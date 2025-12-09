Tipsport extraliga 2025/26

Šlégr: Pracujeme s korporátem. Převod Litvínova bude delší, než jsme čekali

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  9:31
České přísloví Co se vleče, neuteče v případě převzetí hokejového Litvínova legendami neplatí. Noví akcionáři, kteří získají podíl od odcházejícího Orlen Unipetrolu, už potřebují chystat rozpočet i tým pro příští sezonu. Procesy převodu však nejsou rychlé.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Jiří Šlégr. | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Postupujeme, jak jsme se domluvili, ale bohužel to bude delší proces, než bychom čekali,“ přiznal olympijský vítěz Jiří Šlégr, který bude s mistrem světa Robertem Kyselou extraligový klub spoluvlastnit. Podíly v něm zůstanou městu a litvínovské mládeži.

Chemička v létě oznámila, že z ekonomických důvodů se vlastnictví klubu vzdá. Po horečnatém jednání přislíbila záchranářské skupině pomoc, spekuluje se o 40 milionech ročně, což je o 20 milionů méně než průměrný příspěvek v posledních letech. „Částka je pořád rozpracovaná,“ nezná finální cifru ani Šlégr, generální manažer reprezentace.

Litvínov zachraňuje i „vlastník“ Kysela: Orlen zajistí tolik, aby se hrála extraliga

A nedokáže ani odhadnout, kdy se změna majitele v akciové společnosti HC Verva Litvínov zpečetí. „Pracujeme s korporátem, kde jsou procesy jasně dané a bohužel někdy trvají. Což je naprosto přirozené,“ chápe to legenda českého hokeje. „Neumím říct, jestli to bude týden nebo dva měsíce.“

Zatím tak sportovní i finanční stránku řeší stávající představenstvo a potažmo management. Šlégr do ničeho zasahovat nemůže, byť podle Kysely se řeší model, který by aspoň něco umožnil.

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Robert Kysela. Foto: Petr Bílek, MAFRA

„Než se k tomu dostaneme, nemůžeme oficiálně ovlivňovat nic. A ani do ničeho mluvit. Nejsme ve strukturách organizace,“ přikývl bývalý vynikající obránce. „Nějaké změny v hlavě máme, ale rozhodující pravomoci má stávající management. Ani s hráči nemluvíme.“

Podle Šlégra je však mohla uklidnit už jen zveřejněná informace, že se legendy s Orlenem domluvily. „Tým zavnímal, co se napsalo, že jsme dohodnutí na rámci. Tím pádem pro ně nějaká jistota je zajištěná. Ale abych chodil do kabiny, to ne,“ zavrtěl hlavou budoucí spolumajitel.

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Veřejný příslib Orlenu uvítali i zástupci mládeže. „Pro nás je to dobrá zpráva, protože skupinu legend zastupují bývalí hráči Litvínova, kteří mládeží prošli. Znají její prostředí a podmínky,“ řekl Marek Tomčík, člen výboru spolku HC Litvínov. „Věříme, že se s námi začnou bavit o fungování profesionálního a mládežnického hokeje, jakmile převezmou akcie. Jsme připraveni jednat.“

I Tomčík ovšem varuje, že hodiny už tikají. „Doufám, že to bude rychlé. Možná je pět minut po dvanácté, ad 1 kvůli sportovním výsledkům, ad 2 kvůli zmenšujícímu se časovému prostoru, který je alarmující,“ upozornil funkcionář.

Litvínov nezhasne! Orlen převede akcie na legendy kolem Šlégra, pomůže i finančně

Litvínov je na poslední, barážové pozici a možnost pádu vše znesnadňuje. Stavbu týmu i rozpočtu. „Myslím, že kluci se herně zvedli, projev není vůbec špatný,“ vnímá Šlégr. „Neměli by koukat na tabulku, ale bojovat jako s Libercem. Zlepšit poslední třetiny, snažit se urvat co nejvíc bodů a ono se to vykrystalizuje.“

Ztráta se netenčí. „Přidat víc!“ velí asistent Ptáček

Byť Litvínov vyhrál čtyři z posledních devíti zápasů, zůstává na dně a jeho odstup od předposledního týmu se téměř nehýbe, po 30 kolech je jedenáctibodový.

„Někde vzadu v hlavě to máme, ale spíš se soustředíme na hru a ta se od minulé reprezentační pauzy zlepšila. Udělali jsme nějaké body, ale sami víme, že potřebujeme přidat ještě víc,“ uvědomuje si litvínovský asistent František Ptáček, že Verva by potřebovala výraznější bodovou šňůru.

Pokrok je ale markantní. Zatímco před listopadovou reprezentační pauzou Litvínov prohrál třináct z patnácti zápasů, v následujících devíti kolech porazil České Budějovice, Třinec, Kometu a naposledy i Liberec 3:2. Přesto se ztrátu od 13. místa nedaří stlačit ani na jednociferné číslo. „Jsme šťastní za každý bod, o který se přiblížíme zbytku tabulky. S tím půjdeme i do dalších zápasů, které nás čekají kolem Vánoc. Budeme bojovat a snažit se přiblížit co nejvíc na dostřel.“

Litvínovští trenéři František Ptáček (vlevo) a Jakub Petr.

K úniku před baráží už nebude stačit jen střídat výhry a porážky. Verva sice přehrála mistrovské Brno 6:2 nebo favorizovaný Třinec 5:2, jenže pak vzestup nepotvrdila proti Vítkovicím či Karlovým Varům. Aspoň dvakrát za sebou stále nezvítězila ani jednou v sezoně.

„Třeba s Karlovými Vary to byl výborný zápas nahoru dolů, kdo s koho. Musíme se naučit i z takových bitev vydolovat aspoň nějaký bod,“ nabádá Ptáček.

Trefou pro Litvínov byl příchod lotyšského beka Markusse Komulse, v devíti utkáních si připsal dva góly a tři asistence. „Čísla má výborná, zařadil se i do přesilovky, je vidět, že už má nějaké zkušenosti a s různými situacemi umí dobře naložit,“ chválí kouč osmadvacetiletého rekruta.

Přijdou další? „Řeší se to se sportovním úsekem, nějaké nápady jsou. Uvidíme, jestli něco vyjde.“

Konkrétní Ptáček nebyl ani při otázce na návrat marodů na led, snad se blíží chvíle, kdy naskočí letní litvínovská top posila Michal Moravčík. Bývalý reprezentační obránce si v přípravě zranil koleno a do hry ještě nezasáhl. „Nějaké informace mám, ale nechci fušovat doktorům do řemesla. Věřím, že po repre pauze budeme mít co nejvíc hráčů zdravých, ať je z čeho vybírat.“

V přestávce Litvínov bude pilovat především přesilovky a oslabení. „Zaměříme se hlavně na věci, které rozhodují zápasy. A samozřejmě také trochu dobijeme baterky, abychom do dalších zápasů šli s novým impulzem.“

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
Zobrazit více
Sbalit

