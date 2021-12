Žádná Kazaň, Čerešňák zůstává v Plzni. Všechno je, jak má být, říká smířeně

Zmar nebo rozčarování? To od osmadvacetiletého a věčně dobře naladěného chlapíka nečekejte.

„Já nic ovlivnit ani změnit nemohl. Prostě to padlo, jdeme dál. V Plzni mám kontrakt do konce sezony, budu se s týmem snažit urvat co nejlepší výsledek a uvidíme, co bude dál,“ svěřil se Čerešňák po dvoubodové výhře Škody 2:1 nad Mladou Boleslaví v 34. kole extraligy.

Ale zklamaný být musíte, nebo ne?

Samozřejmě, ale prostě to nevyšlo. Řešilo se to od listopadu, od první reprezentační pauzy. Byly nějaké domluvy mezi Kazaní a Plzní, zdálo se, že pro všechny strany výhodné. V té poslední reprezentační pauze se všechno mělo doladit do konce. Vlastně už bylo všechno vybavené. Nakonec Rusové od všeho odstoupili. Nechci se v tom moc rýpat, nevyšlo to, zůstávám v Plzni.

Přestupní termín v KHL končí 25. prosince. Už se nic nemůže změnit?

Zatím o ničem nevím. Vypadá to tak, že zůstanu.

Zdá se, že jste všechno dokázal hodit za hlavu. Minule v Olomouci i teď proti Mladé Boleslavi jste podal výborný výkon.

Když přestup padl, chtěl jsem si to v sobě co nejdříve vyřešit a nastavit si hlavu zase do normálu. Vybalil jsem věci, na nic nemyslel a soustředím se zase na práci v Plzni. Kluci v kabině mi se vším pomohli a všechno je, jak má být.

Výhra nad Mladou Boleslaví se ale rodila velmi těžce, souhlasíte?

První třetina byla z naší strany bídná, velmi slabá. Boleslav měla jednoznačně navrch, zaplaťpánbůh skončila jen 1:1. Klukům se podařilo proměnit přesilovku a srovnat, což bylo super. Druhá část už byla o mnoho lepší, začali jsme si vytvářet šance, byli jsme na ledě vidět. Třetí třetina byla také vyrovnaná, měli jsme tam přesilovku pět na tři, ale bohužel ji nevyužili. Šance pak byly na obou stranách, ale oba gólmani podali výborný výkon. V prodloužení rozhodl kousek v podání Vojty Budíka a máme druhý bod. Až na první třetinu to byl vyrovnaný zápas se šťastným koncem pro nás.

Budou Vánoce o to veselejší?

Vždycky je lepší užít si je po vítězství. Podařilo se nám navíc natáhnout vítěznou sérii, v tom chceme pokračovat i po Vánocích.

Nedávno v Třinci jste rozhodl trefou z vlastní třetiny, teď Budík dopravil puk do branky v pádu. Zvláštní góly...

I takové padají. Platí stejně, jako když dá někdo rádu do vinglu nebo pošle puk do sítě od břevna. Asi to tak mělo být.

Pro oko diváka to ale nebyl úplně pohledný zápas.

To jsou Bolka, Karlovy Vary, našel bych i další týmy. Je tam hodně soubojů, bruslení, forčekování. Možná se může se zdát, že to není moc hezké na pohled, že je to taková plácaná, ale na fyzičku jsou to velmi náročné zápasy. Každý zápas nemůže být jen o kráse.

Budou Vánoce pohodovější tím, že je nebudete trávit v Rusku?

S přítelkyní jedeme na dva dny domů na Slovensko. Dárky máme, všechno je nachystané. Plány se změnily, já si nestěžuji. Všechno je, jak má být. A přeji všem šťastné Vánoce.