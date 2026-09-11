Z osmi nových hráčů jen obránce Rhett Holland a útočník Filip Krivošík nemají vazby na Moravskoslezský kraj. Zato obránce Tomáš Pavelka, útočníci Dominik Petr se Šimonem Stránským jsou rodáci z Ostravy a forvard Jan Bernovský za Vítkovice hrával už v mládeži. Brankář Patrik Švančara a další útočník David Cienciala vyrostli v Třinci.
S klubem jsou spojeni i členové trenérského týmu v čele s Francouzem Yorickem Treillem a jeho asistenty Pavlem Trnkou, Radkem Philippem, Luďkem Krayzlem a Martinem Pruskem. Všichni v minulosti patřili k vítkovickým oporám.
„Chceme hrát aktivní, bruslivý hokej a vylepšit domácí výsledky. I proto jsme angažovali jak trenéry, tak hráče, kteří byli svázáni s naším klubem,“ uvedl Rimmel.
Co musejí Vítkovičtí po šesti přípravných duelech, z nichž pět prohráli, ještě urychleně zlepšit?
„Spoustu věcí, vlastně všechno,“ odpověděl kouč Treille. „Musíme se ale zlepšovat každý den. Příchod osmi nových hráčů je velká změna. Navíc zavádíme do hry úplně nové věci, takže v podstatě začínáme od nuly. Nemůžeme však zapomenout na minulost, protože klub má tradici a bohatou historii.“
Součástí nové kapitoly je i skupina sedmi lídrů v čele s kapitánem Jakubem Zbořilem.
„Během léta jsme si připravili postup, jak budeme vybírat kapitána, ale ještě důležitější je ta skupina lídrů,“ upozornil Treille. „Fungují jako spojka mezi trenérským štábem a kabinou, což je velmi důležité.“
Součástí skupiny zkušených hráčů je i brankář Dominik Hrachovina, který půjde do sezony v roli jedničky.
„Patrik (Švančara) chytal dobře, ale Dominik má zkušenosti, věříme mu,“ řekl trenér. „V týmu potřebujete každého, potřebujete dva kvalitní brankáře. Patrik ukázal, že dokáže týmu pomoci. O tom, kdo nastoupí, se budeme rozhodovat den za dnem podle toho, co nám dá největší šanci na vítězství.“
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Vítkovičtí si přejí dojít v nadcházející sezoně nejméně do čtvrtfinále. „Hlavně chceme po těch minulých ne úplně povedených sezonách uspět,“ prohlásil Rimmel.
„Ambice jsou vysoké, to by, myslím, řekl každý trenér,“ navazoval Treille. „Když děláte tuhle práci, jste soutěživí. Je to profesionální sport a cílem je vyhrávat každý den. Někdy soupeříme sami se sebou, na tréninku, a pak máme soupeře z jiných týmů, kterým se rádi postavíme. Cíl je pokaždé stejný – chceme získávat body a vyhrávat. To je hlavní. Důležité je také každodenní zlepšování, abychom mohli hrát, až se oteplí a přijde čas na nejzábavnější zápasy pro hráče, fanoušky i všechny ostatní. Právě taková utkání chceme hrát.“
Treille je nadále i trenérem francouzské reprezentace.
„Je to spousta práce, ale jde hlavně o organizaci. Mám štěstí, že mám kolem sebe schopný realizační tým. Luděk Krayzel, Radek Philipp a Pavel Trnka jsou zkušení odborníci. Když budu během reprezentačních přestávek pryč, budu s nimi v kontaktu a oni tým povedou. Působení u národního týmu je pro mě skvělou zkušeností. Pokaždé, když jedu na sraz reprezentace, posouvám se jako trenér dál. A když se vrátím, budu díky tomu lepším trenérem pro Vítkovice.“
Útočník a asistent kapitána Marek Kalus upozornil, že mužstvo si po všech změnách stále sedá. „Ale nastavení jsme dobře,“ přesvědčoval. „Měli jsme dobrou letní přípravu, i když výsledkově tak nevypadá, takže věřím, že v lize se to ukáže.“
A první příležitost budou mít ve středu od 17.30 doma s Kladnem, které nově vede někdejší reprezentační trenér Radim Rulík.
„Bude to složitý start,“ řekl vítkovický kapitán Zbořil. „Extraliga se začíná hodně zvedat a vyrovnávat, tak jako všude v hokeji. Všude se mnohem víc trénuje, a mnohem lépe. Jde to vidět i na postavách kluků. Všichni to už jsou atleti.“