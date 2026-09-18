ONLINE: Třinec hraje s Kometou, Kladno hostí duel Rulíka s Augustou

Ve slezské Werk areně hraje Třinec s Kometou. Utkání je speciální pro dvě třinecké legendy Petra Vránu a Vladimíra Draveckého, pro které jde o poslední zápas v kariéře. Oceláři do extraligy vstoupili výhrou 2:0 v Karlových Varech, Kometa prohrála v Litvínově 1:2.
Utkání druhého kola hokejové extraligy
Pardubice se pokouší napravit prohrané středeční derby 3:5 proti Hradci Králové. O první vítězství bojují v domácí aréně s Litvínovem, který porazily šestkrát v řadě. Severočeši ve středu přehráli brněnskou Kometu 2:1.
Mladá Boleslav vstoupila do nové sezony výhrou v prodloužení nad Českými Budějovicemi. V pátek se před domácími fanoušky utkává s Karlovými Vary, se kterými v minulé sezoně na vlastním ledě dvakrát padla.
Souboj bývalých reprezentačních trenérů láká do Kladna. Mužstvo Radima Rulíka i Sparta pod vedením Patrika Augusty vstoupily do nové sezony vítězně, první porážku tak nechce utrpět ani jeden z nich.
|
Za kolik na extraligu? Nejdražší Pardubice a Sparta, ve Varech a Hradci rozhoduje čas
Potvrdit formu z utkání v Pardubicích se pokouší Hradec Králové. Před domácími fanoušky zápasí s Českými Budějovicemi. „Musíme hrát náš hokej, ze zabezpečené obrany, poctivě, tím se musíme prezentovat celou sezonu. Jít tam s bojovností a urvat nějaké body,“ přál si před duelem obránce Motoru Jan Štencel.
Druhé domácí utkání v řadě hraje Olomouc. Po prohraném zápase se Spartou (2:5) tentokrát hostí Plzeň, která po nájezdech zvládla středeční duel s Libercem.
M. Mazanec - M. Adámek, M. Marinčin - J. Galvas, P. Koch - D. Musil, F. Pyrochta - D. Aubrecht - M. Daňo, A. Nestrašil, O. Kovařčík, P. Vrána - D. Kurovský, L. Hudáček, O. Flynn - M. Růžička , D. Voženílek, M. Kubiesa - P. Chlán, M. Roman, P. Hrehorčák - V. Dravecký, M. Lazovský
A. Stezka - L. Zábranský, R. Kučeřík - F. Král, J. Ščotka - M. Gulaši, D. Mikyska - R. Nedomlel - L. Witkowski, J. Flek, R. Leino - K. Pospíšil, A. Zbořil, T. Zohorna - H. Zohorna, M. Hartl, J. Brabenec - M. Kunc, A. Kollár, A. Ilomäki - S. Kusko
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
P. Čajan - V. Husinecký, M. Moravčík - J. Jaks, K. Czuczman - O. Baláž, A. Polášek - V. Beran - M. Maštalířský, D. Kämpf, O. Kaše - T. Pištěk, M. Sukeľ, P. Koblasa - P. Zygmunt, M. Gut, V. Šámal - M. Havelka, O. Jurčík, T. Urban - L. Bednařík
R. Will - J. Košťálek, M. Tourigny - P. Čerešňák, O. Mikliš - D. Gazda, T. Dvořák - M. Stránský, L. Sedlák, R. Červenka - D. Tomášek, T. Nosek, J. Smejkal - J. Mandát, J. Kondelík , M. Válek - T. Vondráček, V. Sobotka, M. Kelemen - D. Bórik, V. Macek
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž
D. Furch - M. Skärberg, P. Zámorský - V. Budík, F. Pavlík - D. Moravec, Š. Kubíček - K. Křepelka - P. Skalický, D. Gríger, J. Buchtele - S. Jandric, A. Morand, J. Martel - R. Koblížek, T. Fořt, A. Rekonen - J. Lichtag, F. Gavars, M. Gardoň - V. Malínek
D. Frodl - D. Brickley , M. Kočí - T. Winberg, R. Mamčics - E. Eronen, Q. Schmiemann - J. Myšák, V. Jiskra, J. Černoch - O. Beránek, D. Šťastný, N. Jones - J. Bambula, J. Minárik, H. Egle - P. Tomek, T. Redlich, M. Váňa - F. Koffer
Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž