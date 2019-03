Růžičkovy útrapy: salmonela a hrozící sestup. Nevím, co s tím, přiznal

Celý kádr Pirátů těsně před startem barážových bojů postihla salmonela a je jasné, že tenhle zásah shůry výrazně poznamená výkony hráčů. „Nevím, co s tím dělat. Musíme jen doufat,“ říká Růžička. Působí ustaraně, skoro až utrápeně. Moc dobře tuší, že je zle.

Dá se říct, že v současné situaci nemáte co ztratit?

Nemáme co ztratit... Ztratíme extraligu, což si moc nechci připustit. Vím, že jsme ve složité situaci, na druhou stranu extraligu můžete ztratit, i když máte kádr stoprocentně zdravý. Takže se nevzdávám. Když sestoupíme, tak nikdo nebude zpětně pátrat po tom, jestli jsme byli nemocní.

Kolik hráčů je na tom hodně zle?

Tatarák si kromě brankáře a tří hráčů dali všichni. Někteří jsou na tom vážně hůř. Nejde o obyčejnou střevní virózu, která trvá pár dní. Hlavně kluci ztratili pět šest kilo z váhy.

Takže budou bez síly.

To může hrát velkou roli. Hlavně je některým klukům pořád ještě zle. Není to žádná sranda. Doktor říkal, že musíme počítat s nejhorším. A že bude také záležet, jak budou přijímat stravu. Navíc už týden netrénovali, to hraje také roli.

Budete muset sázet na juniory?

Někoho z juniorky budeme muset vyndat. A i když ti kluci mají talent, tak je těžko můžete považovat za hotové hráče. To většinou neplatí ani ve třiadvaceti. Uvidíme, musíme se s tím nějak vypořádat. Nemá cenu předbíhat, nám teď nezbývá než jít den po dnu.

V hokeji jste toho zažil už hodně. Je pro vás baráž přece jenom něco jiného?

Je. V play off máte výhodu, že když prohrajete, tak zůstáváte v extralize. Tady když to neuhrajete, tak spadnete. O to je to horší.

Dá se říct, že si největší tlak děláte sám na sebe?

Nevím, tady si děláme tlak všichni. Potřebujeme to uhrát stejně jako Pardubice.

Dařilo se vám v závěru sezony připravovat se na baráž alespoň po psychické stránce?

My žili skoro do konce, pořád jsme věřili, že se baráži vyhneme. Nepřipouštěli jsme si ji. Navíc by byl nesmysl tím kluky znervózňovat.

V baráži vás čekají soupeři z první ligy. Co říkáte na České Budějovice a Kladno?

Nic. Všechna čtyři mužstva, která hrála semifinále první ligy, jsou kvalitní. A to je všechno. My se s tím musíme vypořádat.

Překvapilo vás, jak si Kladno snadno poradilo s Jihlavou? A jak moc mu pomohou zkušenosti Jágra a Plekance?

Já jsem ho nesledoval. Uvidíme.

Budějovice se o extraligu perou dlouho, ale neúspěšně. Mají letos šanci?

Já nevím, tohle je těžké. Soupeři se budu zabývat teprve teď. Zatím to nesleduju, vím jenom výsledky. Že bych někde jezdil a sledoval to, to určitě ne. Pro mě je podstatnější řešit, jak nastavit tréninky a jakou naložit hráčům zátěž. Všechno nám komplikuje, že naši junioři hrajou play off a za posledních šest dnů odehráli pět zápasů. I na nich je vidět únava. Bude to těžké.