Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

„Je vždycky strašně příjemné znovu skočit do extraligy a dokázat i sám sobě, že člověk na to pořád má,“ pohladily pozvánky ego útočníkovi, kterému je 36 let.
V prvoligovém Stadionu je mentorem junáků, kteří nakukují do velkého hokeje. „Ale ještě tak starý nejsem, abych vedle nich musel mládnout,“ rozesmál se. Výchova nadějí v Litoměřicích se mu zamlouvá. „Mladí kluci jsou ohromně talentovaní, daří se je sem z extraligových klubů dostávat a dávají jim tady důležité role, což jim pomáhá růst.“
A svědčí to i klubu zpod Radobýlu, potřetí za sebou si proklestil cestu až do semifinále play off.
„Byl tu dobrý mix starších a mladších hráčů, úžasně pracovitý tým, což se na ledě odrazilo,“ zamlouvalo se Eberlemu. „Měli jsme úžasného brankáře Michajlova, dobrou taktiku od trenérů Slavíčka a Tvrzníka, k tomu rodinné prostředí.“
Litoměřice jsou sparťanskou farmou, i proto kladenský rodák letos dostal povolávací rozkaz z hlavního města. A ve Spartě se činil: 24 zápasů v extralize, dva v Lize mistrů, čtyři ve Spenglerově poháru.
„Podařilo se mi tam etablovat, pak přišly moje zdravotní problémy a jim se naopak kluci uzdravili,“ vylíčil svoje účinkování v rudých barvách. „Ve Vítkovicích i teď ve Spartě jsem i já získal nové zkušenosti. Třeba Spengler Cup. Je krásné takové věci ještě zažít.“
Cestu kališníků v play off zastavila Jihlava, předtím velkolepě vyřadili Vsetín, to ještě bez Eberleho. „Kluci skvěle zvládli čtvrtfinále, v semifinále se nám nedařilo tolik střelecky. Konec byl hořký, kór před naším vyprodaným zimákem, což tady není zvykem. Jsme za fanoušky strašně rádi!“ chválil je Eberle, český mistr s Litvínovem za jediný odehraný zápas v sedmém finále.
Teď by mohl titul slavit zase, v případě potíží je připraven pomoct Spartě i v play off, kde teď patří do taxi squad, tedy mezi náhradníky. „Jsem v tréninkovém procesu, tým šlape. A tady se ukazuje, jak úžasná spolupráce mezi Spartou a Litoměřicemi je. Trenéři vědí, že pro mě bylo lepší hrát kvalitní zápasy v play off v Litoměřicích, než jen trénovat se Spartou.“
Že příjmení Eberle má v extralize pořád zvuk, to ho těší. Nasčítal v ní 810 zápasů a nastřílel 104 gólů.
„Kolikrát vypadnou tři čtyři hráči a týmy potřebují někde brát. A já v extralize něco odehrál, všichni vědí, co ode mě čekat. Když roli plním, jsou připravení si mě půjčit, do kádru zařadit,“ zalichotilo Eberlemu.
Zůstane v Litoměřicích? „Příští sezona je ve hvězdách. Až se skončí, budeme jednat. Je možné, že ještě přede mnou nějaká práce stojí. Mám už nějaký ten věk, ale na konec je ještě čas. Chuť mám! A pořád ambice hrát tu nejlepší soutěž, která v Čechách je.“