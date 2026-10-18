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Tipsport extraliga 2026/27

ONLINE: Třinec hraje hokejový šlágr se Spartou, Hradec vede v Boleslavi

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Sledujeme online   15:45aktualizováno  16:29

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Michael Špaček ze Sparty se střetává s Danielem Voženílkem z Třince. | foto: ČTK

Startuje 12. kolo hokejové extraligy. Od 16 hodin v pražské O2 areně čelí Sparta silnému Třinci, od 17 hodin bojuje Kladno o body v Českých Budějovicích. Všechna utkání můžete sledovat v podrobných online reportážích.

Hradec Králové tentokrát jede na led Mladé Boleslavi. Po čtvrteční výhře nad Litvínovem (4:1) mu v tabulce patří s 19 body čtvrté místo a přidat další se pokouší i na ledě Bruslařů. V posledních vzájemných utkáních byla ale úspěšnější Mladá Boleslav, která vyhrála dva ze tří zápasů (1:3, 2:0, 1:0 SN).

Lídra extraligové tabulky v O2 areně vítá Sparta. Třinec od začátku sezony prohrál pouze jediný zápas s Pardubicemi (4:5P) a s pětibodovým náskokem drží první příčku v tabulce. Spartě se před domácími fanoušky zatím příliš nedaří, vyhrála pouze duely s Českými Budějovicemi (4:2) a Vítkovicemi (3:0).

Utkání 12. kola hokejové extraligy

Plzeň hostí Vítkovice. Slezanům se vstup do probíhajícího ročníku extraligy příliš nepovedl, poprvé bodovali až ve čtvrtém utkání proti Mladé Boleslavi (6:2) a v tabulce jsou předposlední. V minulosti se jim nevedlo ani ve střetech se Západočechy (2:5, 4:6 a 1:3), změní se něco v neděli?

Kladno pod bývalým reprezentačním trenérem Radimem Rulíkem vstoupilo do sezony velmi dobře, v posledních zápasech ale stagnuje. Prohrálo šest z osmi minulých utkání a hledá cestu, jak dál.

„Nejsme schopní hrát celý čas náš hokej. Tedy jednoduchý, který funguje. Pak se objeví někdo, kdo chce na ledě udělat něco speciálního, a začne se to nabalovat,“ řekl asistent trenéra Tomáš Plekanec. Znovu vyhrát se pokouší na ledě Českých Budějovic.

Kladno v režimu ON/OFF. Nevydržíme hrát jednoduše, štve Plekance

Domácí utkání hraje také Kometa. V pátečním střetu, kdy porazila Kladno 2:1, se představila už s novou posilou Tomášem Vondráčkem. Útočník do Brna přišel z Pardubic výměnou za Jana Ščotku. V modrobílém bojuje proti Liberci také Kristián Pospíšil, který v moravské metropoli minulý týden prodloužil smlouvu.

Od 17 hodin hrají v Olomouci hokejisté Pardubic. Držitele Masarykova poháru z předešlé sezony trápí rozsáhlá marodka, obejít se musí bez Lukáše Sedláka, Jakuba Lauka i Vladimíra Sobotky. Do zápasů na Hané nezasahuje kvůli trestu ani Jan Košťálek.

Litvínov vyzývá na domácím stadionu Karlovy Vary. V pátečním zápase ho o body oloupil Hradec Králové, nevedlo se mu ani v utkání s Mladou Boleslaví. V dalším utkání spoléhá na trio Kaše-Kämpf-Kaše, pomoc očekává také od nově příchozího obránce Stanislava Svozila, jenž už jednou skóroval.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 11 10 0 1 0 52:23 31
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 10 7 0 0 3 27:16 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 5 2 0 4 32:27 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 11 6 0 1 4 30:32 19
6. HC Sparta PrahaSparta 11 5 0 2 4 33:28 17
7. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 3 3 1 4 25:24 16
8. Rytíři KladnoKladno 11 3 2 2 4 30:34 15
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Kometa BrnoKometa 10 3 2 1 4 27:29 14
11. HC Verva LitvínovLitvínov 11 3 1 1 6 25:32 12
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 2 1 1 7 23:39 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 10 2 0 1 7 22:35 7
14. HC OlomoucOlomouc 11 1 1 0 9 18:41 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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ONLINE: Třinec hraje hokejový šlágr se Spartou, Hradec vede v Boleslavi

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