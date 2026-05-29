Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

Petr Bílek
  11:01
Z Kladna do Litvínova a zpátky. Hokejový útočník Nicolas Hlava byl hlavou u Rytířů už v uplynulé extraligové sezoně, tedy aspoň chvilku, návrat klapl až po ní. Zlákal ho i sportovní ředitel a asistent trenéra Tomáš Plekanec, s nímž zažil skvělé časy dokonce v jedné útočné formaci.
Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou...

Verva Litvínov - Rytíři Kladno, hokejová extraliga. Nicolas Hlava, autor dvou domácích gólů. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Nicolas Hlava během rozbruslení Vlasatého zápasu
Utkání 5. kola hokejové extraligy: HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary,...
Litvínovský hokejista Nicolas Hlava se chystá na novou sezonu.
Litvínovský útočník Nicolas Hlava si před vítězným gólem navádí puk kolem...
18 fotografií

„Už během sezony se řešila nějaká výměna a jako první se ozvalo Kladno. Tehdy to sice nedopadlo, ale zůstali jsme v  kontaktu a nakonec jsme si podali ruce s tím, že se na nový ročník vrátím,“ objasňuje na klubovém webu svůj transfer.

Během své předchozí, dvouleté epizody v Kladně pomohl klub vyvést z první ligy do extraligy. „Hrála se covidová sezona, která byla dost specifická. Jezdili jsme trénovat na otevřený zimák jako jedni z mála v republice, abychom byli opravdu připravení, až se to rozjede,“ vzpomíná na ročník 2020/21. „Bylo vidět, že se to vyplatilo, protože pak jsme se vrátili do extraligy. I když se další sezonu výsledkově tolik nedařilo, hokej mě bavil a užíval jsem si, že jsem si mohl zahrát s Plekancem, Jágrem a dalšími legendami. Beru to jako velký úspěch v mojí kariéře.“

V létě 2022 se přesunul do Litvínova, kam se i přiženil do rodiny trenérů Vladimírů Kýhosů. Zůstal čtyři sezony a v jedné z nich trhnul svůj osobní rekord v nejvyšší soutěži: 39 bodů v základní části (22+17), navrch dalších šest v play off.

Tchán Kýhos a zeť Hlava: Šel na mě se sekyrou! Litvínovská rodinná pouta

„Nabral jsem v Litvínově nějaké zkušenosti a přibyly mi roky. Už nejsem nejmladší, takže v některých věcech už není taková panika, jako byla dřív. Řekl bych, že jsem dospělejší. Je mi jasné, že se ode mě budou v Kladně očekávat i zkušenosti.“

Středočeský klub staví velký tým pod patronátem nového trenéra Radima Rulíka, který ukončil své působení v reprezentaci.

„Očekávání mám velká. V Kladně se půjde hlavně po týmovém úspěchu. Myslím si, že na to budeme mít perfektní podmínky. Hlavně realizační tým, který přišel, nás bude směřovat k tomu, abychom byli úspěšní,“ nepochybuje Hlava; dalšími posilami jsou brankář Pavlát, obránce Kempný a útočníci Přikryl s Kubíkem.

Právě s Adamem Kubíkem, navrátilcem z Plzně, během své první rytířské štace skvěle ladili v jednom útoku. „Bylo by moc fajn, kdybychom spolupráci oprášili. S  Adym jsme byli celou dobu v kontaktu. Sedli jsme si i lidsky. Když jsme tu spolu tenkrát hráli, hokej jsme si moc užívali. Byla to paráda, měli jsme Plekyho na centru. I když jsme třeba hráli baráž, ohromně nás hokej bavil. A někam nás to posunulo.“

Nicolas Hlava během svého prvního kladenského angažmá.

Kladno zůstalo Hlavovi po prvním angažmá nejen v srdci, ale i na kůži. „Nechal jsem si vytetovat kluby, které jsou součástí mé kariéry a mám na ně dobré vzpomínky. Kladna si moc vážím. Mateřský klub je pro mě sice Chomutov, ale Kladno mi otevřelo cestu zpátky do extraligy, za což jsem ohromně vděčný.“

Ve staronovém působišti už nebude spoluhráče stříhat jako dřív, jeho kadeřnické experimentování prý skončilo. Leda prý, kdyby chtěli parťáci vzít strojkem dohola. „Měl jsem období, kdy jsem koukal na videa, jak někdo stříhá. Už jsem od toho ustoupil,“ líčí hráč s 334 extraligovými starty a 81 góly.

Další bude střílet zase za Rytíře. „Rozhodl zájem, který o mě projevili Pleky (Tomáš Plekanec) a Bugy (Jiří Burger),“ jmenoval funkcionáře klubu. „Oba mě znají a vědí, co ode mě mohou čekat. Líbí se mi také nastavení, kam klub směřuje. Nová tvář a chuť být úspěšný. Moc to pro mě znamená. Chci pomoct dostat Kladno zpátky na vrchol.“

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Kolik berou nejlepší hokejistky? Zámořská PWHL zveřejnila kompletní seznam platů

Brankářka Minnesoty Nicole Hensleyová zasahuje proti nájezdu Terezy Vanišové.

Kolik si vydělají nejlepší hokejistky světa? Odpověď nabízí seznam platů, který po dohodě s hráčkami zveřejnila elitní zámořská soutěž žen Professional Women’s Hockey League. Obsahuje kompletní...

29. května 2026  10:05

Zdeněk Moták: kariéra a úspěchy nového reprezentačního kouče

Nový kouč českých hokejistů Zdeněk Moták.

Nejprve měl vést reprezentační dvacítku, po březnovém odstoupení Radima Rulíka se dočkal pozice u seniorského národního týmu. Zdeněk Moták, který zažil zatím největší trenérské úspěchy s extraligovým...

29. května 2026  9:59

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux se podle úřadů oběsil

Claude Lemieux krátce před smrtí, zdraví fanoušky Montreal Canadiens.

Čtyřnásobný vítěz Stanley Cupu Claude Lemieux, jehož úmrtí ve čtvrtek bez podrobností oznámila jako první asociace veteránů NHL, spáchal sebevraždu. Úřad šerifa v Palm Beach County uvedl, že se...

29. května 2026  9:30

Loučení bez fanfár, pro tým i pro Rulíka. Češi na víc neměli, ze zlaté Prahy žít nelze

Český brankář Josef Kořenář hledá puk ve skrumáži hokejistů ve čtvrtfinálovém...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Z ledu odjížděli se stejným pocitem jako na dvou předchozích velkých turnajích. Zklamaně, smutně. Další čtvrtfinále, další konec. Čeští hokejisté si na mistrovství světa ani tentokrát nezahrají...

29. května 2026  8:56

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdo si zahraje semifinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

29. května 2026  8:15

Dostal jsem sám sebe pod tlak. Mrzí mě to, říkal sebekritický Blümel. Řešil psychologa

Český útočník Matěj Blümel (81) se snaží objet dostupujícího finského útočníka...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nezastíral, že od sebe čekal víc. Mnohem víc. „Jaké pro mě bylo mistrovství? No, hodně těžké,“ přiznal Matěj Blümel po čtvrtfinálové porážce českých hokejistů s Finskem (1:4). Nebyl tak produktivní,...

29. května 2026  5:58

Norsko - Lotyšsko 2:0. Seveřané poprvé v semifinále, Haukeland vychytal třetí nulu

Tinus Koblar slaví se spoluhráči na střídačce gól ve čtvrtfinále mistrovství...

Norští hokejisté porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa ve Fribourgu Lotyšsko 2:0 a poprvé v historii postoupili v play off mezi nejlepší čtyřku. Soupeřem svěřenců trenéra Pettera Thoresena v boji...

28. května 2026  20:19,  aktualizováno  29. 5.

Švýcarsko - Švédsko 3:1. Suverénní jízda domácích pokračuje, postup řídil Josi

Denis Malgin střílí druhý gól Švýcarska ve čtvrtfinále mistrovství světa proti...

Hokejisté Švýcarska porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa v Curychu Švédsko 3:1 a v sobotním semifinále se utkají s Norskem, které vyřadilo Lotyšsko. Klíčovou postavou domácí reprezentace byl...

28. května 2026  20:20,  aktualizováno  29. 5.

PŘEHLEDNĚ: Boje o medaile na MS. Domácí Švýcaři začnou s Nory, Finsko čelí Kanadě

Švýcarští hokejisté slaví vysoké vítězství nad Maďarskem.

Ještě čtyři zápasy zbývají k uzavření 89. mistrovství světa v hokeji. Ve Švýcarsku se o víkendu rozhodne o medailistech. Zbývají poslední čtyři adepti, jeden odjede s prázdnou. Víkendový program...

28. května 2026  23:39

Švédsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Jacob Larsson se raduje z gólu proti Kanadě.

Švédští hokejisté na mistrovství světa ve Švýcarsku obhajovali bronzové medaile z domácího šampionátu, vypadli však ve čtvrtfinále. Jejich program, výsledky, historickou bilanci, vzájemné zápasy s...

23. května 2026  22:48,  aktualizováno  28. 5. 23:16

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa hrají v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a výsledky...

28. května 2026  23:11

Pavouk MS v hokeji 2026: program semifinále a zápasů o medaile. Česko vypadlo

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dospělo k semifinálovým duelům. Češi se mezi nejlepší čtveřici nevešli, když nezvládli souboj s Finskem. To si zahraje proti Kanadě. Druhou dvojici tvoří...

28. května 2026  23:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.