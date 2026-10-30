ONLINE: Sparta hraje s Boleslaví, Plzeň čelí Třinci. Pardubice chtějí uspět ve Varech

Litvínov vyhrál tři z posledních čtyř utkání, tentokrát měří síly s Vítkovicemi, které jsou v tabulce na třináctém místě.
Podruhé v ročníku hraje Sparta s Mladou Boleslaví. V zářijovém klání byli úspěšnější Středočeši, kteří vyhráli v O2 areně 5:3. Od té doby se jim však příliš nevedlo a v tabulce jim patří dvanáctá pozice. Pražané jsou jen o místo nad nimi, se soupeřem je dělí pouze dva body. Proti svým bývalým týmům se poprvé od výměny postaví Vojtěch Hradec a Tomáš Hyka.
Utkání 16. kola hokejové extraligy
Hokejisté Třince po svátečním divokém duelu v Brně (4:3P) vedou extraligu o devět bodů. Zabrzdit je chce Plzeň, které se v domácích duelech zatím daří. Zvítězila v pěti ze šesti v probíhajícím ročníku.
Úřadující mistři z Pardubic se na ledě Karlových Varů stále musejí obejít bez zraněného Lukáše Sedláka. Západočeši v duelu spoléhají především na opory, stou asistenci v extralize může přidat útočník Ondřej Beránek.
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Olomouc získala mistra světa. Brankáře bude cepovat Štěpánek, s kariérou skončil
Nejdelší vítěznou šňůrou se pyšní Kladno, které proti Liberci bojuje již o pátou výhru v řadě. Svěřenci bývalého reprezentačního kouče Radima Rulíka porazili České Budějovice, Pardubice, Vítkovice i Spartu a vyšlápnout si chtějí i na Severočechy.
Ode dna extraligové tabulky se pokouší odlepit Olomouc. Na domácím ledě vyzývá České Budějovice, se kterými vzájemný zápas v této sezoně prohrála 2:3. Pomoct ke zlepšení výsledků má také nový trenér brankářů Jakub Štěpánek. Motor ale venku třikrát za sebou bodoval a z toho dvakrát vyhrál.