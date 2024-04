Polášek: Pardubice to na rozhodčí párkrát zkusily, my si dáváme pozor

Říká, že kdo nevyužije dlouhou přesilovku pět na tři, a vy jste ji měli dvouminutovou, nezaslouží si vyhrát. Blesklo vám to hlavou?

Na to není prostor. Měli jsme ji dlouhou a všichni jsme doufali, že ji proměníme. A když ne, tak musíme myslet na další hru a mít hlavy nahoře. Pořád jsme do toho šlapali.

Ale na přesilovky jste přeci jenom doplatili...

Ano, to dneska rozhodlo. Sehráli jsme je dobře, pohyb puku byl také dobrý, jen ta finální nahrávka, finální střela... Aby něco propadlo. Těch přesilovek fakt bylo hodně a ke konci už to byla taková trápená, že to všichni tlačili. Chyběla tam nějaká lehkost.

Při hře v pěti proti třem naskočil na led i Martin Růžička, který má zdravotní problémy a oba zápasy jinak proseděl na střídačce jako třináctý útočník. Mělo smysl, aby šel do hry?

Růža tam je a jde to cítit. Jak na střídačce, tak i o přestávkách v kabině. Jestli se na tu přesilovku cítil, jestli věřil, že pomůže týmu, tak to je jen dobře. Gól jsme nedali, ale nebudeme ukazovat na něj, že tam neměl být, to vůbec není pravda. I kdyby tam byl někdo jiný, tak nemusíme gól dát.

Byla odrazem nevyužitých přesilovek i vaše hra bez brankáře, v níž jste v posledních dvou minutách dostali dva góly do prázdné branky?

No jasně. Je to play off hokej, nahoru dolů, každý si to hlídá, všechny ty maličkosti, co dělají oba týmy, takže ty zápasy rozhodují fakt hlavně ty přesilovky. Měli jsme jich dost, tlačili jsme to před sebou a na druhou stranu oni dostali první přesilovku a hned v ní dali gól.

Během finále přišel do klubů přípis od rozhodčích ohledně posuzování soubojů kolem brankoviště. Určitě to s vámi trenéři probírali. Musíte být opatrnější?

To záleží, jak se na to tým připraví. Samozřejmě tvrdost k hokeji, k play off patří, má to tam být, ale má se někde namalovat čára, hranice, aby to dávalo smysl. Nám něco od rozhodčích přišlo, bavili jsme se o tom, domluvili jsme se co a jak, jak se s tím vypořádáme a podle toho hrajeme.

Je ta čára namalovaná dobře?

Podle mě rozhodčí zatím dodržují to, co řekli. My o tom víme a dáváme si pozor. Pardubice to párkrát zkusily na rozhodčí, jestli by jim to pustili, a oni ne.

Stav série je 2:2. Potvrzuje to, jak je vyrovnaná?

Je to finále, které diváky baví. Ty zápasy jsou hodně jiné, protože buď hrajeme my svůj hokej a udržíme si vedení, anebo jsou utkání jako ten druhý u nich a druhý u nás, kdy uděláme nějakou chybičku, je tam nějaká přesilovka a to rozhodne.