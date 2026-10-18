ONLINE: Třinec hraje hokejový šlágr se Spartou, Hradec vede v Boleslavi

Hradec Králové tentokrát jede na led Mladé Boleslavi. Po čtvrteční výhře nad Litvínovem (4:1) mu v tabulce patří s 19 body čtvrté místo a přidat další se pokouší i na ledě Bruslařů. V posledních vzájemných utkáních byla ale úspěšnější Mladá Boleslav, která vyhrála dva ze tří zápasů (1:3, 2:0, 1:0 SN).
Lídra extraligové tabulky v O2 areně vítá Sparta. Třinec od začátku sezony prohrál pouze jediný zápas s Pardubicemi (4:5P) a s pětibodovým náskokem drží první příčku v tabulce. Spartě se před domácími fanoušky zatím příliš nedaří, vyhrála pouze duely s Českými Budějovicemi (4:2) a Vítkovicemi (3:0).
Utkání 12. kola hokejové extraligy
Plzeň hostí Vítkovice. Slezanům se vstup do probíhajícího ročníku extraligy příliš nepovedl, poprvé bodovali až ve čtvrtém utkání proti Mladé Boleslavi (6:2) a v tabulce jsou předposlední. V minulosti se jim nevedlo ani ve střetech se Západočechy (2:5, 4:6 a 1:3), změní se něco v neděli?
Kladno pod bývalým reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem vstoupilo do sezony velmi dobře, v posledních zápasech ale stagnuje. Prohrálo šest z osmi minulých utkání a hledá cestu, jak dál.
„Nejsme schopní hrát celý čas náš hokej. Tedy jednoduchý, který funguje. Pak se objeví někdo, kdo chce na ledě udělat něco speciálního, a začne se to nabalovat,“ řekl asistent trenéra Tomáš Plekanec. Znovu vyhrát se pokouší na ledě Českých Budějovic.
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Kladno v režimu ON/OFF. Nevydržíme hrát jednoduše, štve Plekance
Domácí utkání hraje také Kometa. V pátečním střetu, kdy porazila Kladno 2:1, se představila už s novou posilou Tomášem Vondráčkem. Útočník do Brna přišel z Pardubic výměnou za Jana Ščotku. V modrobílém bojuje proti Liberci také Kristián Pospíšil, který v moravské metropoli minulý týden prodloužil smlouvu.
Od 17 hodin hrají v Olomouci hokejisté Pardubic. Držitele Masarykova poháru z předešlé sezony trápí rozsáhlá marodka, obejít se musí bez Lukáše Sedláka, Jakuba Lauka i Vladimíra Sobotky. Do zápasů na Hané nezasahuje kvůli trestu ani Jan Košťálek.
Litvínov vyzývá na domácím stadionu Karlovy Vary. V pátečním zápase ho o body oloupil Hradec Králové, nevedlo se mu ani v utkání s Mladou Boleslaví. V dalším utkání spoléhá na trio Kaše-Kämpf-Kaše, pomoc očekává také od nově příchozího obránce Stanislava Svozila, jenž už jednou skóroval.