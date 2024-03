Rozbouraný Litvínov. Kometa hrála chytře, my jí třikrát namazali, štvalo Hlavu

„V Brně jsme už dvakrát vyhráli a nevidím důvod, proč si nevěřit, že tam nedokážeme vyhrát i potřetí,“ burcoval po pátečním debaklu útočník chemiků Nicolas Hlava.

Jeho parta soupeři darovala úvodní branky na zlatém podnose. „Rozbouraly nás první tři góly. Čisté námazy. Já měl taky asistenci,“ mračil se rodák z Chomutova, který nechtěně vyslal do sóla Pospíšila. „Nahráli jsme jim na dva tři góly a zkušený tým si to v play off pohlídá. Rozhodly individuální chyby, dneska byly opravdu velké.“

Zápas se odvíjel podle podobného scénáře, jaký Litvínov napsal v partii číslo 2, jen si soupeři prohodili role. Oba týmy v defenzivně pracovaly laxně, výsledkem byla pětka na konečném vysvědčení. „Co nám napadalo v Brně, to dnes napadlo jim,“ shrnul Hlava.

A litvínovský trenér Karel Mlejnek doplnil: „Soupeři jsme nabídli velmi jednoduché vedení a pak už jsme nenašli recept na obrat, případně zdramatizování utkání.“

22.3. 2024, Verva Litvínov - Kometa Brno, 4. zápas čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Fanoušci Komety slaví

Litvínov si dovezl z Moravy vedení v sérii 2:0, ale doma ho prošustroval. „Nějaká euforie tady byla, ale zase na druhou stranu jsme asi všichni věděli, že Brno nepřejedeme 4:0. Pořád je favorit, my byli spokojení a šťastní, že jsme tam urvali dva zápasy,“ tvrdil Hlava. „Chtěli jsme i doma uspět, škoda, že se to nepovedlo první den, utkání bylo vyrovnané až do konce,“ zmínil porážku 3:4.

Podle zetě hokejového trenéra Vladimíra Kýhose poslední neúspěch chemiky nerozleptá. „Prohry bolí, ale play off je hezké v tom, že zápas skončil, hodíme ho za hlavu a druhý den přijdeme s čistou hlavou na zimák,“ popsal Hlava. „Pořád je to otevřené, s Brnem si to rozdáme.“

Do sestavy černožlutých se po trestu vrátí lotyšský zadák Janis Jaks, který pomáhal Litvínovu v úspěšnosti přesilovek. „Janis je pro nás ohromně důležitý a speciální týmy jsou v play off taky důležité,“ vítá devětadvacetiletý útočník jeho návrat. „Brno u nás hrálo bojovněji než doma. Víc čekali na naše chyby, ujeli do brejků, měli šance, dávali góly. V tom byl asi největší rozdíl. Hráli chytře, to my musíme taky. Nemůžeme dělat takové chyby jako dnes.“

V Brně čtvrtfinále pokračuje v neděli, buly padne v pět vpodvečer, v úterý se bude otřásat zase Hlinkův zimní stadion. A trenér Mlejnek nadhodil: „Nová série na dvě vítězná utkání je před námi.“