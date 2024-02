Už mě nebaví pořád Růžičkovi děkovat, smál se třinecký útočník Nestrašil

Při druhém a třetím gólu Ocelářů útočník Nestrašil v duelu s Libercem předvedl parádní důraz před brankou.

Nejprve se při Marinčinově zásahu přetlačoval s Budíkem, od něhož se kotouč odrazil za brankáře. Pak dorážel střelu Jeřábka, čímž vstřelil důležitý třetí gól, jimž Třinečtí Liberci odskočili, načež zvítězili 5:1.

„Soupeř měl spoustu šancí. Z naší strany to nebyl ideální výkon, akorát jsme se prosadili střelecky. Samozřejmě nám pořád chybí hodně kluků, furt se ta sestava nějak míchá,“ podotkl Andrej Nestrašil.

Bylo rozhodující, že jste ve druhé třetině za stavu 1:1 přečkali 88 vteřin trvající oslabení tří proti pěti?

Určitě, protože tam mohli hosté stav strhnout na svou stranu. Naštěstí se nám to podařilo ubránit, ačkoliv jednu situaci sehráli dobře, dali si dvě křižné přihrávky na zadní tyč, ale Káca (Kacetl při šanci Rychlovského – pozn. red.) puk pěkně podržel nohou. Všichni jsme se k němu nahrnuli, šťouchli jsme kotouč do rohu a z nepříjemné situace se vymotali.

Opět vás brankář Kacetl zachraňoval, že?

Budeme rádi, když se směrem do play off zase naladí na tu svou formu, ale pořád máme devět utkání do konce a boj o čtyřku je docela nasekaný. Takové zápasy jako dnešní jsou hodně důležité, takže jsme rádi, že nás podržel.

Vnímali jste, že hosté několikrát netrefili prázdnou branku?

To jsme si oddechli, protože zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Zaplaťpánbůh, že jim to tam nespadlo a byli jsme schopni utkání překlopit na naši stranu.

Ondřej Kacetl kryje výpad Martina Faško-Rudáše.

Martin Růžička dvěma asistencemi překonal další třinecký klubový rekord, tentokrát počet asistencí Richarda Krále. Má jich 324. Co tomu říkáte?

Už mě nebaví furt stát na modré čáře a za něco mu děkovat a klepat hokejkou (směje se). Ale ne... Dělám si srandu, každý jeho milník je neuvěřitelný, i když on je neřeší. Tituly jsou pro něj důležitější, ale to jde ruku v ruce. Říkal jsem mu: ‚Ještě pět set bodů a mám tě.‘ Ale to bych musel hrát dalších, dejme tomu, šestnáct let. To se asi nestane.

V neděli vás čeká derby na ledě Vítkovic.

Tyto zápasy jsou vždycky fajn. Ve Vítkovicích je spousta fanoušků, i našich, atmosféra je vždy skvělá.

Bude to takový vrchol před nadcházející reprezentační přestávkou?

Ano, ale i na tu pauzu se už těšíme.