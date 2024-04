Cienciala položil hokejku a sledoval výbuch haly. Děj se vůle boží, hlásá

U vyrovnávacího gólu v čase 59:59 asistoval a vítězný v prodloužení, kdy časomíra ukazovala 69:21 minuty, sám vstřelil. David Cienciala byl hrdinou šestého semifinálového utkání extraligy.

„Je skvělé, že jsme dokázali srovnat sérii. Bylo to hodně těžké. Rozhodne sedmý zápas, co více si přát,“ usmíval se.

Jak se zrodilo vyrovnání v poslední sekundě?

Měl jsem puk za bránou, koukl jsem se nahoru a byly tam tři vteřiny, tak jsem se ho snažil hodit do předbrankového prostoru a Dan (Voženílek) do něj plácnul.

Sudí kontrolovali u videa, zda gól padl ještě v hrací době. Byl jste si jistý?

Na devadesát devět procent ano. Dan viděl puk jasně za brankovou čárou a když se radoval, za brankou ještě nesvítilo světlo.

Stihli jste si s Voženílkem říct, odkud se kotouč od brankáře odrazil za čáru?

Ne, ani mě to nezajímá (směje se). Jsem rád, že to bylo jedna jedna.

Obvykle bývá momentem tak vypjatého duelu gól v prodloužení, ale dneska jím bylo vyrovnání. Souhlasíte?

Proto se říká, že je třeba hrát celých šedesát minut, ať se děje, co děje. Dneska bylo pěkně vidět, co se může stát, když hrajete fakt až do konce. Ten gól může padnout i setinku před koncem.

Taková trefa a ještě v poslední chvíli mužstvo nakopne. Pomohlo vám to v prodloužení?

Jo, pomůže to hodně. Věděli jsme, že budeme trochu na koni. Ale i tak prodloužení jsou šachy. Je to vabank. Čekáte na sebemenší chybičku a každé nahození může skončit gólem, musí se k vám přiklonit i štěstí.

To jste měl i vy, když jste tečoval nahození Mariana Adámka a dal vítězný gól?

Marian střílel od modré. Trochu jsem vyhlížel, že obskočím beka a zkusím puk tečovat. Poslal ho úplně ideálně, vložil jsem tam hokejku a pak už jsem jen viděl, jak vybuchla hala.

I kvůli takovým okamžikům jste se letos v lednu do Třince vracel z Pardubic?

Celkově je to super. Ty momenty jsou na sportu krásné, je strašně nevyzpytatelný a v tom pěkný. Vedete sekundu před koncem a ještě můžete zápas prohrát, proto všichni hokej hrajeme, v tom je nádherný. Proto ho milujeme.

Viliam Čacho po třetí porážce říkal, že kdo jiný než Třinec by měl sérii otočit z 0:3 na 4:3. Co vy na to?

Těší nás, že je to tři tři, proti Spartě je to hodně těžké a vyhrát proti nim tři zápasy v řadě je sakra těžké. Ale nic nekončí. Musíme dobře zregenerovat, připravit se a v Praze si to rozdáme.

V sobotu se bude hrát už ve 13.00, aby pořadatelé stihli připravit arénu na nedělní florbalové superfinále. Nevadí vám to?

Nevadí, alespoň nepůjdu na rozbruslení (směje se). Ale nic jednoduchého to nebude ani pro nás, ani pro ně. Je to sedmý zápas. Dáme do něj všeho a děj se vůle boží.