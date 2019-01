Brankářská rošáda v extralize: Sedláček do Sparty, Kašík opouští Kometu

Jeden z hlavních strůjců posledního brněnského titulu nyní působí ve Slovanu Bratislava, o němž je známo, že ho svírají velké finanční problémy. Nedávno ho opustil například reprezentační útočník Michal Řepík a Čiliak by ho mohl následovat.

Nasvědčuje tomu fakt, že se Kometa zbavila Kašíka. Brněnský klub má nyní k dispozici Karla Vejmelku a také talentovaného Lukáše Dostála, jenž zaujal na nedávném mistrovství světa hráčů do dvaceti let. Jenže není pochyb, že v honbě za třetím mistrovským titulem v řadě by se trenérům nejvíc hodil Čiliak.

Připravujeme podrobnosti