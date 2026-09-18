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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec hraje s Kometou, Kladno hostí duel Rulíka s Augustou

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Sledujeme online   16:50

Brankář Dominik Pavlát na tréninku Kladna. | foto: ČTK

V pátek startuje druhé kolo hokejové extraligy. Od 17 hodin bojuje o první výhru Kometa v Třinci, prohrané derby s Hradcem Králové napravují od 17.30 Pardubice v Litvínově. Utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Ve slezské Werk areně hraje Třinec s Kometou. Utkání je speciální pro dvě třinecké legendy Petra Vránu a Vladimíra Draveckého, pro které jde o poslední zápas v kariéře. Oceláři do extraligy vstoupili výhrou 2:0 v Karlových Varech, Kometa prohrála v Litvínově 1:2.

Utkání druhého kola hokejové extraligy

Pardubice se pokouší napravit prohrané středeční derby 3:5 proti Hradci Králové. O první vítězství bojují v domácí aréně s Litvínovem, který porazily šestkrát v řadě. Severočeši ve středu přehráli brněnskou Kometu 2:1.

Mladá Boleslav vstoupila do nové sezony výhrou v prodloužení nad Českými Budějovicemi. V pátek se před domácími fanoušky utkává s Karlovými Vary, se kterými v minulé sezoně na vlastním ledě dvakrát padla.

Souboj bývalých reprezentačních trenérů láká do Kladna. Mužstvo Radima Rulíka i Sparta pod vedením Patrika Augusty vstoupily do nové sezony vítězně, první porážku tak nechce utrpět ani jeden z nich.

Za kolik na extraligu? Nejdražší Pardubice a Sparta, ve Varech a Hradci rozhoduje čas

Potvrdit formu z utkání v Pardubicích se pokouší Hradec Králové. Před domácími fanoušky zápasí s Českými Budějovicemi. „Musíme hrát náš hokej, ze zabezpečené obrany, poctivě, tím se musíme prezentovat celou sezonu. Jít tam s bojovností a urvat nějaké body,“ přál si před duelem obránce Motoru Jan Štencel.

Druhé domácí utkání v řadě hraje Olomouc. Po prohraném zápase se Spartou (2:5) tentokrát hostí Plzeň, která po nájezdech zvládla středeční duel s Libercem.

Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 17:00
Zápas probíhá
Třinec : Kometa 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - D. Aubrecht - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík, P. Vrána - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , D. Voženílek, M. Kubiesa - P. Chlán, M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, M. Lazovský
Sestavy:
A. Stezka - L. Zábranský, R. Kučeřík - F. Král, J. Ščotka - M. Gulaši, D. Mikyska - R. Nedomlel - L. Witkowski, J. Flek, R. Leino - K. Pospíšil, A. Zbořil, T. Zohorna - H. Zohorna, M. Hartl, J. Brabenec - M. Kunc, A. Kollár, A. Ilomäki - S. Kusko

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 17:30
Litvínov : Pardubice
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Sestavy:
P. Čajan - V. Husinecký, M. Moravčík - J. Jaks, K. Czuczman - O. Baláž, A. Polášek - V. Beran - M. Maštalířský, D. Kämpf, O. Kaše - T. Pištěk, M. Sukeľ, P. Koblasa - P. Zygmunt, M. Gut, V. Šámal - M. Havelka, O. Jurčík, T. Urban - L. Bednařík
Sestavy:
R. Will - J. Košťálek, M. Tourigny - P. Čerešňák, O. Mikliš - D. Gazda, T. Dvořák - M. Stránský, L. Sedlák, R. Červenka - D. Tomášek, T. Nosek, J. Smejkal - J. Mandát, J. Kondelík , M. Válek - T. Vondráček, V. Sobotka, M. Kelemen - D. Bórik, V. Macek

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 17:30
Ml. Boleslav : K. Vary
()
Sestavy:
D. Furch - M. Skärberg, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - K. Křepelka - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek
Sestavy:
D. Frodl - D. Brickley , M. Kočí - T. Winberg, R. Mamčics - E. Eronen, Q. Schmiemann - J. Myšák, V. Jiskra, J. Černoch - O. Beránek, D. Šťastný, N. Jones - J. Bambula, J. Minárik, H. Egle - P. Tomek, T. Redlich, M. Váňa - F. Koffer

Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

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Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 18:00
Kladno : Sparta
()
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Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 18:00
Hradec Kr. : Č. Budějovice
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Tipsport extraliga 2026/27
18. 9. 2026 18:00
Olomouc : Plzeň
()
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2. kolo

Kompletní los
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3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 5:2 3
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 1 0 0 0 5:3 3
3. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Rytíři KladnoKladno 1 1 0 0 0 4:3 3
5. HC Verva LitvínovLitvínov 1 1 0 0 0 2:1 3
6. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 0 1 0 0 3:2 2
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 0 1 0 0 2:1 2
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 1 0 2:3 1
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 1 0 1:2 1
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 0 0 0 1 3:4 0
11. HC Kometa BrnoKometa 1 0 0 0 1 1:2 0
12. HC Dynamo PardubicePardubice 1 0 0 0 1 3:5 0
13. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 0:2 0
14. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:5 0
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Třinec hraje s Kometou, Kladno hostí duel Rulíka s Augustou

Sledujeme online
Brankář Dominik Pavlát na tréninku Kladna.

V pátek startuje druhé kolo hokejové extraligy. Od 17 hodin bojuje o první výhru Kometa v Třinci, prohrané derby s Hradcem Králové napravují od 17.30 Pardubice v Litvínově. Utkání můžete sledovat v...

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