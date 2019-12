Trable vedoucí Sparty: Kvapilův návrat je stále daleko, mimo zůstane i Řepík

Zatímco Kruppův asistent Jaroslav Nedvěd v neděli naznačil, že by se Marek Kvapil mohl už brzy zapojit do ostrých tréninků, sám hlavní kouč o pár dní později nabídl méně optimistickou verzi. Útočník, který si v úvodním zápase sezony natrhl prsní sval, se momentálně teprve chystá vrátit na brusle. Ostrý trénink zatím stále nepřipadá v úvahu.

„Dělá pokroky, maká pod Frantou Ptáčkem (kondičním trenérem Sparty). Stále je ale před ním ještě dlouhá cesta, datum návratu pořád netušíme,“ nedokázal odhadnout Krupp.

Produktivní forvard, který nasbíral v uplynulé sezoně za Liberec v 47 utkáních základní části 57 bodů (25+32), tak bude zřejmě mimo hru ještě několik týdnů. „Musí na to postupně. Bude to pro něj vlastně úplně nový start, ale tak zkušený hráč jako on to ví, není naivní,“ řekl německý kouč na adresu 34letého mistra světa z roku 2010.

Na brzký návrat to zatím nevypadá ani u dalšího sparťanského mazáka. Nejproduktivnější hráč týmu Michal Řepík (22 zápasů, 10+11), vynechal poslední dva duely kvůli poraněnému malíčku. „Také u něj to vypadá na týdny, v nejbližší době ready nebude,“ potvrdil Krupp.

I bez dvou opor ale Sparta dál vítězí. Momentální šňůra výher už čítá devět utkání, náskok na první příčce je před 25. kolem šestibodový. „Musím hlavně vyzdvihnout, že jsme našli způsob, jak vyhrávat těsné zápasy. Pro mě je ale ze všeho nejdůležitější to, že jsme konzistentní a v každém utkání máme šanci na úspěch. A za to jsem vážně šťastný,“ usmíval se Krupp. Jeho mužstvo čeká o víkendu „dvoják“ - sobotní dohrávka na ledě Pardubic a nedělní duel doma s Olomoucí.

Zároveň se blíží ještě jedno velmi očekávané střetnutí. Sparta se představí 4. ledna v utkání pod širým nebem proti Litvínovu na fotbalovém stadionu v Drážďanech. „Bude to velkolepá show, ale pořád si z ní chceme odnést tři body. Budeme se modlit za počasí, klidně ať mrzne, jen aby nepršelo,“ přeje si hokejové podmínky Krupp.

Jako trenér už podobné střetnutí zažil, když koučoval Německo na domácím mistrovství světa v roce 2010. Šampionát tehdy zahájilo střetnutí na stadionu Schalke v Gelsenkirchenu, kde se pod zataženou střechou sešlo téměř 80 tisíc fanoušků.

„Tehdy mě napadlo, že je to ten nejhorší možný nápad. Ten tlak s tím spojený a všechno okolo. Nakonec to ale dopadlo dobře, vyhráli jsme nad Američany v prodloužení,“ zavzpomínal na výjimečný okamžik 54letý kouč.