ONLINE: Pardubice hostí Mladou Boleslav, Kladno zaútočí na šestou výhru v řadě

Držitelům Masarykova poháru z minulé sezony Pardubicím chybí v tabulce šest bodů, aby se dotáhly na vedoucí Třinec. Tři body se pokouší v domácí aréně získat proti Mladé Boleslavi, která je dvanáctá.
Liberec v pátek utrpěl porážku s Kladnem (2:4), Hradec Králové v úterý s Českými Budějovicemi (0:3). Motivaci zvítězit ve vzájemném utkání tak mají oba týmy. Střetávají se na ledě Bílých Tygrů.
Další duel v O2 areně čeká pražskou Spartu. Tentokrát se na jejich ledě bude prohánět Litvínov, který se po pátečním utkání s Vítkovicemi musí obejít bez útočníka Martina Havelky. Hráč dostal trest na dva zápasy a pokutu za úder hlavou v bitce s Rhettem Hollandem. Střetem startuje také tradiční dobročinná akce Sparťanská krev.
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Pětizápasovou šňůru výher se na ledě Plzně snaží prodloužit Kladno. Díky pátečnímu obratu proti Liberci je v tabulce na třetím místě. Výrazně se na tom podílel kladenský obránce Michal Kempný, který se blýskl gólem a asistencí. „Snažím se užívat si každý zápas, který můžu hrát. A jsem rád, že vyhráváme,“ radoval se střelec.
Utkání 17. kola Tipsport extraligy
V Českých Budějovicích se hraje duel tabulkových sousedů. Karlovy Vary dělí po uplynulých kolech hokejové extraligy s Motorem jediný bod. V prvním vzájemném utkání sezony dominovali Západočeši (5:1), jak to dopadne dnes?
Brněnská Kometa ve Winning Group Aréně vítá Olomouc. Hanáci zvládli páteční utkání s Českými Budějovicemi (4:0), přesto jsou v celkové tabulce poslední. Kometa naposledy ve svátečním duelu potrápila první Třinec (3:4P) a je desátá.
Moravskoslezské derby se hraje na domácím ledě Vítkovic. Ostravané chtějí Třinci oplatit poslední zápas, ve kterém schytali vysokou porážku 2:8. Oceláři naposledy hráli v pátek, kdy nestačili na Plzeň (2:4).