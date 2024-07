Budějovický manažer Novotný o přípravě, dalším doplnění týmu i Harrisovi

Co jste hráčům předali při úvodním proslovu v kabině?

Kluky jsem pozdravil a přivítal v nové sezoně. Popřál jsem jim do ní hodně štěstí a aby se jim vyhýbala zranění. Představil jsem nové hráče a nováčkům také realizační tým. Ten zůstal stejný, akorát kondičního trenéra Josefa Žáčka doplnil Miloš Moravec. Oba spolu pracují už delší dobu. Hlavní trenér Ladislav Čihák k tomu také přidal své postřehy. Chceme pokračovat v náročném a profesionálním trendu.

Kdo půjde na led později?

Martin Beránek má menší zdravotní problémy. Will Reilly dorazí o týden později, ještě dořešuje vlastní věci. Lukáš Pech se připojí také o týden později. Brant Harris podstoupí ve čtvrtek menší operaci. Na led s námi půjdou i brankář Šimon Hrubec a příští týden také útočník Pavel Novák. Oběma jsme umožnili, aby s námi trénovali.

Stihne Harris začátek sezony?

Ano, měl by. Brant dohrával sezonu se zraněním třísel. Dali jsme mu čas, on se vrátil domů a posílil svaly okolo bolavého místa. Udělal obrovský kus práce, ale potřebuje to menší zákrok. Díky posílení bude rekonvalescence kratší, v řádu týdnů. Začátek ligy by měl určitě stihnout. Normálně s ním počítáme.

Kanadský útočník Brant Harris.

V jaké náladě a formě jste přivítali zkušené hráče, kteří se v létě připravovali převážně sami?

Myslím, že jsou ve výborné formě. Individuální plán měl Milan Gulaš, Milan Doudera i Jakub Valský. Jsou to zkušení borci, kteří jsou velkými profesionály. Vždy přišli perfektně připravení a stejně tak to je i letos.

Co vám ukázala data z fyzických testů?

Poslední testy vyšly hodně slušně. V pátek máme další, tak uvidíme, jaké budou výsledky. Suchá příprava nám vyšla velmi dobře. Hlavně byla bez vážných zranění, to je vždy důležité.

Jaké budou první dny a týdny na ledě?

Takové klasické, jako každý rok. Hráči jsou rozdělení do skupin, zkouší si novou výstroj. Vím, že dost kluků chodilo do Pouzar centra, kde bylo volno. Je fajn jít i v létě jednou dvakrát týdně na led.

V přípravě se utkáte se zajímavými soupeři, čeká vás i turnaj ve Švýcarsku. Pomůže to, aby byl tým dobře nachystaný?

Jsem rád, že se nám podařilo sehnat kvalitní mužstva. Turnaj ve Švýcarsku přípravu trochu rozbije, kluci stráví pár dnů společně. Bude to takové druhé soustředění, pomůže to pro vytvoření party. Čím těžší soupeři v přípravě, tím lépe budeme nachystaní.

Přehled Zápasy Motoru v přípravě Slovan Bratislava (ČB) 15. 8.

Sparta Praha (Milevsko) 20. 8.

Davos (turnaj Švýcarsko) 22. 8.

Zug (turnaj Švýcarsko) 23. 8.

Oulu (ČB, turnaj) 29. 8.

Berlín (ČB, turnaj) 31. 8.

Black Wings Linz (Linec) 4. 9.

Black Wings Linz (ČB) 6. 9.

Plzeň (Soběslav) 12. 9. Pozn.: Jako první je v tabulce uvedený soupeř Motoru, v závorce je upřesněné místo a následuje datum konání zápasu.

Zmiňoval jste ještě dva možné příchody. Jak jsou blízko?

Velmi blízko. V dalších dnech by mělo být jasno. Jedná se o jednoho obránce a jednoho útočníka.

Jaký tým Motoru celkově bude? Na čem hodlá stavět?

Papír snese všechno, uvidíme v sezoně. Ale kádr by určitě neměl být slabší než loni. Podařilo se nám udržet jádro a snažili jsme se ho doplnit o kvalitní hráče. Máme širší kádr a každý bude bojovat o své postavení. Na led s námi jde i mladý Štěpán Hoch, který se v létě hodně posunul a zesílil. Všichni dostanou šanci a budou se rvát o místo. Nikdo nic nedostane zadarmo. Trenéři jsou známí tím, že nemají problém posadit na tribunu i zkušenější hráče. Budou hrát ti nejlepší.

Když nenastanou zranění, při současné šířce kádru to opravdu bude boj o místa.

Tak jsme to chtěli. Znamená to přirozenou soutěživost a motivaci. Bude to boj nejen o místa, ale přirozeně i o ta lepší. Každý chce hrát v co nejlepší lajně nebo na přesilovce. To už bude na hráčích.

Jistě sledujete, jak se chovají další týmy. Co na to říkáte?

Karlovy Vary jsou s novým majitelem asi nejaktivnější. Přebudovávají tým pod vedením Jirky Kalouse. Hodně novinek nastalo ve Vítkovicích. Třeba v Třinci dělají minimum změn, tam se snaží tým udržet co nejpodobnější. Pardubice přivedly Červenku se Smejkalem. Sparta taky udělala dobré hráče. Extraliga bude zase kvalitnější a vyrovnanější. Liga rok od roku sílí, a to i finančně. Proto musíme dobře pracovat a nejde nic podcenit. To se vám okamžitě vymstí.

Překvapil vás návrat Romana Červenky do extraligy?

Ano. Co vím, tak se mu ve Švýcarsku hodně líbilo, stejně tak i jeho rodině. Odtud se vám domů tolik nechce, znám to sám. Ale je to jeho rozhodnutí. Přichází jeden z nejlepších hráčů působících v Evropě. Je to velká osobnost, profesionál, který body vždy sbíral a sbírat bude.

Pro extraligu a fanoušky to bude velké lákadlo.

To jo. Ale ostatní týmy moc nejásají. Je to přirozeně také otázka financí. On si udělal skvělé jméno ve Švýcarsku. Podle mě patřil mezi tři nejlepší hráče tamní ligy.