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Velkolepé zahájení sezony Sparty. Spojila sport a umění, Řepík žasl nad trampolínou

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  7:39
Nové dresy Sparty na zahájení sezony.

Nové dresy Sparty na zahájení sezony. | foto: HC Sparta Praha

Představení nových dresů na zahájení sezony hokejové Sparty.
Zahájení sezony hokejové Sparty.
Zahájení sezony hokejové Sparty.
Zahájení sezony hokejové Sparty.
20 fotografií
Propojit sport a umění. S takovým cílem zahájila sezonu netradičním způsobem hokejová Sparta. V úterý kompletní tým navštívil představení divadelního souboru Cirk La Putyka, po kterém klub odhalil tři nové sady dresů.

V prostoru JATKA78 viděli přítomní hráči, trenéři, partneři a zástupci médií inscenaci ST.ART. V příběhu se mimo jiné promítaly úspěchy českých sportovců od Emila Zátopka a Věry Čáslavské přes hokejové Nagano až po triumfy z posledních let.

Kromě tanečních pasáží pak vystoupení nabídlo také akrobatické výkony na kruzích, s velkými obručemi či na trampolíně.

Zahájení sezony hokejové Sparty.

„Ta mě bavila hodně, obzvláště v závěru, kdy se začínalo vleže a postupně se vyhoupal nahoru. A jak dlouho to vydržel, a ještě se točil? Klobouk dolů,“ ocenil Michal Řepík výkony Matyáše Nováka, jenž se po skocích na trampolíně věnuje nyní hodu oštěpem a celým příběhem diváky provázel.

„Předvedli moc hezké výkony. A i my si z toho můžeme něco vzít. Je vidět ta síla, jak pracují jako tým,“ doplnil Řepík.

„Já už jsem to představení viděl podruhé. Teď jsem si to užil ještě o něco více, protože jsem měl možnost mluvit s Rosťou Novákem, Matyášovým tátou, takže jsem viděl i ty jeho myšlenky, které on v tom představení chtěl ukázat. Nyní jsem je tam našel lépe než poprvé,“ přiblížil novinářům trenér Patrik Augusta.

Zahájení sezony hokejové Sparty.

„Je to strašně silné představení, které ukazuje nejen artistické výkony, ale i psychologii a emoce ve sportu. Když se tam jakoby lámaly kosti, měl jsem husí kůži,“ dodal nový kouč Pražanů.

Propojení s uměním se projevilo i na skladbě hostů, mezi kterými se objevili zpěvačka Elizabeth Kopecká, herečka Jana Bernášková či režisér a herec Jakub Kohák. Ze sportovců se zúčastnil například snowboardista Jakub Hroneš.

Ti všichni se jen krátce po skončení hlavní inscenace dočkali také představení nových sparťanských dresů, které proběhlo rovněž kombinací hudebního, tanečního a akrobatického vystoupení.

Tři sady, moderní připomínka historie. Sparta ukázala dresy na novou sezonu

Příznivci pražského klubu se můžou těšit rovnou na tři sady dresů, které na sobě přímo na parketu prostoru JATKA78 vynesli asistent Řepík, kapitán Filip Chlapík a jeho další zástupce Jakub Krejčík.

„Je skvělé, že jsme tady mohli být s celým týmem. Myslím, že i hráči se tam viděli. A tím, že to bylo zakončené prezentací nových dresů a vůbec Sparty, to bylo velice silné,“ pochvaloval si Augusta.

Ten převzal ambiciózní celek společně s asistenty Ladislavem Šmídem, Tomášem Netíkem a Michalem Neuvirthem a jejich cílem je navázat na výkony z play off.

Realizační tým hokejové Sparty. Zleva Michal Neuvirth, Ladislav Šmíd, Patrik Augusta a Tomáš Netík.

„Ukázalo nám, že tenhle tým umí hrát jeden za druhého, potlačit vlastní individualitu a obětovat se pro společný úspěch. V posledních kolech navíc ukázal hrdost, která ke Spartě patří, a utvrdil nás v tom, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

„Chceme hrát odvážně, obětavě a bojovně. Chci tým, ve kterém každý stojí za svým spoluhráčem. Tým, který se nevzdává, když se mu nedaří, a tým, na který budou moct být fanoušci hrdí. Víme, že před námi bude spousta práce. Ale právě na tu se těšíme,“ nastínil Augusta.

Právě odvážný a bojovný herní styl by měl nalákat ještě více fanoušků na domácí zápasy do O2 areny. Do té si v minulé sezoně našlo průměrně cestu 13 255 diváků.

Nové dresy Sparty na zahájení sezony.

„Máme obrovskou radost z toho, kolik lidí si v posledních letech našlo cestu na Spartu. Zároveň se ale tímto počtem nechceme uspokojit. V O2 areně pořád zůstávají více než tři tisíce míst a naším cílem je postupně zaplňovat i ta,“ přál si Jakub Dlouhý, člen klubového představenstva zodpovědný za marketing a obchod.

„Chceme, aby návštěva Sparty patřila k tomu nejlepšímu, co může člověk v oblasti sportovní zábavy zažít,“ uzavřel.

Pražané zahájí nový ročník ve středu 16. září v Olomouci, na domácím ledě se představí v rámci třetího kola o šest dní později, kdy vyzvou Mladou Boleslav.

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6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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