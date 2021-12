Hübl vyrovnal železného muže Kadlece. Přišlo mi nemožné ho dohnat, žasne

„Před rokem dvěma jsem si říkal, že tenhle rekord Petrovi nechám, přišlo mi nemožné ho dohnat. Najednou tady stojím a vyrovnal jsem ho. Jsem rád, že mi drží zdraví a že i v tomhle věku můžu hrát,“ pronesl Hübl.

V žebříčku železných mužů by se Hübl měl osamostatnit po reprezentační pauze v úterý 21. prosince v Třinci. „Nechci, aby to vyznělo blbě nebo že mi to je úplně jedno, ale hlavně až skončím, budu rád, kolik jsem toho odehrál. Teď se soustředím na to, abychom se posunuli v tabulce a klapalo nám to,“ tvrdil skromně. „Možná časem kouknu a budu rád, že jsem odehrál tolik zápasů a hokej si užíval.“

Nejvíce startů v domácí soutěži 1. Petr Kadlec (Slavia, Plzeň) a Viktor Hübl (Litvínov, Slavia, České Budějovice) oba 1250 zápasů, 3. František Ptáček (Sparta, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Brno) 1210, 4. Ondřej Kratěna (Olomouc, Vsetín, Sparta, Plzeň) 1163, 5. Tomáš Žižka (Zlín, Slavia, Brno) 1161.

Chomutovský rodák, který v listopadu jako pátý hráč v dějinách zdolal hranici 400 gólů, je Gretzkým české extraligy, drží v ní přes deset rekordů. Sbíral je v dresech pražské Slavie, Českých Budějovic a teď Litvínova. Ještě mu chybí 18 bodů, aby dorovnal nejproduktivějšího muže historie Petra Lešku.

Nejvíc zápasů odehrál po boku hokejového dvojčete Františka Lukeše, ale trenér Vladimír Růžička je teď roztrhl. „Párkrát v kariéře se už stalo, že nám to nešlo a prohodilo se to. Jsme dva veteráni, takže k nám dali mladé, kteří lítají,“ podotýká Hübl. „Ale pořád máme něco, s čím můžeme týmu pomoct. Nikde není psáno, že musíme hrát spolu. Ani že se zase nemůžeme k sobě vrátit.“

Centr Hübl si pochvaloval, že se Litvínov oklepal z porážky na ledě posledního Zlína. „Náš výkon proti Liberci byl úplně jiný, výborně jsme hráli dozadu, poctivě, víc do těla. Něco jsme si po Zlínu řekli, dali to do tréninku a promítlo se to do zápasu.“