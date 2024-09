Vítkovičtí hokejisté před novou sezonou nevyhlašují žádné velkolepé cíle

„Ano, i vzhledem k minulému neúspěchu jsme do týmu sáhli, i když je to složitý proces,“ řekl vítkovický sportovní ředitel Roman Šimíček. „Tolik změn je obrovský zásah do týmu. Chtěli jsme ale ukázat, že nám není jedno, jak jsme dopadli. Snažili jsme se mužstvo oživit, zrychlit hru. Už se těšíme na středu, až vše začne na ostro. To se ukáže, jak jsme tým složili a jak jsme připraveni.“

Vítkovičtí do extraligy vstoupí 18. září od 17.30 doma proti Plzni.

Trenér David Bruk upozornil, že i přes řadu změn jádro týmu zůstalo pohromadě. „Co se týče obrany, nedošlo v ní k výrazným změnám, návaznost by tam být měla,“ doufá Bruk. „Měli jsme i dostatek času, aby se noví hráči rozkoukali a zapracovali. Věřím, že velká obměna půjde poznat v pozitivním slova smyslu.“

Nač se Vítkovičtí při výběru nových hokejistů zaměřili?

„Chtěli jsme bruslivé hráče a ty, co umějí s kotoučem, umějí dát gól. V osmi přípravných zápasech jsme nastříleli třicet pět gólů, což není špatné, ale nepřeceňoval bych to. Sezona teprve začne a ta nám ukáže pravou sílu mužstva,“ odpověděl Šimíček.

„Pravda, dali jsme v přípravě hodně branek, ale je to něco jiného než extraliga. Doufám, že nám střelecká produktivita vydrží,“ řekl vítkovický trenér David Bruk.

Takto vypadají nové dresy hokejových Vítkovic.

„Z minulé sezony jsme se ponaučili, že je potřeba hrát týmově, že v týmovosti je vždy největší síla. Jednotlivci možná jeden dva zápas vyhrají, ale víc jich neodtáhnou. Musíme udělat vše pro to, abychom celou sezonu drželi pospolu,“ prohlásil vítkovický kapitán Juraj Mikuš.

Roman Šimíček upozornil, že tentokrát nebude vyhlašovat žádné přehnané představy o umístění mužstva, jako před rokem.

„Bez nějakých cílů ale do sezony nejdeme,“ uvedl. „Chceme hrát atraktivní, agresivní a bruslivý hokej. Prvořadý úkol je postoupit se do play off a týmovým výkonem se dostat co nejvýše.“

Trenér Bruk k cílům podotkl: „Řeknu to, co nemáte rádi – půjdeme zápas od zápasu. Ale základem je play off.“

A jaká je jeho herní filozofie?

„Je potřeba najít správný poměr mezi obranou a útokem,“ odpověděl kouč. „Domnívám se, jak je tým poskládaný od vedení, že se bude prezentovat dobrým hokejem, budeme rychlejší a agresivnější než loni.“

Vítkovičtí jdou do sezony s osmi cizinci – s jedním Slovákem, dvěma Lotyši, dvěma Francouzi a třemi Kanaďany.

„Jsme spokojeni, že je máme,“ prohlásil David Bruk. „Jejich kvalita je veliká. Každým z nich plní roli, kterou od nich chceme. Určitě budou přínosem.“

Nezvykle vysoký počet zahraničních hráčů není podle Romana Šimíčka daný tím, že se jen tak rozhodli mít jich tolik. „Je to dlouhodobá činnost. Sledujeme je a pak zvažujeme peníze, jejich kvalitu. Kluci, kteří jsou u nás, se nám líbili už delší dobu. Dá se říct, že jsme o nich věděli úplně všechno. Není to střílení do tmy. Všechno to jsou nekonfliktní hráči a hlavně týmoví, což je to nejlepší pro mužstvo.“