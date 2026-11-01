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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Pardubice hostí Mladou Boleslav, Kladno zaútočí na šestou výhru v řadě

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Sledujeme online   14:40

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Zleva Niko Ojamäki spolu s Adamem Rulíkem a Philem Pietronirem z Kladna se radují z druhého gólu proti Pardubicím. | foto: ČTK

Startuje kompletní 17. kolo hokejové extraligy. Od 15 hodin hrají Pardubice a Mladá Boleslav, dva celky z opačných konců tabulky. V dalších zápasech se představí Sparta proti Litvínovu či Liberec proti Hradci Králové. Kladno se v Plzni pokusí prodloužit svou pětizápasovou šňůru výher. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Držitelům Masarykova poháru z minulé sezony Pardubicím chybí v tabulce šest bodů, aby se dotáhly na vedoucí Třinec. Tři body se pokouší v domácí aréně získat proti Mladé Boleslavi, která je dvanáctá.

Liberec v pátek utrpěl porážku s Kladnem (2:4), Hradec Králové v úterý s Českými Budějovicemi (0:3). Motivaci zvítězit ve vzájemném utkání tak mají oba týmy. Střetávají se na ledě Bílých Tygrů.

Další duel v O2 areně čeká pražskou Spartu. Tentokrát se na jejich ledě bude prohánět Litvínov, který se po pátečním utkání s Vítkovicemi musí obejít bez útočníka Martina Havelky. Hráč dostal trest na dva zápasy a pokutu za úder hlavou v bitce s Rhettem Hollandem. Střetem startuje také tradiční dobročinná akce Sparťanská krev.

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Pětizápasovou šňůru výher se na ledě Plzně snaží prodloužit Kladno. Díky pátečnímu obratu proti Liberci je v tabulce na třetím místě. Výrazně se na tom podílel kladenský obránce Michal Kempný, který se blýskl gólem a asistencí. „Snažím se užívat si každý zápas, který můžu hrát. A jsem rád, že vyhráváme,“ radoval se střelec.

Utkání 17. kola Tipsport extraligy

V Českých Budějovicích se hraje duel tabulkových sousedů. Karlovy Vary dělí po uplynulých kolech hokejové extraligy s Motorem jediný bod. V prvním vzájemném utkání sezony dominovali Západočeši (5:1), jak to dopadne dnes?

Brněnská Kometa ve Winning Group Aréně vítá Olomouc. Hanáci zvládli páteční utkání s Českými Budějovicemi (4:0), přesto jsou v celkové tabulce poslední. Kometa naposledy ve svátečním duelu potrápila první Třinec (3:4P) a je desátá.

Moravskoslezské derby se hraje na domácím ledě Vítkovic. Ostravané chtějí Třinci oplatit poslední zápas, ve kterém schytali vysokou porážku 2:8. Oceláři naposledy hráli v pátek, kdy nestačili na Plzeň (2:4).

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17. kolo

Kompletní los
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18. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 16 12 1 1 2 64:38 39
2. HC Dynamo PardubicePardubice 16 10 1 1 4 60:43 33
3. Rytíři KladnoKladno 16 7 3 2 4 48:43 29
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 16 8 0 2 6 43:44 26
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 16 7 2 0 7 38:31 25
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 2 1 6 40:38 23
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 16 4 5 1 6 38:37 23
8. HC Sparta PrahaSparta 16 6 1 2 7 42:40 22
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 15 6 0 4 5 40:40 22
10. HC Kometa BrnoKometa 15 4 3 3 5 40:41 21
11. HC Verva LitvínovLitvínov 16 6 1 1 8 36:42 21
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 4 2 1 9 35:53 17
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 15 4 1 2 8 37:49 16
14. HC OlomoucOlomouc 16 3 1 2 10 30:52 13
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Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Pardubice hostí Mladou Boleslav, Kladno zaútočí na šestou výhru v řadě

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