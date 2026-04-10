Tipsport extraliga 2025/26

Bumerang Eberle: Ze Sparty mám krásné zážitky, třeba Spenglerův pohár

Petr Bílek
  8:42
Jako bumerang se vrací do extraligy. Hokejový mazák Jan Eberle poslední dvě sezony strávil v prvoligových Litoměřicích, ale vždy po něm byla poptávka o patro výš. Loňskou výpomoc Vítkovicím vyměnil za letošní Spartu.
„Je vždycky strašně příjemné znovu skočit do extraligy a dokázat i sám sobě, že člověk na to pořád má,“ pohladily pozvánky ego útočníkovi, kterému je 36 let.

V prvoligovém Stadionu je mentorem junáků, kteří nakukují do velkého hokeje. „Ale ještě tak starý nejsem, abych vedle nich musel mládnout,“ rozesmál se. Výchova nadějí v Litoměřicích se mu zamlouvá. „Mladí kluci jsou ohromně talentovaní, daří se je sem z extraligových klubů dostávat a dávají jim tady důležité role, což jim pomáhá růst.“

A svědčí to i klubu zpod Radobýlu, potřetí za sebou si proklestil cestu až do semifinále play off.

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

„Byl tu dobrý mix starších a mladších hráčů, úžasně pracovitý tým, což se na ledě odrazilo,“ zamlouvalo se Eberlemu. „Měli jsme úžasného brankáře Michajlova, dobrou taktiku od trenérů Slavíčka a Tvrzníka, k tomu rodinné prostředí.“

Litoměřice jsou sparťanskou farmou, i proto kladenský rodák letos dostal povolávací rozkaz z hlavního města. A ve Spartě se činil: 24 zápasů v extralize, dva v Lize mistrů, čtyři ve Spenglerově poháru.

„Podařilo se mi tam etablovat, pak přišly moje zdravotní problémy a jim se naopak kluci uzdravili,“ vylíčil svoje účinkování v rudých barvách. „Ve Vítkovicích i teď ve Spartě jsem i já získal nové zkušenosti. Třeba Spengler Cup. Je krásné takové věci ještě zažít.“

HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play off Maxa ligy, 3. zápas. Fanoušek Litoměřic slaví gól.

Cestu kališníků v play off zastavila Jihlava, předtím velkolepě vyřadili Vsetín, to ještě bez Eberleho. „Kluci skvěle zvládli čtvrtfinále, v semifinále se nám nedařilo tolik střelecky. Konec byl hořký, kór před naším vyprodaným zimákem, což tady není zvykem. Jsme za fanoušky strašně rádi!“ chválil je Eberle, český mistr s Litvínovem za jediný odehraný zápas v sedmém finále.

Teď by mohl titul slavit zase, v případě potíží je připraven pomoct Spartě i v play off, kde teď patří do taxi squad, tedy mezi náhradníky. „Jsem v tréninkovém procesu, tým šlape. A tady se ukazuje, jak úžasná spolupráce mezi Spartou a Litoměřicemi je. Trenéři vědí, že pro mě bylo lepší hrát kvalitní zápasy v play off v Litoměřicích, než jen trénovat se Spartou.“

Že příjmení Eberle má v extralize pořád zvuk, to ho těší. Nasčítal v ní 810 zápasů a nastřílel 104 gólů.

Zbraň Sparty? Probraný druhý útok. Takhle musíme pokračovat i nadále, hlásí Kousal

„Kolikrát vypadnou tři čtyři hráči a týmy potřebují někde brát. A já v extralize něco odehrál, všichni vědí, co ode mě čekat. Když roli plním, jsou připravení si mě půjčit, do kádru zařadit,“ zalichotilo Eberlemu.

Zůstane v Litoměřicích? „Příští sezona je ve hvězdách. Až se skončí, budeme jednat. Je možné, že ještě přede mnou nějaká práce stojí. Mám už nějaký ten věk, ale na konec je ještě čas. Chuť mám! A pořád ambice hrát tu nejlepší soutěž, která v Čechách je.“

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Pardubice ovládly bitvu se Spartou v nájezdech, Třinec je výhru od finále

Vítězná radost pardubických hokejistů na ledě Sparty.

Pardubičtí hokejisté zvládli úpornou bitvu na ledě Sparty a zvítězili 2:1 po nájezdech. V semifinálové sérii vedou 2:1. Třinec uspěl 3:2 v Karlových Varech, vede 3:0 a od účasti v extraligovém finále...

Sparta v Pardubicích srovnala sérii. Třinec předvedl s Vary skvělý obrat a odskočil

Potyčka mezi hráči Sparty a Pardubic.

Druhými zápasy pokračovalo semifinále play off hokejové extraligy. Sparta v něm zvítězila v Pardubicích 2:1 a srovnala stav série na 1:1. Třinec dokázal porazit Karlovy Vary i podruhé (5:4), ačkoliv...

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

Pardubice zválcovaly Spartu, gól daly i v oslabení. Třinec porazil Karlovy Vary

Pardubice vyhrály v prvním zápase semifinále nad Spartou 6:2.

Závěr zápasu už si mohli užívat. Když fanoušci hokejových Pardubic rozproudili mexickou vlnu, o vítězi prvního semifinálového duelu extraligy bylo jasno. Dynamo přehrálo Spartu vysoko 6:2 a uzmulo...

Nečas zazářil třemi body, brankáři Dobeš, Dostál a Vejmelka slavili výhry

Martin Nečas z Colorada byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu proti Calgary.

Ve čtrnáctizápasovém čtvrtečním programu hokejové NHL z Čechů nejvíce zazářil Martin Nečas, jenž třemi zápisy (1+2) zařídil výhru Colorada 3:1 nad Calgary a zlepšil se na průběžných 98 bodů v sezoně....

Šlégr: Nikdo mi neřekl, že u repre skončím, vím to z médií. Já mám zájem pokračovat

Generální manažer hokejového týmu Jiří Šlégr hovoří s novináři na setkání v...

Současný generální manažer české hokejové reprezentace Jiří Šlégr se dozvěděl ve čtvrtek z médií o rozhodnutí výkonného výboru, že po mistrovství světa na své pozici skončí. „Mně nikdo oficiálně...

9. dubna 2026  18:04

Stát proti němu je frustrující. Pětibodový McDavid zničil soupeře, lepší je jen Gretzky

Connor McDavid se raduje z gólu v utkání s Coloradem.

Opět dokázal svoji výjimečnost. Hattrickem a dvěma asistencemi zařídil Connor McDavid všechny góly Edmontonu v utkání proti San Jose (5:2) a udržel si pozici nejproduktivnějšího hráče sezony. Zároveň...

9. dubna 2026  16:05

Moták a Gross? Hokejovou reprezentaci by mohla převzít dvojice trenérů

Trenéři Pavel Gross a Zdeněk Moták

Ta varianta se objevila poprvé. Hokejovou reprezentaci by po květnovém mistrovství světa mohl převzít trenérský tandem, na střídačku by místo Radima Rulíka mohli nastoupit Zdeněk Moták a Pavel Gross.

9. dubna 2026  12:58,  aktualizováno  13:46

Když ve finále vládnou střelci. Zápasy o baráž baví diváky, trenéry už tolik ne

Zlínští útočníci Jakub Šlahař a Pavel Sedláček se radují z gólu ve čtvrtém...

Tohle finále Maxa ligy baví! Po dietním semifinále Beranů s Kolínem, které skončilo na body 4:2 a na góly 8:8, se hokejisté Zlína a Jihlavy v titulové sérii odvázali. V prvních čtyřech utkáních padlo...

9. dubna 2026  10:55

Zbraň Sparty? Probraný druhý útok. Takhle musíme pokračovat i nadále, hlásí Kousal

Sparťan Kousal procedil kotouč za záda gólmana Willa.

Rozhodující trefu sice zařídila elitní formace, nejvýraznější podpis pod triumfem Sparty ve čtvrtém semifinále extraligového play off proti Pardubicím (4:2) však měl druhý útok. V něm se po delší...

9. dubna 2026  10:44

Talent Galvas bojuje o MS: Udělám všechno pro to, aby si mě trenéři nechali

Tomáš Galvas patří k nejproduktivnějším obráncům extraligy.

Klubová sezona pro něj skončila dřív, než si představoval. Talentovaný obránce Tomáš Galvas nepřešel s Libercem přes čtvrtfinále extraligy, otevírá se před ním však nová výzva. Dvacetiletý hokejista...

9. dubna 2026  10:08

Emoce na Spartě, na led létaly kelímky. Divákům to nemáme za zlé, zní z Pardubic

Bitka Stránského se sparťanem Seppalou během čtvrtého zápasu semifinále.

Emoce provázejí celou sérii, na potyčky po zapískání v ní narazíte často. Čtvrté semifinále extraligového play off mezi hokejisty Sparty a Pardubic (4:2) se však vyhrotilo ještě po závěrečné siréně,...

9. dubna 2026  7:37

Skvělý McDavid pěti body režíroval triumf Edmontonu na ledě San Jose

Connor McDavid (vpravo) slaví se spoluhráčem Evanem Bouchardem branku.

Ve středu nabídla hokejová NHL jen tři duely, ze kterých vynikl triumf Edmontonu 5:2 na ledě San Jose režírovaný nezastavitelným Connorem McDavidem. Hvězdný Kanaďan nasázel hattrick a navrch přidal...

9. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  7:20

Chytal jste někdy? ptal se Pešán sudího po nezdařené výzvě. Nám stejné góly neuznali

Pardubický trenér Filip Pešán se diví výroku rozhodčích.

Byla to zvláštní chvíle, která vzbudila dost udivených reakcí. Nejdříve mezi diváky, kteří nevěděli, na co si pardubičtí hokejisté berou trenérskou výzvu. Následně se rozpaky přesunuly na hostující...

8. dubna 2026  22:22

Sparta svalila Dynamo a vyrovnala sérii. Karlovy Vary slaví první výhru nad Třincem

Radost hokejistů Sparty po vyhraném čtvrtém semifinále s Pardubicemi.

Středeční program hokejové extraligy přinesl čtvrté zápasy semifinále. Sparta dokázala srovnat sérii s Pardubicemi (2:2 na zápasy), v domácím prostředí Pražané zvítězili 4:2. Karlovy Vary na svém...

8. dubna 2026  17:25,  aktualizováno  21:13

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá čtveřice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

8. dubna 2026  21:11

