicemi. Brňané se v moravské metropoli pokouší ukončit sérii osmi porážek ve vzájemných zápasech.
J. Strmeň - J. Štencel, R. Vráblík - O. Vála, L. Nordsäter - P. Pýcha, O. Kachyňa - O. Andersen - N. Olesen, M. Bulíř, R. Lantoši - J. Pour, Š. Hoch, J. Ordoš - F. Ahl, P. Bell, R. Krastenbergs - M. Beránek, M. Zachar, M. Hejduk - M. Toman
P. Čajan - M. Moravčík, V. Husinecký - K. Czuczman, J. Jaks - A. Polášek, O. Baláž - V. Beran, F. Tittl - O. Kaše, D. Kämpf, M. Maštalířský - P. Koblasa, M. Sukeľ, T. Pištěk - V. Šámal, M. Gut, P. Zygmunt - T. Urban, J. Jícha, O. Jurčík
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A. Brízgala - M. Kempný, M. Jandus - G. Mendel, J. Blain - T. Tomek, P. Pietroniro - M. Houdek - O. Lisler, D. Audette, N. Ojamäki - M. Ryšavý, F. Přikryl, K. Klíma - M. Forman, J. Konečný, M. Procházka - M. Marcel, O. Bláha, A. Bareš
O. Cichoň - R. Freibergs, P. Gewiese - T. Cosgrove, E. Stella - J. Ondrušek, A. Rutar - R. Petrovický - K. Plášek, C. Berglund, J. Navrátil - D. Herčík, R. Macuh, J. Orsava - M. Spodniak, D. Vitouch, O. Matýs - J. Kos, M. Štohanzl, M. Vitouch - L. Anděl
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