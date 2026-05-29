V Kladně hrál s Jágrem i Plekancem, teď Hlava tvrdí: Chci klub dostat na vrchol

„Už během sezony se řešila nějaká výměna a jako první se ozvalo Kladno. Tehdy to sice nedopadlo, ale zůstali jsme v kontaktu a nakonec jsme si podali ruce s tím, že se na nový ročník vrátím,“ objasňuje na klubovém webu svůj transfer.
Během své předchozí, dvouleté epizody v Kladně pomohl klub vyvést z první ligy do extraligy. „Hrála se covidová sezona, která byla dost specifická. Jezdili jsme trénovat na otevřený zimák jako jedni z mála v republice, abychom byli opravdu připravení, až se to rozjede,“ vzpomíná na ročník 2020/21. „Bylo vidět, že se to vyplatilo, protože pak jsme se vrátili do extraligy. I když se další sezonu výsledkově tolik nedařilo, hokej mě bavil a užíval jsem si, že jsem si mohl zahrát s Plekancem, Jágrem a dalšími legendami. Beru to jako velký úspěch v mojí kariéře.“
V létě 2022 se přesunul do Litvínova, kam se i přiženil do rodiny trenérů Vladimírů Kýhosů. Zůstal čtyři sezony a v jedné z nich trhnul svůj osobní rekord v nejvyšší soutěži: 39 bodů v základní části (22+17), navrch dalších šest v play off.
„Nabral jsem v Litvínově nějaké zkušenosti a přibyly mi roky. Už nejsem nejmladší, takže v některých věcech už není taková panika, jako byla dřív. Řekl bych, že jsem dospělejší. Je mi jasné, že se ode mě budou v Kladně očekávat i zkušenosti.“
Středočeský klub staví velký tým pod patronátem nového trenéra Radima Rulíka, který ukončil své působení v reprezentaci.
„Očekávání mám velká. V Kladně se půjde hlavně po týmovém úspěchu. Myslím si, že na to budeme mít perfektní podmínky. Hlavně realizační tým, který přišel, nás bude směřovat k tomu, abychom byli úspěšní,“ nepochybuje Hlava; dalšími posilami jsou brankář Pavlát, obránce Kempný a útočníci Přikryl s Kubíkem.
Právě s Adamem Kubíkem, navrátilcem z Plzně, během své první rytířské štace skvěle ladili v jednom útoku. „Bylo by moc fajn, kdybychom spolupráci oprášili. S Adym jsme byli celou dobu v kontaktu. Sedli jsme si i lidsky. Když jsme tu spolu tenkrát hráli, hokej jsme si moc užívali. Byla to paráda, měli jsme Plekyho na centru. I když jsme třeba hráli baráž, ohromně nás hokej bavil. A někam nás to posunulo.“
Kladno zůstalo Hlavovi po prvním angažmá nejen v srdci, ale i na kůži. „Nechal jsem si vytetovat kluby, které jsou součástí mé kariéry a mám na ně dobré vzpomínky. Kladna si moc vážím. Mateřský klub je pro mě sice Chomutov, ale Kladno mi otevřelo cestu zpátky do extraligy, za což jsem ohromně vděčný.“
Ve staronovém působišti už nebude spoluhráče stříhat jako dřív, jeho kadeřnické experimentování prý skončilo. Leda prý, kdyby chtěli parťáci vzít strojkem dohola. „Měl jsem období, kdy jsem koukal na videa, jak někdo stříhá. Už jsem od toho ustoupil,“ líčí hráč s 334 extraligovými starty a 81 góly.
Další bude střílet zase za Rytíře. „Rozhodl zájem, který o mě projevili Pleky (Tomáš Plekanec) a Bugy (Jiří Burger),“ jmenoval funkcionáře klubu. „Oba mě znají a vědí, co ode mě mohou čekat. Líbí se mi také nastavení, kam klub směřuje. Nová tvář a chuť být úspěšný. Moc to pro mě znamená. Chci pomoct dostat Kladno zpátky na vrchol.“