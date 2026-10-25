Duel v třinecké Werk areně startuje výjimečně v dopoledních hodinách. Na utkání v čase běžném pro tréninky se týmy domluvily kvůli svým následných domácím zápasům. Oceláři napravují páteční nezdar s Českými Budějovicemi (2:6), v cestě jim stojí především karlovarská opora brankoviště Dominik Frodl.
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Neděle 10.30. Nezvyklý začátek utkání je pro třinecké hokejisty experiment
Kladnu se v pátek povedlo zdolat Pardubice (4:3P) a v tabulce je na šestém místě. Zazářil především útočník Jakub Konečný, který vsítil 9000. branku Rytířů v extralize. Na domácím ledě měří tým síly s papírově slabšími Vítkovicemi.
Osmé místo v tabulce patří po páteční výhře nad Spartou (3:1) Liberci. Plzeň sice ve stejný den prohrála s Litvínovem (0:2), v tabulce má ale pouze o bod méně než právě domácí Liberec.
Mladá Boleslav ve čtvrtek nezvládla střet na chvostu tabulky s Olomoucí (2:4), na barážovou pozici přesto nespadla a v tabulce je třináctá. Hon za body ale pokračuje i v neděli, v cestě tentokrát stojí České Budějovice.
Zápasy 14. kola hokejové extraligy
Repríza duelu z prvního kola probíhajícího ročníku extraligy čeká Hradec Králové s Pardubicemi. Derby tentokrát hostí Mountfield, Dynamo se stále musí obejít bez svých opor Lukáše Sedláka a Romana Červenky.
Rozdíl jednoho bodu v tabulce dělí Kometu Brno a Litvínov, který byl úspěšnější v posledních vzájemných utkáních. Peprný zápas hraje obránce Stanislav Svozil, který ve žluto-černém dresu poprvé tváří v tvář čelí svému předchozímu klubu. Z Brna byl vyměněn teprve před deseti dny.