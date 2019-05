Adam Svoboda spáchal sebevraždu. Poslední měsíce pro něj nebyly ideální už jen kvůli nehodě, kterou způsobil a po které mu policisté naměřili 1,7 promile alkoholu. Sjel při ní do protisměru a narazil do protijedoucího auta. Naštěstí nezpůsobil vážná zranění. V té době působil jako trenér brankář Pardubic, které ho vzápětí odvolaly. Posléze se na ledě znovu objevil s tím, že není zaměstnancem klubu, ale osobním koučem brankářů. To vyvolalo kritiku. O několik dní později dostal vyhazov také od svazu - vedl gólmany u reprezentační osmnáctky.

Autor: Profimedia.cz