Jak na Spartu. Když se kouč zeptá, poradím, říká budějovická posila Forman

Hru první formace hodně pozvedl. Dokonce si ve svém novém působišti připsal první gól. I tak ale domácí tým přes výborný závěr utkání s Hradcem Králové prohrál 3:5.

„Můj gól bych vyměnil za týmové body,“ připomněl Forman v rozhovoru pro klubový web. „Premiéra? Trochu rozpačitá. Sám jsem v první třetině na ledě nic neměl a dobře jsem věděl, že musím hrát víc. Na druhou stranu, ve zbylých dvou třetinách to byl parádní týmový výkon. Ale nemůžeme si prostě dovolit hrát hokej jen čtyřicet minut,“ dodal forvard trefnou poznámku. Domácí celek v neděli dokázal snížit na 3:4, a i když si Hradec Králové své vedení hlídal, Motor mohl z mnoha šancí i vyrovnat. Jenže první třetina se Jihočechům vůbec nepovedla, prohráli ji 0:4.

„Hradec má výborný tým, který jsme potom přehrávali. Ukázali jsme sílu, na které určitě můžeme stavět,“ zamyslel se nováček budějovického kádru.

„První třetina určila ráz celému střetnutí. V ní jsme byli se vším respektem k soupeři strašidelní. Ve zbývajících čtyřiceti minutách nemám, co bych hráčům vytkl. Ale první dvacetiminutovka zápas rozhodla,“ přidal své hodnocení nedělního duelu hlavní kouč Českých Budějovic Václav Prospal.

Už dnes Motor pokračuje v základní části extraligy, tentokrát na ledě Sparty. A právě s tímto klubem Miroslav Forman spojil téměř celou svou kariéru. Hrál ale i za Litoměřice či za Beroun ve druhé nejvyšší soutěži. V extralize už odehrál přes 400 zápasů. Do Budějovic se Forman přesunul den před utkáním s Hradcem Králové.

Při hostování si občas mateřský klub vymíní, že při vzájemných zápasech jejich kmenoví hráči nenastoupí. V případě Formana by to však platit nemělo. „Nevím, proč by neměl normálně hrát,“ uvedl na Formanovu adresu Prospal.

Útočník tak může přinést i zajímavé poznatky o pražském celku při taktické přípravě na zápas. „Když se mě trenér na něco zeptá, tak rád poradím. Ale myslím si, že týmy se v dnešní době už dobře znají, mají spoustu videí, tak to asi nebude potřeba,“ usmál se ten, který by měl Motoru zejména pomoci se sžíváním se s extraligou.

Po dnešním dohrávaném 11. kole bude extraliga pokračovat až po reprezentační přestávce. V úterý 22. prosince se Jihočeši ukážou v Mladé Boleslavi, v sobotu 26. nastoupí v Brně. Na svém ledě v Budvar aréně bude tým Václava Prospala hrát až po vánočních svátcích, a to v pondělí 28. prosince proti Karlovým Varům.