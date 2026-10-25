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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Vary hrají brzký duel v Třinci, v Hradci se odehraje východočeské derby

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Sledujeme online   10:15

Třinecký útočník Daniel Kurovský v akci před brankářem Dominikem Frodlem z Karlových Varů. | foto: ČTK

V neděli startuje 14. kolo hokejové Tipsport extraligy. Nezvykle časně rozehrávají duel Karlovy Vary, s Třincem hrají od 10.30. Od 17 hodin se v duelu s Hradcem Králové tentokrát pokusí uspět Pardubice. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Duel v třinecké Werk areně startuje výjimečně v dopoledních hodinách. Na utkání v čase běžném pro tréninky se týmy domluvily kvůli svým následných domácím zápasům. Oceláři napravují páteční nezdar s Českými Budějovicemi (2:6), v cestě jim stojí především karlovarská opora brankoviště Dominik Frodl.

Neděle 10.30. Nezvyklý začátek utkání je pro třinecké hokejisty experiment

Kladnu se v pátek povedlo zdolat Pardubice (4:3P) a v tabulce je na šestém místě. Zazářil především útočník Jakub Konečný, který vsítil 9000. branku Rytířů v extralize. Na domácím ledě měří tým síly s papírově slabšími Vítkovicemi.

Osmé místo v tabulce patří po páteční výhře nad Spartou (3:1) Liberci. Plzeň sice ve stejný den prohrála s Litvínovem (0:2), v tabulce má ale pouze o bod méně než právě domácí Liberec.

Mladá Boleslav ve čtvrtek nezvládla střet na chvostu tabulky s Olomoucí (2:4), na barážovou pozici přesto nespadla a v tabulce je třináctá. Hon za body ale pokračuje i v neděli, v cestě tentokrát stojí České Budějovice.

Zápasy 14. kola hokejové extraligy

Repríza duelu z prvního kola probíhajícího ročníku extraligy čeká Hradec Králové s Pardubicemi. Derby tentokrát hostí Mountfield, Dynamo se stále musí obejít bez svých opor Lukáše Sedláka a Romana Červenky.

Rozdíl jednoho bodu v tabulce dělí Kometu Brno a Litvínov, který byl úspěšnější v posledních vzájemných utkáních. Peprný zápas hraje obránce Stanislav Svozil, který ve žluto-černém dresu poprvé tváří v tvář čelí svému předchozímu klubu. Z Brna byl vyměněn teprve před deseti dny.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 13 11 0 1 1 56:30 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 13 9 1 1 2 54:36 30
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 13 7 2 0 4 34:23 25
4. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 13 7 0 1 5 38:37 22
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 13 5 2 1 5 38:35 20
6. Rytíři KladnoKladno 13 4 3 2 4 37:39 20
7. HC Sparta PrahaSparta 14 5 1 2 6 37:34 19
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 13 5 0 4 4 36:36 19
9. HC Škoda PlzeňPlzeň 13 3 4 1 5 31:31 18
10. HC Verva LitvínovLitvínov 13 5 1 1 6 30:33 18
11. HC Kometa BrnoKometa 13 3 3 2 5 33:36 17
12. HC Vítkovice RideraVítkovice 13 3 1 2 7 33:45 13
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 3 1 1 8 29:46 12
14. HC OlomoucOlomouc 14 2 1 1 10 24:49 9
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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